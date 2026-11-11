Raiders abren la puerta a Fernando Mendoza como quarterback titular

Los Raiders entregan el mando a Fernando Mendoza para enfrentar a Seattle, tras el traspaso de Kirk Cousins a Minnesota

Mendoza será titular por primera vez | THEARON W. HENDERSON / GETTY IMAGES VIA AFP

Todo quedó listo para que Fernando Mendoza dispute su primer partido como quarterback titular en la NFL. Las Vegas Raiders recibirá este domingo 15 de noviembre a los Seattle Seahawks, actuales campeones del Super Bowl, con el novato al frente de la ofensiva. La salida de Kirk Cousins hacia los Minnesota Vikings abrió el puesto y la directiva confirmó que llegó el momento de darle el mando.

El cambio deja de ser una posibilidad. John Spytek, gerente general de los Raiders, anunció que Fernando Mendoza asumirá la titularidad después del traspaso del veterano. Las Vegas recibió una selección de tercera ronda del Draft de 2027 a cambio de Cousins, quien ocupó el puesto durante los primeros nueve partidos de la temporada.

Mendoza afrontará esa responsabilidad después de varios meses de aprendizaje junto a un quarterback veterano al que ya agradeció públicamente su ayuda. El quarterback destacó las enseñanzas de Cousins sobre el estudio de video, la preparación semanal y las obligaciones de un titular. También reconoció el apoyo de su familia durante sus primeros meses como profesional.

El estreno llegará con los Raiders por debajo de .500 y todavía con opciones de playoffs. La clasificación luce como un objetivo difícil para un equipo que marcha tercero en la AFC Oeste, pero la organización descarta que el cambio de quarterback implique renunciar a esta temporada. Ahora, el primer examen de Mendoza tendrá enfrente al campeón defensor.

Cuándo juega Fernando Mendoza su primer partido como titular de los Raiders

Mendoza tendrá su primera apertura este domingo ante Seattle en el Allegiant Stadium. El encuentro comenzará a las 4:05 p. m., hora del Este de Estados Unidos. Será su segunda aparición en un partido de temporada regular y la primera con la responsabilidad de dirigir la ofensiva desde el inicio.

La elección número uno del Draft de 2026obtuvo el respaldo del cuerpo técnico por su progreso en los entrenamientos. El entrenador Klint Kubiak destacó avances en su precisión, el dominio del sistema ofensivo, la comunicación con sus compañeros y la ejecución de las series de dos minutos. También aseguró que el novato superó las expectativas del equipo durante las prácticas.

El proceso incluyó trabajo fuera del horario habitual. Mendoza repasó el plan de juego por las noches en las instalaciones y aprovechó los partidos desde la banca para repetir las instrucciones que escuchaba a través del casco. Su preparación convenció a los responsables deportivos de que podía asumir el siguiente paso.

Seattle exigirá respuestas desde el primer encuentro. Los Seahawks llegan con la defensa que menos yardas totales y yardas por pase permite por partido en la liga. Para Mendoza, el reto incluirá trasladar su conocimiento del sistema a situaciones reales contra una de las unidades más exigentes de la NFL.

Cómo jugó Fernando Mendoza en su debut y qué aprendió de Kirk Cousins

La experiencia de Mendoza en temporada regular se limita al partido del 11 de octubre contra los New England Patriots. Entró en la parte final de aquella derrota y completó seis de ocho pases para 48 yardas, una efectividad del 75%. Esa participación ofreció una muestra breve de su juego, sin el volumen necesario para valorar cómo responde durante un encuentro completo.

El domingo cambiará el alcance de su trabajo. Tendrá una semana de preparación como titular y deberá conducir la operación ofensiva desde la primera serie. El propio Mendoza reconoció que los ejercicios mentales desde la banda y las conversaciones entre posesiones resultaron útiles, aunque también admitió que nada reemplaza las repeticiones en un partido.

🚨🚨HEARTWARMING🚨🚨#RAIDERS ROOKIE QB FERNANDO MENDOZA DELIVERED AN EMOTIONAL THANK-YOU TO KIRK COUSINS AND HIS FAMILY FOR TAKING HIM UNDER THEIR WING.



“They’ve essentially taken me into their household”



Mendoza says Kirk taught him everything about being a starting #NFL QB. pic.twitter.com/ydYfjKL6ZK — MLFootball (@MLFootball) November 11, 2026

En ese camino, Cousins tuvo un papel central. Mendoza lo describió como “un gran mentor” y agradeció que compartiera sus conocimientos sin reservas. Según explicó, el veterano le enseñó cómo estudiar a los rivales y cómo organizar el trabajo que exige la posición.

Entre las lecciones que más recordó aparecen dos principios concretos. Prepararse al máximo por responsabilidad con sus compañeros y conservar su propia personalidad. El novato también agradeció a Julie, esposa de Cousins, y a sus hijos Cooper y Turner por recibirlo en su casa y ofrecerle apoyo lejos de su entorno familiar.

Qué récord tienen los Raiders y cuáles son sus opciones de playoffs

Las Vegas ocupa el tercer lugar de la AFC Oeste con récord de 4-5, detrás de Denver Broncos, que marcha con 7-2, y Kansas City Chiefs, que tiene 6-2. El equipo llega al cambio de quarterback con una victoria en sus últimos cinco partidos, una racha que complica sus aspiraciones de postemporada.

Ese panorama reduce las expectativas de clasificación, aunque los Raiders todavía conservan posibilidades. Spytek insistió en que el traspaso de Cousins no significa que la organización dé por terminada la campaña ni que su atención se concentre por completo en 2027. La exigencia inmediata continúa sobre el campo.

Mendoza recibirá una ofensiva que, con Cousins, promedió 26.4 puntos por partido y ocupó el octavo puesto de la NFL en ese apartado. El ataque terrestre ofrece menos respaldo, con apenas 71.3 yardas por encuentro, el segundo promedio más bajo de la liga. Ese desequilibrio forma parte del contexto que encontrará el nuevo titular.

La visita de Seattle marcará el inicio de una evaluación más amplia. Después llegarán los compromisos ante Denver y Cleveland, antes de la semana de descanso. Los Raiders consideran que Mendoza ya cuenta con la preparación física y mental para dirigir al equipo. Desde este domingo, sus decisiones y su ejecución tendrán peso directo en una temporada que aún mantiene abierta la puerta de los playoffs.

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