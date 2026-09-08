Messi vs Lewandowski: el duelo de goleadores que roba reflectores en Chicago

Inter Miami y Chicago Fire se enfrentan con dos figuras mundiales al frente de un partido que también puede mover la pelea por los playoffs

Messi y Lewandowski | C. Khanna | AFP | O. Vanni | Getty Images vía AFP

El Chicago Fire vs. Inter Miami tendrá para este miércoles en la jornada de media semana uno de los duelos individuales más esperados de la MLS 2026: Lionel Messi frente a Robert Lewandowski.

El partido en Soldier Field marcará el primer enfrentamiento oficial entre ambos en la liga estadounidense, después de que ya se cruzaran en escenarios europeos y con sus selecciones. Inter Miami llega segundo de la Conferencia Este con 43 puntos, mientras Chicago Fire ocupa el tercer puesto con 38.

El encuentro está programado para las 8:30 p. m. del Este, 7:30 p. m. en Chicago y 5:30 p. m. en la costa del Pacífico. La transmisión internacional estará disponible a través de Apple TV con MLS Season Pass.

La expectativa, sin embargo, va mucho más allá de una simple comparación entre dos delanteros. Messi y Lewandowski llegan a este capítulo de sus carreras con una enorme experiencia, estilos diferentes y la capacidad de convertir una oportunidad en un momento decisivo.

Messi llega encendido, pero Lewandowski ya cambió al Fire

Messi aterriza en Chicago como uno de los grandes protagonistas de la temporada. El argentino suma 18 goles y 10 asistencias en la campaña regular, además de liderar la MLS con una valoración promedio de 8.4.

Su momento reciente explica buena parte de la expectación: marcó cuatro veces y dio una asistencia en la goleada 7-1 sobre CF Montreal, y posteriormente participó con una asistencia en el empate de Inter Miami 2-2 frente a Atlanta United.

Lewandowski, por su parte, ha necesitado mucho menos tiempo para convertirse en una pieza determinante del Chicago Fire. Desde su llegada procedente del Barcelona acumula cinco goles y dos asistencias en ocho apariciones de liga.

Además, fue elegido Jugador de la Jornada 19 y su presencia coincidió con una transformación ofensiva del equipo: Chicago ha marcado en todos los partidos disputados desde su incorporación.

Hay otro dato que vuelve especial el encuentro. Ambos equipos se enfrentaron el 22 de julio y Miami ganó 3-2, pero Messi no participó. Lewandowski sí hizo su debut en aquella ocasión. Por eso, el partido en Soldier Field será realmente el primer cara a cara entre las dos estrellas en la MLS.

La MLS también destaca el choque como uno de los partidos principales de la jornada, con dos de las grandes figuras internacionales de la liga frente a frente.

El duelo puede definirse por lo que ocurre alrededor de las estrellas

Existen diferencias tácticas interesantes. Inter Miami genera 4.7 ocasiones claras por partido, la mejor cifra de la MLS, y completa 2.2 pases filtrados por encuentro. Chicago, en cambio, destaca por su efectividad: convierte el 50% de sus oportunidades claras y registra 31.1 toques por partido en el área rival.

Eso plantea una pregunta sencilla: ¿qué equipo impondrá su manera de atacar? Miami buscará encontrar a Messi entre líneas y aprovechar los espacios, mientras Chicago puede intentar llevar el juego hacia el área y darle a Lewandowski situaciones de remate.

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