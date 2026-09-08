Camberos, Riley, López y Pineda: el corazón mexicoamericano del América Femenil que llegó al Balón de Oro

El talento formado entre México y EE.UU. explica parte del salto internacional de unas Águilas que viven su etapa más ambiciosa

Camberos es una de las figuras de las Águilas / Omar Vega / Getty Images via AFP

Hay equipos que construyen una candidatura a partir de una temporada brillante y otros que, además, cuentan una historia. El América Femenil tiene ambas.

Su nominación al Balón de Oro 2026 como mejor club femenil no solo coloca a las Águilas junto a Barcelona, Bayern Múnich, Manchester City y Olympique Lyonnais; también expone el crecimiento de un proyecto que encontró en el talento vinculado con EE.UU. una de sus principales vías de expansión.

Scarlett Camberos, la figura que conecta a México y EE.UU.

En el centro de esa historia aparece Scarlett Camberos. Nacida en California, de raíces mexicanas y formada futbolísticamente en EE.UU., la número 10 regresó a Coapa, después de su experiencia en la NWSL y terminó convertida en la figura que mejor representa el puente entre ambos países. En la temporada 2025-26 disputó 43 partidos con América, marcó 26 goles y dio seis asistencias; en el Apertura 2026 ya suma otros cinco encuentros y dos tantos.

El impacto de Camberos va mucho más allá de la estadística. Fue protagonista del título de la Liga MX Femenil, pieza decisiva en la conquista de la Concacaf W Champions Cup y una de las grandes responsables de que América pasara de potencia nacional a contendiente intercontinental. Contra Gotham FC, en semifinales de la Concacaf, firmó un doblete en el triunfo 4-1; en la final ante Washington Spirit también participó directamente en dos goles.

Su candidatura individual al Balón de Oro femenino 2026 completa el círculo. Camberos fue incluida entre las 30 nominadas y se convirtió en la primera futbolista mexicana en aparecer en esta lista. Para América, su presencia tiene un valor adicional: es el rostro de una generación que creció con referencias del fútbol estadounidense, pero decidió hacer de México el escenario principal de su carrera.

Giana Riley, velocidad con ADN universitario

A su lado aparece Giana Riley, otra pieza de esa conexión binacional. La atacante llegó al América en enero de 2026 después de su paso por el fútbol universitario estadounidense. En la campaña 2025-26 registró 10 partidos de Liga MX Femenil con las Águilas y, con su aparición posterior en el Apertura 2026, acumula 11 encuentros oficiales de liga con el club.

Riley representa una apuesta diferente. Todavía no tiene el peso competitivo de Camberos, pero su llegada desde el fútbol universitario de EE.UU. confirma que el América comenzó a mirar hacia un mercado donde existe una enorme reserva de futbolistas mexicanas y mexicoamericanas. Su velocidad, potencia y capacidad para jugar en ataque complementan un plantel diseñado para competir en escenarios cada vez más exigentes.

Julie López y el puente que nace en la NCAA

Julie López siguió una ruta parecida. La mediocampista mexicomexicana, nacida en California, llegó desde Long Beach State para dar el salto al fútbol profesional con América. Su historia es especialmente significativa porque pasó del sistema NCAA a uno de los clubes más mediáticos de México, después de haber formado parte de la Selección Mexicana sub-17.

En cuanto a la participación, López tuvo una presencia mucho más limitada durante su primer semestre con las Águilas: suma 3 partidos jugados en la Clausura y Apertura 2026. Por eso es que su rol debe entenderse más como una apuesta de desarrollo que como una protagonista estadística del título.

Xcaret Pineda, una apuesta que empieza a responder

Xcaret Pineda, en cambio, comenzó a ganar mayor espacio dentro de la estructura azulcrema. La mediocampista, también vinculada al fútbol estadounidense, disputó 15 partidos con América en la temporada 2025-26 y suma 18 encuentros al contabilizar sus tres apariciones en el Apertura 2026. Además, marcó dos goles en el Clausura 2026 y tuvo actuaciones destacadas, como su doblete frente a Necaxa.

América Femenil está mostrando que México puede competir con las grandes potencias europeas cuando combina estructura, inversión y una búsqueda de talento que no termina en la frontera. Camberos es la estrella consolidada; Pineda representa el crecimiento competitivo; Riley, la explosividad de una joven llegada desde el sistema universitario; y López, una apuesta de futuro. Las cuatro tienen recorridos distintos que convergen en Coapa y son jugadoras conectadas con dos culturas futbolísticas y reunidas bajo un mismo escudo.

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