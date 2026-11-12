¿Qué pierde Estados Unidos por retirarse del Mundial sub 17?

La retirada del Team USA de Catar 2026 no solo afecta su presencia en el torneo: también compromete el desarrollo de 18 jóvenes

Los jóvenes de EE.UU. no estarán en el Mundial sub 17 | Claro Sports

La decisión de Estados Unidos de retirarse del Mundial sub 17 de Catar 2026 por motivos de seguridad, tendrá consecuencias que van mucho más allá de perder un lugar en la competencia en un momento donde la proyección de los jóvenes de la cantera de la MLS está tomando protagonismo.

La baja del equipo dirigido por Alex Aldaz, anunciada a pocos días del inicio del torneo, deja sin participación mundialista a una generación que, junto con México, había conseguido su clasificación en febrero.

De los 21 futbolistas convocados, 18 nacieron en 2009 y, de acuerdo con el criterio de elegibilidad señalado para la edición de 2027, ya no podrán disputar otro Mundial de esta categoría. El golpe alcanza también a la exposición internacional de sus jóvenes talentos y podría derivar en una sanción económica, dependiendo de la evaluación de la FIFA.

El torneo está programado del 19 de noviembre al 13 de diciembre. Estados Unidos debía competir en el Grupo J frente a Montenegro, Chile y Argelia, pero su salida dejó una vacante que el organismo rector todavía no ha definido cómo cubrirá.

Una generación pierde su última oportunidad de jugar un Mundial sub 17

La consecuencia deportiva más delicada está en la edad de los futbolistas. Si se mantiene el reglamento de la siguiente edición, que contempla únicamente a jugadores nacidos a partir del 1 de enero de 2010, los 18 integrantes de la convocatoria estadounidense nacidos en 2009 habrán agotado su oportunidad de disputar una Copa del Mundo sub 17.

No se trata solamente de perder partidos internacionales. Para un futbolista juvenil, competir en un Mundial significa medirse con estilos de juego diferentes, enfrentar a rivales de otras confederaciones y demostrar sus condiciones ante entrenadores y visores de clubes de distintos países, incluso para alguno de ellos la única posibilidad de competir en un Mundial pues se sabe que no todos los jóvenes de categorías menores llegan a selección mayor.

Entre los jugadores que se quedan sin esa vitrina aparecen jóvenes vinculados a la MLS como Malik Jakupovic, del Philadelphia Union; Robert Turdean, del Chicago Fire, y Vinny Garcia, del LA Galaxy. La competencia también habría representado una oportunidad para medir el crecimiento de una generación que consiguió su boleto en la eliminatoria de Concacaf.

Además, la retirada interrumpe una racha de cinco participaciones consecutivas de Estados Unidos en la categoría. El equipo estaba preparado para disputar su sexto Mundial Sub-17 seguido.

¿Puede la FIFA sancionar a Estados Unidos por retirarse?

La decisión también tiene implicaciones reglamentarias. El artículo 6.2 del reglamento del torneo establece una multa mínima de 20,000 francos suizos, aproximadamente 24,000 dólares, para las federaciones que se retiren durante los 30 días previos al comienzo de la competencia.

Sin embargo, esa sanción no es automática. El artículo 6.6 contempla excepciones cuando existen circunstancias de fuerza mayor. Por ello, el Comité Disciplinario de la FIFA tendrá que evaluar los motivos de seguridad presentados por U.S. Soccer y determinar si corresponde aplicar la multa o conceder una exención.

La baja afecta exclusivamente a este Mundial juvenil. No implica una suspensión de la selección mayor ni un veto para otras categorías estadounidenses en futuras competiciones.

República Dominicana aparece como opción para ocupar su lugar

La salida de Estados Unidos abrió otra incógnita: quién ocupará su lugar en el Grupo J. Hasta el momento, la FIFA no ha anunciado una decisión y tampoco ha aclarado si recurrirá a una repesca, al ranking o a otro criterio para designar al sustituto.

Si el cupo permanece en Concacaf, República Dominicana aparece como la principal alternativa deportiva. En la eliminatoria de febrero terminó invicta y sumó siete puntos, los mismos que Estados Unidos. Sin embargo, el conjunto estadounidense obtuvo la clasificación por diferencia de goles: +18 frente a +15.

Barbados y El Salvador también aparecen entre las posibilidades, mientras que Canadá podría entrar en consideración si la FIFA toma en cuenta criterios de ranking y capacidad logística.

El tiempo juega en contra de cualquier reemplazo. El debut del Grupo J está previsto para el sábado 21 de noviembre, por lo que la selección elegida tendría menos de diez días para reunir a sus jugadores, gestionar permisos escolares, resolver trámites de viaje y trasladarse a Catar.

Te puede interesar