¡Alarma en Kansas City! Tyquan Thornton sufre fuerte lesión tras el mejor juego de su carrera

Kansas City mantuvo el invicto ante Las Vegas, pero perdió a uno de sus receptores más productivos de la tarde

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Los Kansas City Chiefs conservaron su paso perfecto en la temporada 2026 de la NFL con una victoria de 30-27 sobre los Las Vegas Raiders, pero el resultado quedó acompañado por una preocupación en su cuerpo de receptores. Tyquan Thornton sufrió una lesión en el tobillo izquierdo durante el último cuarto, después de completar una recepción de 55 yardas lanzada por Patrick Mahomes. El receptor tuvo que abandonar el campo en carrito y con la pierna inmovilizada, luego de una acción que ayudó a preparar la remontada de Kansas City.

La jugada ocurrió cuando los Chiefs se encontraban abajo 19-17. Mahomes lanzó profundo para Thornton, quien ganó terreno hasta quedar cerca de la zona de anotación antes de recibir el contacto de Treydan Stukes. El defensivo de los Raiders lo derribó por detrás y el tobillo izquierdo del receptor quedó atrapado durante la caída. Thornton incluso intentó levantarse para celebrar la recepción, pero volvió al césped cuando detectó que no podía apoyar la pierna. Los médicos ingresaron de inmediato para atenderlo.

Chiefs WR Tyquan Thornton went down with what appears to be a potential serious ankle injury after this 55 yard completion. Prayers up 🙏 https://t.co/oUdrLjGXCv — ClutchPoints (@ClutchPoints) October 4, 2026

Las cámaras dejaron de mostrar repeticiones de la acción después de observar la posición de la extremidad del jugador. El personal médico colocó una férula neumática en la pierna de Thornton antes de trasladarlo al vestidor. Kansas City confirmó posteriormente que el receptor quedó fuera del encuentro por una lesión de tobillo, aunque hasta el cierre de este domingo 4 de octubre el equipo no había comunicado un diagnóstico definitivo ni un periodo estimado de recuperación.

El golpe llegó después de la actuación más productiva de Thornton desde su llegada a la NFL. El receptor terminó con cinco recepciones para 111 yardas y dos touchdowns en ocho pases dirigidos hacia él, máximos personales en yardas y anotaciones dentro de un mismo encuentro. Antes de enfrentar a Las Vegas acumulaba apenas seis recepciones para 108 yardas durante las primeras tres semanas, por lo que prácticamente duplicó su producción del año en una sola tarde.

Thornton había encontrado dos veces la zona de anotación antes de la lesión. El primero de sus touchdowns llegó con un pase de dos yardas de Mahomes durante el primer cuarto, mientras que su segunda anotación se produjo con una recepción de ocho yardas al inicio del último periodo, jugada con la que Kansas City tomó ventaja de 17-13. Más tarde, su ganancia de 55 yardas volvió a colocar a los Chiefs en territorio de anotación cuando el marcador favorecía 19-17 a los Raiders.

Kansas City convirtió esa recepción en puntos inmediatamente después de la salida de Thornton. Kenneth Walker III corrió dos yardas hasta la zona de anotación en la siguiente jugada para colocar el 23-19 y, segundos después, volvió a marcar tras una pérdida de balón de Las Vegas. Los Chiefs llegaron a tener ventaja de 30-19 antes de contener la última reacción de los Raiders y asegurar el triunfo 30-27, resultado que dejó al equipo de Andy Reid con marca de 4-0.

El problema para Kansas City también alcanza la profundidad de su grupo de receptores. Rashee Rice había abandonado el mismo encuentro durante el primer cuarto por una lesión en el tendón de la corva y no regresó al campo. La salida posterior de Thornton dejó a Mahomes con menos opciones disponibles durante el cierre. Xavier Worthy y Jalen Royals aparecen entre los receptores que podrían asumir más jugadas ofensivas si Rice o Thornton tienen que perder tiempo, aunque primero será necesario conocer las evaluaciones médicas de ambos jugadores.

Thornton, seleccionado con el turno 50 del Draft de 2022, pasó sus primeras tres temporadas con los New England Patriots antes de incorporarse a Kansas City en 2025. Con los Chiefs alcanzó marcas personales de 438 yardas y tres touchdowns la temporada pasada, con promedio de 23.1 yardas por recepción. Ahora, su situación médica será uno de los temas a seguir durante la semana de descanso de Kansas City, antes de que el equipo vuelva al campo el 18 de octubre para enfrentar a Los Angeles Chargers.