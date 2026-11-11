Guatemala vs Canadá: el boleto a la Copa Oro 2027 que está en juego en Concacaf

La selección guatemalteca afronta una eliminatoria decisiva ante Canadá, con el reto de avanzar al Final Four y evitar las preliminares de marzo

Guatemala ya sabe qué es ganarle a Canadá / Cortesía Concacaf.com

La selección de Guatemala afronta uno de sus desafíos más importantes del año. La Bicolor se medirá con Canadá en los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026-2027, una eliminatoria que tiene mucho más que el pase a la siguiente ronda en juego: también representa la oportunidad de asegurar su clasificación directa a la Copa Oro 2027.

El equipo dirigido por Luis Fernando Tena tendrá que superar una serie de ida y vuelta frente a uno de los combinados más fuertes de la región. Guatemala terminó como líder de su grupo con siete puntos y ahora buscará aprovechar su condición de local para tomar ventaja antes de viajar a Toronto. La recompensa será doble: avanzar al Final Four y garantizar su presencia en el próximo torneo de selecciones de Concacaf.

¿Cuándo y dónde juegan Guatemala y Canadá y cómo ver el partido en EE.UU.?

La eliminatoria comenzará en territorio guatemalteco y se definirá tres días después en Canadá. Estos son los detalles de ambos compromisos:

Partido de ida: Guatemala vs. Canadá.

Fecha: viernes 13 de noviembre de 2026.

Estadio: Manuel Felipe Carrera

Horario: 9:00 p.m. ET / 8:00 p.m. CT / 6:00 p.m. PT

Transmisión en español: TUDN y ViX

Transmisión inglés: FS2 y FOX One.

¿Qué necesita Guatemala para clasificar a la Copa Oro 2027?

La selección guatemalteca necesita superar a Canadá en el marcador global, es decir, en la suma de los goles anotados durante los dos encuentros. Por tanto, no está obligada a ganar ambos partidos; puede conseguir el objetivo con una victoria y un empate, o mediante cualquier combinación de resultados que le permita terminar arriba en la serie, de acuerdo con los criterios oficiales de desempate.

Un aspecto importante será conseguir un resultado favorable en El Trébol y, sobre todo, evitar llegar a Toronto con una desventaja considerable. Anotar como visitante también puede resultar determinante por el criterio de desempate. La Bicolor deberá administrar cada detalle porque cualquier error puede comprometer sus aspiraciones.

El ganador de la eliminatoria avanzará al Final Four de la Concacaf Nations League, que se disputará del 25 al 28 de marzo de 2027 en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Además, obtendrá su clasificación directa a la Copa Oro 2027, sin necesidad de disputar otra eliminatoria.

Para el perdedor, el panorama será diferente. Quedará fuera de la pelea por el título de la Liga de Naciones, pero todavía tendrá una oportunidad de llegar a la Copa Oro mediante las rondas preliminares, previstas para marzo de 2027.

Guatemala ya sabe lo que significa eliminar a Canadá

Hay un antecedente reciente que alimenta la ilusión de los aficionados guatemaltecos. En los cuartos de final de la Copa Oro 2025, Guatemala eliminó a Canadá en una dramática tanda de penales (6-5), después de empatar durante el tiempo reglamentario.

Sin embargo, el historial también invita a la cautela. La última victoria de Guatemala sobre Canadá en los 90 minutos se remonta a 2004, cuando Carlos Ruiz marcó un doblete para sellar el triunfo 2-0 en Vancouver, durante las eliminatorias rumbo al Mundial de Alemania 2006. Ahora, la Bicolor tendrá que demostrar que puede competir nuevamente contra los canadienses, esta vez en una serie de dos partidos.

Tena tendrá que reorganizar su mediocampo debido a las ausencias de Jorge Aparicio, quien se recupera de una fisura en el peroné, y Jonathan Franco, suspendido por tres partidos tras los incidentes frente a Surinam. Entre las alternativas para acompañar a José Mario ‘Chema’ Rosales aparecen Óscar Castellanos y Rodrigo Saravia.

Canadá también afrontará la eliminatoria con algunas bajas. Jonathan Osorio y Jacob Shaffelburg quedaron fuera por lesiones, aunque el conjunto norteamericano conserva futbolistas de primer nivel como Alphonso Davies, Jonathan David y Tajon Buchanan. Además, la diferencia en el ranking FIFA refleja el tamaño del desafío, pues Canadá ocupa el puesto 27, mientras Guatemala se encuentra en el 95.

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