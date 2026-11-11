MLB: ganadores del Cy Young 2026 en la Liga Americana y la Nacional

La semana de premios de MLB sigue este miércoles con la entrega del Cy Young en la Liga Americana y la Liga Nacional

Misiorowski es uno de los favoritos | PATRICK MCDERMOTT / GETTY IMAGES VIA AFP

Este miércoles continúa la semana de premios de la temporada 2026 de la MLB. Después de conocer a los Novatos del Año y a los Managers del Año, llega el turno del premio Cy Young, el reconocimiento que distingue al mejor lanzador de la Liga Americana y al mejor de la Liga Nacional.

La ceremonia se transmitirá este miércoles 11 de noviembre a las 7:00 p. m. ET por MLB Network y MLB+. En la misma jornada, la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA) también revelará a los ganadores del nuevo premio al Relevista del Año (Reliever of the Year).

El Cy Young se entrega desde 1956 y, desde 1967, se divide en dos reconocimientos, uno por liga. La definición llega con campañas dominantes, récords individuales y la presencia del talento latino entre los candidatos.

MÁS INFORMACIÓN: MLB anunció los ganadores del premio Novato del Año 2026 de la Liga Americana y la Liga Nacional

Finalistas del Cy Young en la Liga Americana

Dylan Cease (Toronto Blue Jays)

Dylan Cease llega a su segunda candidatura al Cy Young tras una temporada sólida con Toronto. El derecho registró 2.40 de efectividad, 239 ponches y 169 entradas, números que lo colocaron entre los lanzadores más consistentes de la Liga Americana.

Cease ya conoce la presión de estas votaciones. Fue subcampeón del Cy Young de la Liga Americana en 2022 con los White Sox y terminó cuarto en la votación de la Nacional en 2024 con los Padres, experiencia que ahora busca convertir en su primer premio.

Parker Messick (Cleveland Guardians)

Parker Messick se convirtió en una de las sorpresas de la temporada. En su primera campaña completa en las Grandes Ligas, el zurdo de Cleveland lanzó 186 1/3 entradas en 32 aperturas, con 2.56 de efectividad y 193 ponches.

Messick también fue finalista al Novato del Año de la Liga Americana y terminó segundo en esa votación. Su presencia entre los tres mejores lanzadores confirma que Cleveland cuenta con una apuesta de futuro con impacto inmediato.

Cam Schlittler (New York Yankees)

Cam Schlittler encabeza la conversación en la Liga Americana tras una campaña dominante con los Yankees. El derecho lideró el circuito con 1.95 de efectividad, además de acumular 239 ponches en 193 2/3 entradas y un WHIP de 0.92.

Su segundo año en las mayores confirmó el salto que anticipó en 2025, cuando dejó 2.96 de efectividad en 14 aperturas. Schlittler busca convertirse en el séptimo pitcher de los Yankees en ganar el Cy Young.

Finalistas del Cy Young en la Liga Nacional

Jacob Misiorowski (Milwaukee Brewers)

Jacob Misiorowski parte como favorito por su gran campaña y los números que lo respaldan. El derecho de Milwaukee lideró las Grandes Ligas con 252 ponches, promedió 13 ponches por cada nueve entradas y dejó 1.80 de efectividad, la mejor marca en la historia de la franquicia.

Los rivales le conectaron apenas .157, el promedio más bajo permitido por un abridor calificado en la era de los récords disponibles. Misiorowski llega como favorito en la Nacional, aunque deberá superar a dos rivales de gran peso.

Chris Sale (Atlanta Braves)

Chris Sale busca su segundo Cy Young consecutivo con Atlanta. El zurdo dejó 2.16 de efectividad, la segunda mejor de la Nacional, y acumuló 200 ponches en 162 2/3 entradas durante la campaña 2026.

Sale es el único finalista que ya ganó el premio, título que conquistó con los Braves en 2024. Esta es su novena aparición como finalista y la cuarta vez que termina entre los tres primeros lugares de la votación.

Cristopher Sánchez (Philadelphia Phillies)

Cristopher Sánchez representa el talento latino entre los finalistas de la Nacional. El zurdo dominicano de los Phillies lanzó 207 entradas, la segunda mayor cantidad de las Grandes Ligas, con 231 ponches y 2.91 de efectividad.

Sánchez fue subcampeón del Cy Young de la Nacional en 2025 y ahora regresa como finalista por segundo año seguido. Su capacidad para sostener un alto volumen de trabajo lo convierte en una de las opciones más completas de la votación.

¿Qué premios MLB ya se entregaron y cuáles faltan?

La semana de premiación de la MLB avanza con varios reconocimientos ya definidos. Los Novatos del Año se anunciaron el lunes 9 de noviembre: Kevin McGonigle, de los Tigers, ganó en la Liga Americana, mientras que Sal Stewart, de los Reds, se llevó el honor en la Nacional.

Este martes 10 de noviembre se revelaron los ganadores del premio al Manager del Año en ambos circuitos. Will Venable, de los White Sox, se llevó el reconocimiento en la Liga Americana, mientras que Pat Murphy, de los Milwaukee Brewers ganó en la Liga Nacional. Murphy, quien además ganó la Serie Mundial, recibió 20 de los 30 votos de primer lugar y se convirtió en el primer dirigente en ganar el premio tres temporadas consecutivas.

La agenda cierra el jueves 12 de noviembre con los premios de Jugador Más Valioso (MVP) en la Liga Americana y la Nacional. Tras eso, la temporada de premiaciones dejará definidos los principales reconocimientos individuales del béisbol de 2026.

Te puede interesar: