¿Quién puede reemplazar a Mauricio Pochettino? Los candidatos que analiza Estados Unidos

El posible salto del argentino al Manchester United abre interrogantes sobre el futuro del USMNT, mientras aparecen técnicos de la MLS y figuras europeas entre las alternativas

Estos son algunos de los posibles DT que podrían suplir a Pochettino / Claro Sports

La continuidad de Mauricio Pochettino al frente de la selección de Estados Unidos (USMNT) comienza a generar interrogantes. El entrenador argentino tiene contrato hasta 2030, pero su nombre ha cobrado fuerza como posible candidato para dirigir al Manchester United, una situación que podría obligar a la federación estadounidense a buscar un nuevo líder para su proyecto deportivo.

La posibilidad todavía no se ha convertido en una salida oficial. Sin embargo, el escenario ya alimenta las especulaciones sobre quién podría tomar las riendas del Team USA si Pochettino decide regresar a la Premier League. Entre los nombres que están sonando hay entrenadores que conocen de cerca el fútbol estadounidense y figuras internacionales con experiencia en los principales escenarios del balompié.

Uno de los candidatos que más llama la atención es Pep Guardiola. De acuerdo con un reporte de The Athletic, la federación estadounidense lo tendría entre sus principales objetivos si se concreta la marcha del argentino. Su posible llegada representaría una apuesta de enorme impacto, aunque por ahora no hay indicios de una negociación cerrada ni de un acuerdo con el técnico español.

B.J. Callaghan, el candidato que mejor conoce al USMNT

Si la federación prefiere apostar por alguien familiarizado con el funcionamiento de la selección, B.J. Callaghan aparece como una de las alternativas más sólidas. El actual entrenador del Nashville SC ya conoce la presión de dirigir al combinado nacional, pues asumió el cargo de manera interina en 2023 y conquistó la Concacaf Nations League.

Su trayectoria en la MLS también respalda su candidatura. Callaghan condujo al Nashville SC al título de la US Open Cup de 2025 y al Supporters’ Shield de 2026. Además, su conocimiento de los futbolistas estadounidenses y de las estructuras de desarrollo de la federación podría facilitar una transición con pocos cambios en la identidad del equipo.

Otra posibilidad es Steve Cherundolo, una figura histórica del fútbol estadounidense. El exdefensor internacional cuenta con experiencia como entrenador en Alemania y dirigió al Los Angeles FC entre 2022 y 2025, periodo en el que consiguió la MLS Cup y el Supporters’ Shield de 2022. Actualmente, está vinculado al programa de selecciones juveniles como responsable del combinado sub 23, un factor que lo convierte en una opción interesante para dar continuidad al proyecto.

También aparece Mikey Varas, actual entrenador del San Diego FC y otro técnico que conoce desde dentro la estructura del Team USA. Antes de llegar a la MLS, trabajó con las selecciones juveniles estadounidenses y dirigió de manera interina al equipo absoluto. Su experiencia en el desarrollo de jóvenes talentos podría resultar atractiva para una federación que necesita construir una base competitiva de cara al Mundial de 2030.

Nagelsmann, Matarazzo y Roberto Martínez, las opciones internacionales

Entre los perfiles europeos destaca Julian Nagelsmann, quien cuenta con experiencia al frente de la selección alemana y en clubes de primer nivel como Bayern Múnich y RB Leipzig. Su propuesta táctica, caracterizada por la flexibilidad y la presión intensa, podría ofrecer a Estados Unidos una nueva dimensión futbolística.

Otro candidato es Pellegrino Matarazzo, entrenador estadounidense de raíces italianas que ha desarrollado buena parte de su carrera en el fútbol europeo. Su paso por clubes de Alemania y su experiencia al frente de la Real Sociedad le dan un perfil particular, ya que conoce el entorno futbolístico estadounidense, pero también ha trabajado en competiciones de alto nivel en Europa.

La lista también incluye a Roberto Martínez, quien dirigió a las selecciones de Bélgica y Portugal. Su experiencia en torneos internacionales y su capacidad para gestionar plantillas con futbolistas de distintas generaciones lo convierten en una alternativa interesante. No obstante, su nombre forma parte de las especulaciones y no de una candidatura oficial anunciada por la federación.

¿Quién tiene más posibilidades de reemplazar a Pochettino?

Por ahora, el posible relevo de Pochettino al frente del Team USA tiene dos vertientes. Por un lado, Guardiola representa la posibilidad de contratar a un entrenador de prestigio mundial y construir un proyecto ambicioso. Por otro lado, Callaghan y Cherundolo ofrecen conocimiento del fútbol estadounidense, experiencia en la MLS y familiaridad con los jugadores que integran el programa nacional.

La decisión dependerá, en buena medida, de lo que ocurra con Pochettino y de la estrategia que quiera seguir U.S. Soccer para el siguiente ciclo mundialista. La federación no ha anunciado una lista oficial de candidatos ni ha confirmado que alguno de estos entrenadores haya sido contratado. Mientras tanto, el argentino sigue al frente del Team USA y su futuro continúa ligado a las conversaciones sobre el banquillo del Manchester United.

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