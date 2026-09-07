Las dos vidas de Andy Williams: cómo pasó de la música al ring de lucha libre

Andy Williams, fallecido a los 48 años, dejó un curioso legado que combina una guitarra de rock y una intimidante imagen en la lucha libre

Andy Williams supo combinar sus dos pasiones. Foto: IG @andycomplains

Andy Williams sostuvo una trayectoria poco común dentro del espectáculo estadounidense: fue guitarrista de metalcore y profesional de la lucha libre, conocido en los eventos como ‘The Butcher’. La noche del sábado falleció a los 48 años.

Su mediática muerte se produjo después de sufrir una emergencia médica tras un combate en el evento ‘Enjoy Wrestling’, celebrado en el Mr. Smalls Theatre de Millvale, en Pensilvania.

Según informó la Oficina del Médico Forense del condado de Allegheny, Andy murió tras un incidente durante una lucha por parejas. El famoso se desplomó y recibió maniobras de reanimación antes de ser trasladado a un hospital. Sin embargo, la causa exacta de su muerte todavía no ha sido revelada.

La compañía All Elite Wrestling (AEW), a la que Andy Williams pertenecía como luchador profesional, emitió un mensaje de condolencias y afirmó: “Era increíblemente respetado por sus colegas tanto dentro como fuera del ring”.

All Elite Wrestling is saddened to learn of the passing of Andy Williams, aka The Butcher. A trailblazing musician with ETID and Atomic Rule, Williams made a successful transition into the world of professional wrestling and was incredibly respected by his peers both in and out… pic.twitter.com/FZ5WhSGsFl — All Elite Wrestling (@AEW) September 6, 2026

¿Cómo eran las dos vidas de Andy Williams? Guitarrista y luchador

Durante casi dos décadas, Andy Williams dividió su tiempo entre dos escenarios completamente distintos: los conciertos de metalcore con la banda ‘Every Time I Die’ y los cuadriláteros de la lucha libre profesional, donde construyó una personalidad agresiva y reconocida.

Según reseña un artículo de Billboard, en 1998 cofundó ‘Every Time I Die’ en Buffalo, Nueva York. La banda se convirtió en una referencia dentro de la escena metalcore y hardcore punk estadounidense. Como guitarrista rítmico, participó en los nueve álbumes de estudio del grupo, formando parte de una etapa que llevó a la agrupación a ganar reconocimiento internacional.

En 2022 el grupo anunció su separación debido a diferencias internas entre sus integrantes, poniendo fin a una de las etapas más importantes de la carrera musical de Williams. Sin embargo, él continuó vinculado a nuevos proyectos musicales, entre ellos ‘Atomic Rule’, mientras mantenía su actividad dentro de la lucha libre independiente.

El salto inesperado a la lucha libre

La segunda vida profesional de Andy Williams comenzó cuando decidió entrenarse como luchador a mediados de la década de 2010, cuenta Rolling Stone. Pero lo más sorprendente es que lo hizo cuando muchos atletas ya consideran difícil iniciar una carrera en este deporte: a sus 37 años.

Su experiencia como músico terminó influyendo en su manera de entender la lucha libre. En una entrevista para el podcast ‘Metalcore Nerds’, explicó que encontraba similitudes entre crear una canción y construir un combate: ambos requerían ritmo, momentos de tensión, cambios de intensidad y una conexión emocional con el público.

Esa visión lo llevó a desarrollar el personaje de ‘The Butcher’, un luchador con una imagen intimidante, caracterizado por su gran presencia física, barba y bigote marcados, además de un estilo agresivo dentro del ring.

El gran salto de Andy Williams en la lucha libre llegó en 2019, cuando debutó en televisión con AEW. Durante la pandemia de COVID-19, cuando muchas giras musicales quedaron detenidas, pudo concentrarse más en su faceta como luchador profesional.

Allí formó una de las parejas más reconocidas de la división por equipos junto a Jesse Guilmette, conocido como ‘The Blade’. La dupla ‘The Butcher & The Blade’ rápidamente llamó la atención por su estética oscura, estilo físico y rudeza.

Su transición entre ambas profesiones fue una de las características que marcó su carrera. Andy Williams nunca soltó la guitarra, sino que trató (y lo logró) de llevar su pasión por el metalcore al ring de lucha libre. Enfrentarse a ‘The Butcher’ era precisamente eso, como un rock pesado que aturdía al oponente y brindaba espectáculo

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