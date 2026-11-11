Pochettino y Estados Unidos: lo que ganó, lo que perdió y lo que todavía le debe al fútbol estadounidense

El técnico argentino registra victorias históricas en el Mundial 2026, derrotas dolorosas y un proyecto que quedaría inconcluso

Mauricio Pochettino y sus números con EE.UU. | Claro Sports

La salida de Mauricio Pochettino de la selección de Estados Unidos para regresar a la Premier League y asumir el mando del Manchester United podría estar cerca de ser un hecho, según los reportes de la prensa internacional.

Su posible salida, apenas tres meses después de renovar su contrato con U.S. Soccer hasta 2030, abre una pregunta inevitable: ¿Qué tan positivo fue su paso por el Team USA. Los números ofrecen una primera respuesta: 21 victorias, dos empates y 12 derrotas en 35 partidos.

Sin embargo, el balance va más allá de las estadísticas. El argentino consiguió resultados históricos en el Mundial de 2026, elevó la exigencia competitiva del equipo, recuperó protagonismo internacional y comenzaba un cambio generacional con jóvenes a los que Pochettino les dio la oportunidad de disputar duelos importantes.

De hacerse oficial la salida del entrenador argentino, queda un asunto pendiente pues se marcha sin conquistar un título oficial y sin cumplir el objetivo de llevar a Estados Unidos más allá de los octavos de final.

Lo que Pochettino consiguió con Estados Unidos

El mayor argumento a favor del entrenador está en la Copa Mundial de 2026. Pochettino llevó al equipo a ganar tres partidos en una misma edición, una cifra histórica para un seleccionador estadounidense, y consiguió que el conjunto marcara 11 goles.

Estados Unidos terminó como líder de su grupo después de vencer a Paraguay por 4-1 y a Australia por 2-0. Posteriormente, superó 2-0 a Bosnia y Herzegovina en los dieciseisavos de final. Ese resultado significó el primer triunfo estadounidense en una ronda de eliminación directa de un Mundial desde Corea-Japón 2002.

También dejó victorias que elevaron las expectativas de la afición. La goleada 5-1 sobre Uruguay, en noviembre de 2025, fue uno de los resultados más destacados de su gestión. En el otoño de 2026 llegaron otros triunfos importantes ante Perú (4-1), Chile (4-2), México (3-0) y Canadá (1-0).

Pero su aportación no se limitó a los marcadores. Desde su llegada, Pochettino exigió mayor agresividad y compromiso, cuestionó el conformismo que percibía en el vestuario y elevó la intensidad de los entrenamientos. Christian Pulisic recuperó protagonismo como referente futbolístico aunque sus diferencias también lo alejaron de llamados importantes y varios jóvenes comenzaron a tener espacio en el proceso.

Las derrotas que impidieron consolidar su proyecto

El problema de Pochettino fue trasladar ese crecimiento a los torneos oficiales de Concacaf. En marzo de 2025, Estados Unidos perdió 1-0 ante Panamá en las semifinales de la Nations League y después cayó 2-1 frente a Canadá en el partido por el tercer lugar.

La Copa Oro tampoco terminó como esperaba la afición. El equipo alcanzó la final, pero México se quedó con el título al ganar 2-1. Así, el entrenador argentino no pudo conquistar ninguno de los principales trofeos regionales.

El Mundial de casa dejó otra deuda. Después de una fase de grupos convincente, la selección de Estados Unidos fue eliminada por Bélgica en octavos de final, con una derrota de 4-1.

El equipo tampoco logró resolver sus problemas defensivos frente a selecciones europeas: perdió contra Bélgica (5-2), Portugal (2-0) y Alemania (2-1) durante la preparación mundialista. Antes había sufrido tropiezos ante Suiza (0-4) y Turquía (1-2).

Esos resultados mostraron que todavía existía una distancia importante frente a las potencias internacionales, especialmente cuando el rival conseguía atacar los espacios que dejaba el repliegue estadounidense.

El balance de Pochettino y la deuda con el fútbol estadounidense

Las cifras resumen una gestión con momentos de crecimiento y retrocesos. De sus 35 encuentros, 21 terminaron en victoria, dos en empate y 12 en derrota. Balance por etapas:

Amistosos de 2024: tres victorias y una derrota en cuatro partidos.

Temporada 2025: 10 triunfos, dos empates y seis derrotas en 18 encuentros.

Mundial 2026: tres victorias y dos derrotas en cinco partidos.

Amistosos de 2026: cinco triunfos y tres derrotas en ocho compromisos.

La mayor deuda, sin embargo, es institucional. Pochettino había firmado en agosto de 2026 una extensión hasta el Mundial de 2030, con el compromiso de conducir el siguiente ciclo. Su posible llegada al Manchester United obligaría a U.S. Soccer a buscar un reemplazo justo antes de los cuartos de final de la Nations League ante Haití.

El entrenador también se marcharía sin títulos y sin superar la barrera de los octavos de final, una instancia que Estados Unidos no ha podido dejar atrás desde su histórica participación en 2002.

Su paso dejaría una selección más exigida y con resultados que alimentaron la ilusión de su afición. Pero también dejaría preguntas sin resolver: si el equipo puede competir de igual a igual con las potencias, conquistar Concacaf y convertir sus avances en un proyecto duradero. Pochettino ganó partidos importantes; el fútbol estadounidense todavía espera que alguien convierta ese impulso en títulos y resultados históricos.

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