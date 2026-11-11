¿Por qué Cavan Sullivan no fue convocado por Estados Unidos al Mundial sub 17?

La joven estrella atraviesa una nueva etapa internacional con Mauricio Pochettino, quien volvió a incluirlo en la selección absoluta para los partidos ante Haití

Cavan tiene edad para el Mundial sub 17 / Michael Reaves / Getty Images via AFP

La ausencia de Cavan Sullivan es una de las grandes sorpresas en la convocatoria de Estados Unidos para el Mundial sub 17 de 2026. El mediocampista, considerado una de las mayores promesas del fútbol estadounidense, no formará parte del equipo que disputará el torneo en Qatar. Sin embargo, su presente con la selección absoluta ofrece una pista importante para entender esta decisión.

Sullivan, de apenas 17 años, atraviesa un momento especial en su carrera internacional. Mauricio Pochettino volvió a incluirlo en la convocatoria de Estados Unidos para los compromisos de la Concacaf Nations League frente a Haití, programados para el 14 y el 17 de noviembre. Se trata de una nueva oportunidad para el juvenil del Philadelphia Union, que comienza a ganar protagonismo en los planes del seleccionador argentino.

Su ascenso no es casualidad. El futbolista debutó con la selección mayor en septiembre y dejó buenas sensaciones en sus primeras apariciones. Además, consiguió marcar un gol frente a México en el partido amistoso de octubre, una actuación que reforzó su candidatura para continuar dentro del grupo de jugadores que trabaja bajo las órdenes de Pochettino.

¿Estados Unidos priorizó su continuidad con la selección absoluta?

Todo apunta a que sí, al menos desde una perspectiva deportiva. La cercanía entre las convocatorias y la decisión de mantener a Sullivan en el equipo mayor sugieren que su desarrollo internacional seguirá por ese camino, en lugar de regresar a la categoría juvenil para disputar otro Mundial.

Y es que Sullivan tiene la edad para disputar el Mundial sub 17. Nacido el 28 de septiembre de 2009, el mediocampista cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos para la competición, que admite futbolistas nacidos a partir del 1 de enero de 2009. Por lo tanto, su ausencia no responde a una cuestión reglamentaria.

También llama la atención la coincidencia de fechas. Mientras la selección absoluta tiene programados sus encuentros ante Haití para el 14 y el 17 de noviembre, el combinado sub 17 comenzó su concentración en Qatar el día 9 y debutará en la Copa del Mundo el 21 de noviembre. Dos compromisos internacionales prácticamente simultáneos que dificultan la presencia del juvenil en ambos equipos.

En la edición de 2025 sí formó parte de la convocatoria y tuvo actuaciones decisivas: marcó los goles de las victorias frente a Burkina Faso y Tayikistán. Sin embargo, el recorrido estadounidense terminó en los dieciseisavos de final, donde Marruecos consiguió la clasificación tras imponerse en la tanda de penales.

El propio Alex Aldaz, entrenador de la selección sub 17, valoró positivamente el salto de Sullivan, Julian Hall y Mathis Albert al combinado absoluto. Para el técnico, que futbolistas jóvenes puedan integrarse al equipo mayor, representa una señal del crecimiento y la conexión entre las distintas categorías nacionales.

Así, aunque Estados Unidos no ha dado una explicación oficial de los motivos de su ausencia en el Mundial sub 17, el nuevo llamado de Pochettino refleja el lugar que Sullivan comienza a ocupar en el proyecto de la selección absoluta para seguir acumulando experiencia al máximo nivel, con la mirada puesta en convertirse en una de las figuras del futuro del fútbol estadounidense.

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