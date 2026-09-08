LAFC vs New York Red Bulls: dos equipos en crisis buscan frenar la caída en el BMO Stadium

Los Angeles FC y New York Red Bulls llegan con rachas negativas y mucho en juego en la pelea por los playoffs de la MLS

LAFC necesita recuperar terreno en la MLS | H. Foslien | Getty Images vía AFP

Los Angeles FC y New York Red Bulls se enfrentan este miércoles 9 de septiembre en el BMO Stadium, en la jornada de media semana de la MLS que está mirando ya hacia la fase definitiva del torneo.

Se trata de un partido en el que ambos equipos se encuentran necesitados de una reacción. LAFC ocupa el tercer lugar de la Conferencia Oeste con 37 puntos, mientras Red Bulls aparece décimo en el Este con 27 unidades. Más allá de la diferencia en la tabla, los dos atraviesan una etapa complicada y llegan al encuentro sin victorias recientes.

El duelo comenzará a las 7:30 p. m. hora local de Los Ángeles y tendrá como escenario una cancha que durante buena parte de la temporada ha sido favorable para el conjunto angelino. Sin embargo, el momento actual obliga a tomar precauciones: LAFC acumula seis partidos sin ganar entre todas las competiciones y tampoco ha podido celebrar una victoria en sus tres últimas presentaciones como local.

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LAFC necesita recuperar contundencia ante su afición

El problema del conjunto de Los Ángeles no parece estar relacionado únicamente con la posesión. Durante su mala racha ha mantenido un promedio de 56.67% de control del balón, pero apenas ha conseguido cerca 0.67 goles por encuentro. Tener la pelota, en este momento, no se está traduciendo en suficientes ocasiones claras ni en resultados. El cuadro angelino busca que figuras como Eddie Segura recuperan su nivel.

El empate 2-2 frente a Real Salt Lake fue un ejemplo reciente. LAFC tomó ventaja con un gol de Denis Bouanga, tras una asistencia de Son Heung-min, pero terminó compartiendo los puntos. El resultado mantuvo al equipo dentro de los cuatro primeros del Oeste, aunque prolongó una serie que comienza a generar presión.

La buena noticia está en los nombres que tiene disponibles en ataque. Son y Bouanga forman una sociedad capaz de cambiar un partido en pocos minutos, mientras Hugo Lloris aporta experiencia en una defensa que tendrá que evitar errores ante un rival peligroso cuando encuentra espacios.

Para LAFC, ganar significaría llegar a 40 puntos y acercarse nuevamente a Houston Dynamo, además de tomar distancia de los equipos que vienen detrás. Una derrota, en cambio, podría reducir considerablemente su margen en la lucha por los puestos altos del Oeste.

New York Red Bulls juega contra su propia fragilidad

La situación del equipo neoyorquino es todavía más delicada. Red Bulls no gana en sus últimos cinco partidos oficiales y solo ha conseguido dos triunfos en sus 11 compromisos recientes. Su último resultado fue un empate sin goles ante Seattle Sounders, en una actuación en la que Ethan Horvath terminó siendo protagonista bajo los tres palos.

El principal problema está en la defensa. El conjunto de Nueva York ha recibido 46 goles en 23 jornadas, una media de dos por partido, y presenta una diferencia de goles de -14. Fuera de casa, además, sus números son especialmente preocupantes: ha perdido el 55% de sus últimas 20 visitas.

En el mediocampo, Emil Forsberg será nuevamente una pieza importante para intentar controlar el ritmo, mientras Cade Cowell y Julian Hall buscarán aprovechar su velocidad. El desafío será resistir la presión ofensiva de un LAFC que juega ante su público.

La urgencia también aparece en la clasificación. Red Bulls suma 27 puntos, los mismos que Philadelphia Union, y está apenas uno por debajo de Orlando City. Una victoria en Los Ángeles podría devolverlo a la pelea por los puestos de Wild Card; otra derrota, en cambio, aumentaría el riesgo de quedar fuera de la conversación por los playoffs.

El antecedente favorece ligeramente a LAFC, con dos victorias, un empate y una derrota en los cuatro enfrentamientos anteriores. Pero esta vez el contexto pesa más que la historia: en el BMO Stadium, ambos necesitan dejar atrás la caída antes de que la recta final de la temporada haga todavía más costoso cada punto perdido.

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