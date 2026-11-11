La Selección de Estados Unidos quiere que Pep Guardiola sea su nuevo DT

Ante la posible salida de Pochettino al Manchester United, USMNT va por uno de los peces más gordos del mercado de entrenadores

USMNT quiere a Guardiola como sucesor de Pochettino | Reuters

Todo parece indicar que la Selección de Estados Unidos va a buscar nuevo entrenador. Mauricio Pochettino tendría un acuerdo para ser el nuevo DT del Manchester United, por lo que la federación estadounidense se mueve para encontrar al sucesor y quieren hacerse con el pez más gordo del mercado de entrenadores: Pep Guardiola.

Según adelantó The Athletic el miércoles, Josep Guardiola i Sala es el principal candidato que tiene US Soccer para tomar a la selección estadounidense. El entrenador está en un año sabático tras una década como entrenador del Manchester City, pero en Estados Unidos quieren que tome el banquillo. Pochettino seguiría al frente en los dos partidos de los cuartos de final de la Nations League ante Haití, tras lo cual habría casi cuatro meses antes de los siguientes compromisos oficiales de USMNT.

En su carrera, Guardiola nunca ha dirigido a una selección, pero lleva varios años hablando de esa posibilidad. “Siempre he pensado en ello, pero depende de muchísimos factores. Si sucede, perfecto. Si no, pues tampoco pasa nada. Me encantaría estar en un Mundial, una Eurocopa o una Copa América“, expresó en el verano del 2025 en entrevista con la agencia Reuters.

Después del Mundial del 2026, Italia y Países Bajos le ofrecieron el puesto de seleccionador a Pep, pero declinó las ofertas para tomar un descanso de los banquillos. La azzurra se decantó por Roberto Mancini y la Oranje por Xavi Hernández . En Estados Unidos saben que conseguir el sí de Guardiola no será sencillo, aunque hay historia entre las partes.

¿La tercera es la vencida entre USMNT y Guardiola?

Guardiola ya vivió en Estados Unidos en 2012, después de que terminó su etapa de cuatro años en el Barcelona y previo a llegar al Bayern Munich. Residió en Nueva York, cerca de Central Park, por lo que no es ajeno a la vida en el país del soccer.

Más recientemente, tras el Mundial de Qatar 2022, el ex presidente de la federación estadounidense, Sunil Gulati, contactó a Guardiola para ofrecerle el puesto, que eventualmente retuvo Gregg Berhalter.

En 2024, US Soccer juntó a donantes para preparar un salario atractivo para buscar al sucesor de Berhalter previo al Mundial del 2026, en el que serían sede junto a México y Canadá. Tres nombres propios se mencionaron: Mauricio, Pochettino, Pep Guardiola y Jurgen Klopp, siendo nominado finalmente el argentino.

Así ha sido la carrera de DT de Pep Guardiola

El entrenador catalán se retiró como futbolista en el verano del 2006, con Dorados de Sinaloa de la Liga MX. De inmediato se incorporó al FC Barcelona como entrenador del filial, el Barça B. Un año después, en julio del 2008 se convirtió en el sucesor de Frank Rijkaard.

Con la presencia de jugadores como Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Sergio Busquets, Carles Puyol, Gerard Piqué y un joven Leo Messi, construyeron una etapa dorada para el equipo culé, ganando todo, incluyendo dos veces la Champions y el inédito sextete en la temporada 2009/10.

Tras cuatro años en el Barcelona, dejó el puesto y tomó un sabático. En el verano del 2013, se convirtió en el entrenador del Bayern Munich. Sumó múltiples títulos a nivel local, pero la Liga de Campeones fue una cuenta pendiente. Dejó al equipo bávaro después de tres temporadas y pasó al Manchester City, donde superó la marca de 40 títulos como entrenador.

Todos los títulos de Pep Guardiola como entrenador

Pep Guardiola tiene 41 títulos como entrenador, segunda máxima cantidad en la historia del fútbol para un DT. Con el Manchester City sumó 20, casi los mismos que con el Bayern y Barcelona combinados.