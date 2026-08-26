Aremi Fuentes inicia el camino a Los Angeles 2028: buscará sus primeros puntos en el Mundial de halterofilia

La halterista mexicana tendrá nueve semanas para afinar detalles rumbo al Campeonato Mundial que se celebrará en China

Aremi Fuentes arranca el camino hacia LA 2028 | LUIS ACOSTA / AFP

La halterista mexicana, Aremi Fuentes, tendrá nueve semanas para afinar detalles para el Campeonato Mundial de Halterofilia que se realizará del 27 de octubre al 8 de noviembre, en China, en donde es el evento fuerte de la temporada con el que inicia el ranking rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028, en donde buscará resurgir como ave fénix.

“Estuve a punto de salirme de la halterofilia, pero mi familia, mi entrenador y yo misma me motivé para seguir adelante gracias a que estoy bien de salud. Es parte del proceso de cómo voy, espero seguir mejorando. Tengo otras competencias próximamente, estoy en preparatorio para mí por todo lo que viene, porque ya arranca el ciclo olímpico y hay que estar lista”, dijo la chiapaneca de 33 años.

Tras la obtención del bronce olímpico en Tokyo 2020, Aremi ha tenido años complicados por lesiones, cambio de entrenador, estar en seis años en tres categorías distintas, pero ahora en los 77 kg. es un nuevo reto que le emociona y con el que espera superarse una vez más y demostrar que puede seguir entre la élite mundial.

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“Tuve que bajar a esta categoría de los 77 kg. y me he sentido muy bien, gracias a Dios las lesiones ya las dejé atrás, estoy con un buen entrenador que me ha estado sobrellevando en esa parte. Estoy motivada por que es el inicio de ciclo, hay competencias que se aproximan y hay que seguir elevando el nivel”, explicó la medallista mundial en 2019.

Aremi logró dos platas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo en arranque y envión, además esta semana defendió su lugar para el Mundial en el Campeonato Nacional, pues quiere seguirle apostando a marcas más altas para estar entre las mejores de su categoría.

“En América hay un alto nivel, así que todo ha sido preparatorio y ya llevo dos competencias internacionales en los 77 kilogramos, así que vamos bien y quiero seguir representando a México, es un gran orgullo”, relató.

La halterista olímpica no bajará la guardia y seguirá preparándose en Ensenada de la mano del cubano Yordanis Borrero, pues en octubre tendrán la concentración en el CNAR previo al viaje a China.

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