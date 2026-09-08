El Mes de la Herencia Hispana se festeja con el Roberto Clemente Day: qué partidos y eventos habrá ese día

MLB abrirá el Mes de la Herencia Hispana con el Roberto Clemente Day y una jornada de 15 juegos con los 30 equipos en acción.

El Roberto Clemente Day contará con 30 juegos | NORM HALL / GETTY IMAGES VIA AFP

El calendario de Grandes Ligas tendrá una fecha especial este martes 15 de septiembre. Mientras la recta final de la temporada regular comienza a tomar forma, MLB abrirá el Mes de la Herencia Hispana con el Roberto Clemente Day, una conmemoración que cada año coloca en primer plano la trayectoria del ícono puertorriqueño.

Será una noche de agenda completa. Los aficionados podrán seguir juegos desde Cincinnati hasta Phoenix, con actividad de los 30 equipos de la liga y varios partidos programados de manera simultánea. La jornada arrancará en la franja de las 6.40 PM ET y se extenderá hasta los encuentros nocturnos en Anaheim y Arizona.

El Mes de la Herencia Hispana se celebra en Estados Unidos entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre. En el universo de MLB, esa ventana adquiere una dimensión particular por la presencia histórica de peloteros, aficionados y trabajadores hispanos que han formado parte del crecimiento del deporte. El Roberto Clemente Day será el punto de partida de esa celebración.

Roberto Clemente, una referencia hispana histórica

Roberto Clemente dejó una marca en las Grandes Ligas que va mucho más allá de las estadísticas. El exjardinero de los Pittsburgh Pirates fue una de las grandes figuras de su época, miembro del Salón de la Fama, ganador de dos Series Mundiales y dueño de una carrera de 3,000 hits en las Grandes Ligas.

Su historia también quedó vinculada a su compromiso fuera del terreno. Clemente perdió la vida en diciembre de 1972 cuando viajaba en un avión que trasladaba ayuda humanitaria a Nicaragua, afectada entonces por un terremoto. Desde entonces, su nombre se convirtió en una referencia obligada cuando se habla de servicio comunitario dentro del béisbol.

Pittsburgh tendrá uno de los puntos centrales de la conmemoración. Los Pirates recibirán a los Milwaukee Brewers en PNC Park y organizarán actividades relacionadas con el Clemente Day of Service, junto con una noche especial por el Mes de la Herencia Hispana. El encuentro tendrá un valor adicional por disputarse en la franquicia con la que Clemente jugó sus 18 temporadas en MLB.

Los 15 juegos de MLB del martes 15 de septiembre

La agenda ofrecerá una noche amplia para los seguidores del béisbol. Dodgers, Yankees, Mets, Red Sox, Astros, Padres y Phillies estarán entre las franquicias que verán acción durante el Roberto Clemente Day. Los horarios indicados corresponden al Este de Estados Unidos.

Los Angeles Dodgers vs Cincinnati Reds a las 6.40 PM ET en Cincinnati

a las 6.40 PM ET en Cincinnati Athletics vs Tampa Bay Rays a las 6.40 PM ET en Tampa Bay

a las 6.40 PM ET en Tampa Bay Chicago White Sox vs Cleveland Guardians a las 6.40 PM ET en Cleveland

a las 6.40 PM ET en Cleveland Milwaukee Brewers vs Pittsburgh Pirates a las 6.40 PM ET en Pittsburgh

a las 6.40 PM ET en Pittsburgh Philadelphia Phillies vs Washington Nationals a las 6.45 PM ET en Washington

a las 6.45 PM ET en Washington Detroit Tigers vs Toronto Blue Jays a las 7.07 PM ET en Toronto

a las 7.07 PM ET en Toronto Baltimore Orioles vs New York Mets a las 7.10 PM ET en Nueva York

a las 7.10 PM ET en Nueva York Atlanta Braves vs Chicago Cubs a las 7.40 PM ET en Chicago

a las 7.40 PM ET en Chicago New York Yankees vs Minnesota Twins a las 7.40 PM ET en Minnesota

a las 7.40 PM ET en Minnesota San Francisco Giants vs St. Louis Cardinals a las 7.45 PM ET en San Luis

a las 7.45 PM ET en San Luis Boston Red Sox vs Texas Rangers a las 8.05 PM ET en Arlington

a las 8.05 PM ET en Arlington Kansas City Royals vs Houston Astros a las 8.10 PM ET en Houston

a las 8.10 PM ET en Houston San Diego Padres vs Colorado Rockies a las 8.40 PM ET en Denver

a las 8.40 PM ET en Denver Seattle Mariners vs Los Angeles Angels a las 9.38 PM ET en Anaheim

a las 9.38 PM ET en Anaheim Miami Marlins vs Arizona Diamondbacks a las 9.40 PM ET en Phoenix

La primera parte de la jornada concentrará buena parte de la atención. Dodgers visitarán a Reds, mientras que Pittsburgh recibirá a Milwaukee en un encuentro inevitablemente ligado a la memoria de Clemente. Philadelphia jugará en Washington y los Mets abrirán serie en casa frente a los Orioles.

La jornada continúa con otros cruces en parques con mucha historia. Braves jugarán ante Cubs en Chicago, Giants enfrentarán a Cardinals en San Luis y Red Sox visitarán a Rangers en Arlington. El cierre llegará desde el Oeste con Mariners ante Angels y Marlins frente a Diamondbacks.

La pelea por el comodín le da otro peso a la jornada

El Roberto Clemente Day llegará en un momento en el que varios equipos todavía tienen margen para modificar el panorama de la postemporada. Entre ellos aparecen los San Diego Padres y Texas Rangers, dos equipos que afrontarán el 15 de septiembre con la necesidad de sostener el paso en la carrera por los puestos de comodín.

Los Padres arrancan la semana a medio juego de los Arizona Diamondbacks por el último boleto de comodín de la Liga Nacional. San Diego visitará a Colorado Rockies en Denver, un partido que puede tener impacto directo en su objetivo de mantenerse cerca de la zona de clasificación durante las últimas semanas del calendario regular.

Texas también sigue en la discusión dentro de la Liga Americana. Los Rangers se encuentran a 1.5 juegos de Cleveland Guardians, equipo que ocupa el último lugar disponible de comodín, por lo que su duelo ante Boston Red Sox en Arlington tendrá importancia en una carrera que permanece abierta. La jornada del 15 de septiembre combinará así la conmemoración a Roberto Clemente con juegos que pueden definir cómo se verá la postemporada de varios equipos.

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