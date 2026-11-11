Bajas en la selección de Estados Unidos: Pochettino debe compensar las ausencias de Reyna y Campbell

Las lesiones de dos piezas del USMNT obligan al técnico a modificar su convocatoria y buscar alternativas

Bajas importantes en Estados Unidos para la Nations League | Claro Sports

La selección de Estados Unidos llegará con dos ausencias importantes a los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026-27 frente a Haití que se jugará dentro de la fecha FIFA que detuvo la actividad de las ligas en el mundo.

Mauricio Pochettino, quien recientemente fue considerado entre las opciones para dirigir al Manchester United, perdió al mediapunta Giovanni Reyna y al defensor George Campbell por problemas musculares, por lo que llamó a Jack McGlynn y Mark McKenzie para completar su convocatoria.

El desafío no será únicamente cubrir dos lugares: la baja de Reyna obliga a reorganizar la generación de juego, mientras que la salida de Campbell reduce las opciones en una defensa que deberá contener la velocidad y la potencia del conjunto caribeño.

La serie comenzará el sábado 14 de noviembre en el Nu Stadium de Miami y concluirá el martes 17 en el TQL Stadium de Cincinnati. Para el entrenador argentino, será una prueba importante en su primera competencia oficial al frente del USMNT: deberá encontrar soluciones sin dos futbolistas que estaban considerados para este compromiso.

Reyna y Campbell, dos bajas que llegaron en el peor momento

Las lesiones se confirmaron con apenas unos días de diferencia. George Campbell, defensor del West Bromwich Albion, sufrió un problema muscular durante el encuentro ante Southampton, disputado el 3 de noviembre. Fue sustituido al descanso, después de jugar 46 minutos, y quedó fuera de la convocatoria tras la evaluación médica de su club.

La ausencia de Giovanni Reyna resultó especialmente sensible por su papel previsto en el esquema ofensivo. El jugador del Racing Club de Estrasburgo se había consolidado como titular y estaba llamado a ocupar la posición de mediapunta, conectando el mediocampo con los atacantes.

El viernes 6 de noviembre, durante el partido ante Toulouse, Reyna anotó al minuto 67, pero tres minutos después sintió una molestia aguda en el muslo derecho y tuvo que abandonar el campo. Los estudios confirmaron una lesión muscular que obligó a descartarlo para la serie internacional.

La coincidencia tuvo un detalle particular: Mark McKenzie, convocado para reemplazar a Campbell, jugaba precisamente en el Toulouse y había marcado de cabeza ante Estrasburgo antes de incorporarse al equipo estadounidense.

McKenzie y McGlynn, los elegidos para recomponer el plantel

Pochettino recurrió a dos futbolistas que llegan con actividad en el fútbol inglés y francés, aunque sus funciones son muy diferentes.

McKenzie, de 27 años, juega como defensa central en Toulouse, equipo de la Ligue 1. Su experiencia internacional, incluida su participación en el Mundial de 2026, le ofrece al entrenador una alternativa con recorrido para acompañar a Chris Richards o Auston Trusty. También aporta regularidad en una liga de primer nivel.

Jack McGlynn, de 23 años, llega desde el Stoke City de la Championship inglesa. Es un mediocampista zurdo con capacidad para distribuir el balón, probar desde media distancia y ejecutar jugadas a balón parado. Además, fue campeón de la Copa Oro 2025 y suma cinco goles en la temporada con su club.

Su convocatoria no significa que vaya a ocupar directamente el lugar de Reyna, pero sí le ofrece a Pochettino una herramienta para mejorar la circulación y encontrar espacios ante una defensa cerrada.

¿Cómo puede Estados Unidos generar fútbol sin Giovanni Reyna?

La alternativa más natural para asumir la función de enganche es Malik Tillman, futbolista del Bayer Leverkusen. Su potencia para llegar al área y su capacidad asociativa pueden ayudar a mantener la conexión entre el mediocampo y Christian Pulisic o Folarin Balogun.

Otra posibilidad es modificar la estructura con Tyler Adams como mediocentro defensivo y Weston McKennie con mayor libertad para incorporarse al ataque. En ese escenario, el equipo tendría que repartir la responsabilidad creativa entre varios jugadores, en lugar de depender de un organizador fijo.

McGlynn también puede ser útil si Haití decide replegarse. Sus cambios de orientación y pases filtrados permitirían activar a los extremos y buscar profundidad por las bandas.

Estados Unidos conserva recursos individuales para afrontar la eliminatoria, pero las lesiones modifican el plan inicial. Pochettino tendrá que demostrar que su equipo puede mantener la iniciativa y competir con orden incluso cuando pierde a jugadores importantes. El objetivo es alcanzar el Final Four de marzo de 2027, pero el primer examen llegará en Miami, ante un rival que buscará aprovechar cualquier desajuste.

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