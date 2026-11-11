México vs Jamaica: Mateo Chávez llega a Nations League siendo de los mejores en la Eredivisie

El lateral mexicano suma cinco contribuciones de gol en la Eredivisie y se presenta ante Rafael Márquez como una alternativa sólida

Mateo Chávez llega con olfato goleador a Nations League | Claro Sports

Mateo Chávez atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera justo antes de que México enfrente a Jamaica en los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026-27.

Antes de la pausa por la fecha FIFA que detuvo la actividad en las ligas más importantes del mundo, el lateral del AZ Alkmaar registra dos goles y tres asistencias en 902 minutos de la Eredivisie, números que lo convierten en el defensor con más contribuciones ofensivas de toda la liga de los Países Bajos.

A sus 22 años, el futbolista mexicano no llega a la convocatoria de Rafael Márquez solamente para cubrir una posición: su rendimiento en Europa lo respalda como un candidato serio para convertirse en el dueño de la lateral izquierda de la Selección Mexicana.

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El presente del llamado ‘Tiloncito’ contrasta con las dudas que durante años han acompañado a esa zona del campo en el Tri. Su capacidad para defender, incorporarse al ataque y participar directamente en los goles le ofrece al cuerpo técnico una alternativa que combina juventud, experiencia internacional y regularidad en una competencia exigente.

Los números de Mateo Chávez lo colocan entre los defensores más productivos de Países Bajos

La temporada 2026-27 representa un paso importante en la consolidación de Chávez con el AZ Alkmaar. Después de dejar atrás su etapa de formación en México, el lateral se ha ganado un lugar habitual en el once del equipo neerlandés.

Sus estadísticas después de 12 jornadas hablan de su influencia ofensiva:

Partidos disputados: 12.

Minutos jugados: 902.

Goles: 2.

Asistencias: 3.

Contribuciones directas de gol: 5.

La cifra tiene un valor especial porque no se trata de un delantero ni de un mediocampista ofensivo. Chávez es un defensor que participa en la construcción de las jugadas y encuentra espacios para llegar al área rival. De acuerdo con las estadísticas, produce una contribución de gol cada 180.4 minutos, el mejor registro entre los defensores de la Eredivisie.

Su actuación más reciente reforzó esa impresión. El 8 de noviembre, ante el FC Groningen, marcó al minuto 76 para iniciar la reacción del AZ, que terminó imponiéndose por 4-3 después de estar abajo en el marcador. Fue una muestra de su capacidad para incorporarse al ataque y resolver con la pierna izquierda.

La lateral izquierda de México encuentra una alternativa con proyección europea

Durante distintos ciclos, la Selección Mexicana ha tenido dificultades para encontrar estabilidad en el costado izquierdo. Jesús Gallardo ha ocupado esa posición durante varios años siendo incluso de los jugadores que estuvieron presentes en la última visita de México a Kingston, mientras que otras alternativas, como Gerardo Arteaga y Jesús Orozco Chiquete, han aparecido en distintos momentos del proceso.

Chávez ofrece un perfil diferente: es un lateral natural, con recorrido por la banda y recursos para participar por dentro. Su formación en Países Bajos también le ha permitido acostumbrarse a un ritmo de juego que exige tomar decisiones rápidas, cerrar espacios y reaccionar con velocidad cuando el equipo pierde la pelota.

Su experiencia no se limita a la Eredivisie. Con el AZ fue parte de los equipos campeones de la Copa neerlandesa 2025-26 y la Supercopa de 2026. Además, ya conoce la exigencia de la Selección Mexicana: formó parte del plantel campeón de la Copa Oro 2025 y disputó el Mundial de 2026, donde incluso anotó frente a Chequia.

Ese recorrido le da argumentos para competir por la titularidad, aunque deberá sostener su rendimiento en cada convocatoria.

Kingston será la prueba para medir su crecimiento defensivo

El primer partido contra Jamaica se disputará el sábado 14 de noviembre en el National Stadium Independence Park, en Kingston. La vuelta tendrá lugar el martes 17 en el Estadio BBVA de Monterrey.

El desafío para Chávez será distinto al que enfrenta semana tras semana en Países Bajos. Jamaica suele explotar la velocidad de sus extremos y buscar duelos individuales por los costados. El mexicano tendrá que medir cuándo proyectarse al ataque y cuándo permanecer cerca de los centrales para evitar que los delanteros caribeños encuentren espacios a su espalda.

Su capacidad para recuperar la posición y resolver en el uno contra uno será tan importante como sus aportaciones ofensivas. También necesitará coordinarse con los defensores centrales y evitar que el partido se convierta en una sucesión de choques físicos.

Rafael Márquez tiene en Chávez a un jugador que llega con confianza, minutos y producción ofensiva. La serie ante Jamaica puede ser una oportunidad para confirmar que el buen momento del AZ Alkmaar también puede trasladarse a la Selección Mexicana.

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