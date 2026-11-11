América en incertidumbre por el futuro de Rapahel Veiga

La lesión de hombro del brasileño y el vencimiento de su préstamo con Palmeiras complicarían su continuidad en Coapa

Raphael Veiga no tiene claro su futuro en América | Claro Sports

El futuro de Raphael Veiga en el América atraviesa un momento de incertidumbre y el paro en la actividad de las principales ligas del mundo por la fecha FIFA es un buen momento para poner estos temas sobre la mesa.

El mediocampista brasileño se recupera en São Paulo de una cirugía en el hombro izquierdo, una lesión que lo dejó fuera de lo que resta del Apertura 2026 en el que América pelea con Chivas y Cruz Azul por el liderato general.

Mientras cumple su rehabilitación en las instalaciones del Palmeiras, el club azulcrema debe resolver si intenta conservarlo o permite que regrese a Brasil cuando termine su préstamo, el próximo 31 de diciembre.

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La opción de compra, que ronda los 6.5 millones de dólares, y el elevado salario del futbolista complicarían su permanencia en el club. Veiga llegó a Coapa a principios de año con la expectativa de convertirse en una pieza importante del proyecto americanista. Sin embargo, entre las dificultades para encontrar continuidad, el problema físico y las condiciones económicas de su contrato, su etapa con las Águilas podría terminar antes de lo esperado.

La cirugía en Brasil dejó a Veiga fuera del cierre del Apertura 2026

El último partido del brasileño con el América fue el 11 de octubre, cuando disputó 57 minutos en el empate 1-1 frente a Monterrey, correspondiente a la jornada 11. Días después sufrió un traumatismo durante un entrenamiento previo al encuentro contra León. Los estudios confirmaron una luxación en el hombro izquierdo con daño estructural.

La intervención quirúrgica se realizó el 23 de octubre en São Paulo. Por acuerdo entre América y Palmeiras, el jugador permanecerá en Brasil para desarrollar su rehabilitación en el Núcleo de Saúde e Performance del conjunto paulista.

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El proceso contempla una primera etapa de fisioterapia durante noviembre, con avances graduales hacia ejercicios más exigentes y trabajos específicos con balón. El tiempo estimado de recuperación es de dos a tres meses, por lo que su regreso a las canchas no se contempla para el cierre de 2026.

Aunque el seguimiento del América se mantiene de manera remota, los profesionales médicos del Palmeiras son los responsables de su tratamiento. La decisión también tiene una lectura deportiva: Veiga conoce las instalaciones y al personal que lo atiende, pues pasó buena parte de su carrera en ese club.

El préstamo termina en diciembre y la compra ronda los 6.5 millones

El acuerdo entre ambas instituciones contempla una cesión por doce meses, sin costo inicial de transferencia, pero con una condición importante: América asumió el 100 por ciento del salario del futbolista. La opción para adquirir sus derechos quedó establecida en 6.5 millones de dólares y tiene como fecha límite de ejecución el 15 de diciembre.

Santiago Baños, presidente deportivo de las Águilas, reconoció en una entrevista con TUDN que existen pocas posibilidades de realizar esa inversión. El dirigente señaló que tanto el precio del jugador como su impacto en la masa salarial representan obstáculos para la operación.

Además, Veiga tiene contrato con Palmeiras hasta diciembre de 2028. En Brasil conserva un estatus importante por su trayectoria: 384 partidos oficiales, 108 goles, 53 asistencias y 12 títulos con el equipo paulista.

En un encuentro con la prensa durante su visita al GP de Brasil de Fórmula 1, el propio mediocampista reconoció que volver a vestir esa camiseta sería algo significativo para él, aunque dejó claro que las cuestiones contractuales deberán resolverse al finalizar el año.

América debe decidir si apuesta otra vez por el brasileño

En el terreno de juego, Veiga dejó números respetables: disputó 35 partidos oficiales con América durante 2026, acumuló 2,176 minutos, marcó cinco goles y repartió ocho asistencias. En el Apertura participó en nueve encuentros, con una anotación y dos pases para gol.

Sin embargo, su rendimiento no terminó de justificar una inversión millonaria. El cuerpo técnico encontró alternativas para la posición, especialmente con la aparición de Carlos ‘Pelusa’ Álvarez, quien ganó protagonismo como mediapunta. También cuenta con opciones como Érick Sánchez para reforzar el mediocampo.

Dejar expirar el préstamo permitiría al América liberar una plaza de jugador no formado en México y margen salarial para buscar otro refuerzo de cara al Clausura 2027.

La lesión aceleró una decisión que ya parecía difícil. Veiga todavía tiene pendiente completar su recuperación, pero el panorama contractual apunta a un regreso a Palmeiras. Para el América, la pregunta ya no es solamente cuándo volverá a jugar el brasileño, sino si tiene sentido construir el siguiente torneo alrededor de un futbolista cuya continuidad exige una inversión considerable.

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