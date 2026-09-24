UFC Raúl Rosas Jr vs Raoni Barcelos, en vivo: horario y dónde ver UFC Vegas 121 cartelera y orden de las peleas

Raúl Rosas Jr. y Raoni Barcelos protagonizan la función de UFC Vegas 121 en un duelo de peso gallo con una diferencia de edad de 18 años

Raúl Rosas vs Raoni Barcelos en vivo horario y dónde ver | Claro Sports

La UFC Vegas 121 tendrá como combate estelar un duelo de peso gallo entre Raúl Rosas Jr. y Raoni Barcelos, dos peleadores que llegan con una racha de cinco victorias consecutivas y que buscarán aprovechar su primera oportunidad como protagonistas de una función de UFC.

El enfrentamiento pondrá frente a frente a dos generaciones distintas dentro de la división. Rosas Jr., de 21 años, se medirá con Barcelos, de 39, en un combate que representa una diferencia de edad de 18 años entre ambos competidores.

Además del contraste generacional, la pelea reunirá a dos especialistas en el combate de piso. Rosas Jr. ha construido su carrera en UFC a partir de su capacidad para conseguir derribos y controlar a sus rivales, mientras que Barcelos llega con experiencia acumulada después de una trayectoria más extensa dentro de las artes marciales mixtas.

El mexicano-estadounidense llega con un récord de 12 victorias y una derrota, además de haber establecido marcas de precocidad dentro de la compañía al convertirse en el peleador más joven en firmar un contrato con UFC y en ganar una pelea dentro del octágono. Barcelos, por su parte, cuenta con una marca de 22-5 y buscará utilizar su experiencia para frenar el avance del joven contendiente.

¿Cuándo y dónde será UFC Rosas Jr vs Barcelos?

La función UFC Vegas 121 se realizará este sábado en el UFC APEX de Las Vegas, Nevada. El combate estelar será protagonizado por Raúl Rosas Jr. contra Raoni Barcelos, quienes disputarán su primera pelea programada a cinco rounds dentro del octágono.

¿A qué hora empieza, y dónde ver por TV y online en México, la función de UFC Vegas 121?

La cartelera de UFC Vegas 121 comenzará a las 15:00 horas, tiempo de la Ciudad de México. El resto de los horarios son los siguientes:

México: 15:00 horas CDMX

15:00 horas CDMX Estados Unidos: 17:00 horas Este / 14:00 horas Pacífico

17:00 horas Este / 14:00 horas Pacífico Colombia: 16:00 horas

La transmisión en México y Latinoamérica estará disponible mediante Paramount Plus. Además, los aficionados podrán seguir los resultados y el seguimiento de la función a través de Claro Sports.

México: Paramount Plus

Paramount Plus Estados Unidos: Paramount Plus

Paramount Plus Colombia: Paramount Plus

¿Cuál es el orden de las peleas preliminares y estelares? Consulta la cartelera completa

La función tendrá como pelea principal el enfrentamiento entre Raúl Rosas Jr. y Raoni Barcelos en la división de peso gallo. La cartelera contará con combates de diferentes categorías y tendrá como una de sus peleas preliminares el duelo de peso paja entre Vanessa Demopoulos y Yazmín Jauregui.

Cartelera estelar

Raúl Rosas Jr. vs. Raoni Barcelos | Peso gallo

| Peso gallo Rodolfo Vieira vs. Robert Bryczek | Peso mediano

| Peso mediano Mehemmedeli Osmanli vs. Ilimbek Akylbek uulu | Peso gallo

| Peso gallo Melissa Amaya vs. Valesca Machado | Peso paja femenil

| Peso paja femenil Brady Hiestand vs. Rinya Nakamura | Peso gallo

Preliminares

Rodolfo Bellato vs. Christian Edwards | Peso semicompleto

| Peso semicompleto Josiah Harrell vs. Elves Brener | Peso ligero

| Peso ligero Montel Jackson vs. Ricky Simón | Peso gallo

| Peso gallo Norma Dumont vs. Ailín Pérez | Peso gallo femenil

| Peso gallo femenil John Castañeda vs. Alateng Heili | Peso gallo

| Peso gallo Mickey Gall vs. Sedriques Dumas | Peso mediano

| Peso mediano Vanessa Demopoulos vs. Yazmin Jauregui | Peso paja femenil

¿Habrá pelea de algún mexicano en UFC Vegas 121?

Sí. Yazmín Jauregui será la representante mexicana dentro de UFC Vegas 121 al enfrentar a Vanessa Demopoulos en la cartelera preliminar. La peleadora mexicana llega con récord profesional de 11 victorias y dos derrotas, además de una marca de 3-2 dentro de UFC. Su última aparición ocurrió en UFC 306, donde perdió por sumisión ante Ketlen Souza en septiembre de 2024.

Antes de ese combate, Jauregui consiguió una victoria por decisión unánime ante Sam Hughes en febrero de 2024. Su rival, Vanessa Demopoulos, cuenta con récord de 11-8 en artes marciales mixtas y buscará regresar a la victoria después de tres derrotas consecutivas. Su último triunfo fue en mayo de 2024 ante Emily Ducote por decisión dividida.

Con Rosas Jr. y Barcelos como protagonistas, UFC Vegas 121 presentará un duelo entre dos peleadores de peso gallo con objetivos distintos dentro de la división, mientras Yazmín Jauregui buscará volver al triunfo en su regreso al octágono.