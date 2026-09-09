Vancouver vuela, el Galaxy se hunde: dos realidades opuestas chocan en la MLS

Vancouver Whitecaps llega como líder del Oeste, mientras LA Galaxy intenta reaccionar desde el fondo de la conferencia

LA Galaxy con la urgencia de sumar en Vancouver | O. Ramirez | Getty Images vía AFP

El Vancouver Whitecaps vs. LA Galaxy que puedes disfrutar desde distintos puntos enfrenta este miércoles en la jornada de media semana a dos equipos que atraviesan momentos completamente distintos en la temporada 2026 de la MLS.

Mientras Vancouver se mantiene en la cima de la Conferencia Oeste y pelea por el Supporters’ Shield, el Galaxy de Hirving Lozano que espera poder aportar más, ocupa el duodécimo lugar y necesita una reacción inmediata para mantener vivas sus opciones de playoffs.

La diferencia no es solamente de puntos: también aparece en la manera de jugar, defender y responder cuando el partido se complica.

El contraste resulta todavía más evidente al revisar sus números. Vancouver suma 43 puntos en 22 partidos, producto de 13 victorias, cuatro empates y cinco derrotas. LA Galaxy, con dos encuentros más disputados, acumula apenas 29 unidades y registra siete triunfos, ocho empates y nueve derrotas. Son 14 puntos de diferencia y 11 posiciones entre ambos.

Vancouver encontró una fórmula que potencia a sus figuras

El buen momento de los Whitecaps no responde únicamente a la calidad individual de sus futbolistas. La llegada del técnico danés Jesper Sørensen significó un cambio importante en la estructura del equipo, que trabaja habitualmente con un 4-2-3-1, presión coordinada después de perder el balón y movimientos constantes para generar líneas de pase.

El resultado se refleja en ambos lados de la cancha. Vancouver ha marcado 49 goles, 2.23 por partido, y solamente ha recibido 21. Su diferencia de goles es de +28, una cifra que explica buena parte de su condición de líder.

Brian White encabeza la producción ofensiva con 13 anotaciones, mientras Thomas Müller aporta siete goles y cuatro asistencias. Detrás de ellos existe además una estructura que permite que el equipo no dependa de una sola figura. Andrés Cubas sostiene buena parte del equilibrio en el mediocampo y los centrales Tristan Blackmon y Mathías Laborda han ayudado a construir una defensa mucho más consistente.

Incluso cuando Vancouver no consigue ganar, suele encontrar recursos para competir. En su último enfrentamiento contra el Galaxy, disputado en California, remontó un partido que parecía escapársele. LA se adelantó con Joseph Paintsil al minuto 46, pero Vancouver terminó empatando 1-1 con un cabezazo de Laborda al 81. Los números también fueron claros: los Whitecaps tuvieron hasta 62.3% de posesión y superaron ampliamente al Galaxy en remates, 19 contra siete.

El Galaxy necesita mucho más que talento individual

La situación del campeón defensor es difícil de explicar solamente por una mala racha. La lesión de Riqui Puig, quien sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior, alteró profundamente el funcionamiento del mediocampo. Sin su capacidad para romper líneas y conectar las diferentes zonas del equipo, el Galaxy ha tenido problemas para transformar la posesión en peligro real.

Marco Reus y Joseph Paintsil con seis goles cada uno, muestran una producción demasiado aislada. El problema se vuelve mayor cuando el equipo pierde el balón: los laterales quedan expuestos y la defensa sufre para contener las transiciones rivales.

Los 36 goles recibidos en 24 encuentros, equivalentes a 1.50 por partido, resumen esa fragilidad. El Galaxy tampoco ha logrado encadenar resultados positivos y llega con ocho empates y nueve derrotas, números que explican su posición en la tabla.

Vancouver, en cambio, llega con una perspectiva completamente diferente. El liderato le permite pensar en la ventaja de localía para los playoffs y también en competir por el Supporters’ Shield. El Galaxy juega con una presión mucho mayor: necesita sumar y encontrar estabilidad antes de que el calendario reduzca todavía más su margen de maniobra.

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