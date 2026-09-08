Concacaf Champions Cup 2027: Liga MX vs. MLS, equipos clasificados y favorito al título

Nueve clubes mexicanos ya tienen boleto y EE.UU. aún no define a sus representantes; así llega la competencia continental rumbo a 2027

La Liga MX le lleva ventaja a la MLS en el torneo de Concacaf / Mario Vázquez / AFP

La Concacaf Champions Cup 2027 comienza a tomar forma y la pelea por el título tendrá, una vez más, un ingrediente que trasciende los nombres de los clubes: la rivalidad entre la Liga MX y la MLS. México llegará con una representación histórica de nueve equipos, mientras EE.UU. todavía debe definir a sus principales cartas para la competencia continental.

El escenario, por ahora, parece inclinarse del lado mexicano. Además de contar con más participantes, la Liga MX tendrá a Toluca instalado directamente en los octavos de final y a varios clubes con experiencia reciente en partidos de alta exigencia internacional. La MLS todavía tiene margen para cambiar el pronóstico, pero la pregunta ya está sobre la mesa: ¿qué liga tiene al candidato más fuerte para conquistar la Champions Cup 2027?

La Liga MX ya tiene a sus nueve representantes

El contingente mexicano estará encabezado por Toluca, Tigres UANL, Cruz Azul, Pumas UNAM, Club América, Chivas, Pachuca, Monterrey y León. Los Diablos Rojos tendrán una ventaja considerable: su título de Leagues Cup 2026 les aseguró el pase directo a los octavos de final, evitando la primera ronda.

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La presencia mexicana creció hasta nueve clubes después de la reasignación de plazas vinculadas con la Leagues Cup. El movimiento terminó beneficiando a la Liga MX y dejó a México con un contingente especialmente numeroso para la edición de 2027.

MLS todavía debe definir sus cartas

La MLS tendrá cinco plazas por clasificación de liga, cuyos ocupantes se conocerán conforme avance y termine la temporada 2026. Los boletos corresponden al campeón de la MLS Cup, al ganador del Supporters’ Shield y a los mejores clubes restantes de la clasificación, bajo los criterios establecidos por Concacaf.

A esas cinco plazas se suma el campeón de la U.S. Open Cup 2026. Ese boleto tiene una particularidad: no está reservado exclusivamente para un equipo de MLS, por lo que un club de otra división estadounidense podría obtenerlo y disputar la Champions Cup.

¿Quién parte como favorito?

Toluca aparece como el candidato más fuerte de la Liga MX. Su condición de bicampeón del fútbol mexicano y reciente campeón de la Leagues Cup 2026, combinada con el pase directo a octavos, le permite llegar con una ventaja que puede resultar decisiva en un torneo tan exigente.

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Detrás aparecen Monterrey, Tigres, Cruz Azul y América, todos con argumentos diferentes. Rayados cuenta con experiencia internacional y profundidad; Tigres conserva jerarquía en este tipo de eliminatorias; Cruz Azul llegará como campeón del Clausura 2026 y América mantiene una plantilla acostumbrada a competir bajo máxima presión.

México llega con ventaja sobre EE.UU.

La comparación entre ambas ligas también favorece, al menos sobre el papel, a México. La Liga MX no solo tendrá más representantes, sino que varios de sus clubes llegan después de imponerse en escenarios recientes ante equipos de la MLS. La edición 2026 de la Leagues Cup reforzó esa percepción y dejó a los clubes mexicanos con una posición especialmente favorable para la Champions Cup 2027.

Sin embargo, la MLS todavía guarda una carta importante: sus representantes no están definidos. El cierre de la temporada estadounidense podría cambiar por completo el pronóstico, especialmente si algunos de sus principales clubes llegan en gran momento y consiguen reforzarse antes del torneo.

Con 27 participantes provenientes de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, la Champions Cup volverá a poner a prueba la distancia real entre la Liga MX y la MLS. México tendrá cantidad, experiencia y dos boletos directos a octavos, mientras EE.UU. todavía espera conocer a sus mejores exponentes.

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