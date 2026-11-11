Ronald Acuña Jr. no se mueve: Atlanta Braves frenan los rumores de un traspaso

Alex Anthopoulos explicó los planes de Atlanta para reforzar su plantilla, confirmó que no existen negociaciones por el venezolano y aclaró el futuro del jardinero

Braves sabe que Acuña Jr. es una pieza clave / Kevin C. Cox / Getty Images Via AFP

Los rumores sobre una posible salida de Ronald Acuña Jr. de los Atlanta Braves durante la temporada baja quedaron prácticamente desactivados. La directiva de la franquicia de Georgia salió al paso de las especulaciones y dejó claro que el jardinero venezolano no está en el mercado, pese a las versiones que apuntaban a un posible traspaso antes del inicio de la próxima campaña de las Grandes Ligas (MLB).

El encargado de despejar las dudas fue Alex Anthopoulos, presidente de operaciones de béisbol y gerente general de los Braves. Durante las reuniones de gerentes generales de MLB, celebradas este martes 10 de noviembre en Las Vegas, el ejecutivo respondió contundentemente cuando le preguntaron si el equipo contemplaba negociar la salida de su principal figura ofensiva.

“Definitivamente no… Pónganlo en negritas!, afirmó Anthopoulos, en una respuesta que no dejó demasiado espacio para interpretaciones. El directivo también negó que Atlanta hubiera recibido llamadas de otras franquicias o que hubiera iniciado contactos para explorar un eventual cambio por el pelotero de Venezuela.

“Lo necesitamos. Necesitamos añadir piezas a su alrededor”, agregó Anthopoulos. Con estas declaraciones, el ejecutivo dejó entrever cuál es la prioridad de los Braves: construir una plantilla más competitiva alrededor de Acuña Jr., en lugar de utilizarlo como moneda de cambio para conseguir nuevos jugadores.

Ronald Acuña Jr. sigue siendo una pieza central del proyecto de Atlanta

La importancia del venezolano para la franquicia se entiende por su impacto, dentro y fuera del terreno. Acuña Jr. juega como jardinero derecho, utiliza el número 13 y combina poder ofensivo, velocidad en las bases y capacidad para cambiar el rumbo de un partido con una sola jugada.

Durante la temporada 2026, el venezolano registró 20 cuadrangulares y 55 carreras impulsadas en 107 encuentros. Sus números refuerzan el valor que representa para una organización que busca recuperar protagonismo en la Liga Nacional y rodearlo de jugadores capaces de elevar el rendimiento colectivo.

Otro elemento que respalda la continuidad del pelotero es su situación contractual. En octubre, Atlanta ejerció la opción de su contrato para la temporada 2027, por un valor de 17 millones de dólares. El acuerdo también contempla una opción del club para 2028, igualmente por 17 millones, cuya activación todavía dependerá de la decisión de la directiva.

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Por ahora, no existe una franquicia identificada como posible destino de Acuña Jr. para la próxima temporada. Los reportes que alimentaron la especulación apuntaban a la posibilidad de que Atlanta lo traspasara durante el receso de temporada, pero no mencionaban un acuerdo, una negociación avanzada ni un equipo que hubiera presentado una oferta concreta.

Por tanto, el escenario que plantea actualmente la directiva es bastante diferente al de una posible despedida. Los Atlanta Braves quieren mantener a su estrella venezolana y sumar talento a su alrededor. Aunque el mercado de cambios de MLB siempre puede ofrecer movimientos inesperados, el mensaje de Anthopoulos fue contundente: Ronald Acuña Jr. forma parte de los planes deportivos de la organización para el futuro inmediato.

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