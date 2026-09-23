Piero ‘El Lobo’ Guaylupo se gana contrato en la UFC con actuación que hizo aplaudir a Dana White

Piero ‘El Lobo’ Guaylupo firmó con la UFC y Perú tendrá un nuevo representante en la organización.

Guaylupo aseguró un contrato con la UFC tras su pelea en la DWCS | Shutterstock

Piero ‘El Lobo’ Guaylupo logró su sueño y ahora es parte de la UFC. El peruano de 21 años logró un contrato con la organización después de dejar una muy buena impresión en el Dana White Contender Series. Su victoria por decisión unánime ante el inglés Callum Connor no solo le dio el triunfo, sino también la oportunidad de firmar para convertirse en peleador de UFC.

La actuación de Guaylupo fue tan contundente que Dana White, presidente de la UFC, no ocultó su admiración. La máxima figura de la compañía se puso de pie para aplaudir al final del combate y confirmó que ambos peleadores recibieron contratos. La pelea fue calificada como una de las mejores de la temporada y hasta como candidata a pelea del año.

Sacaron fuego en el octágono 🛑 Qué pelea nos acaba de dar el peruano Piero Guaylupo 🇵🇪#DWCS | Ver en vivo por @PPlusDeportes pic.twitter.com/Je6lRg3DqN — UFC Español (@UFCEspanol) September 23, 2026

El peruano llegó al evento con un récord perfecto y lo mantuvo intacto. Su marca profesional ahora es de 13-0, con 11 victorias por la vía del nocaut. Ese historial, sumado a su desempeño en las tres rondas ante un rival también invicto, le abrió las puertas de la UFC de forma directa.

¿Qué es el Dana White Contender Series y cómo se gana un contrato?

El Dana White Contender Series (DWCS) funciona como una suerte de reality show de peleas. Cada semana, varios prospectos se enfrentan en el Meta APEX de Las Vegas con el objetivo de convencer a Dana White y a los matchmakers de la UFC. No hay eliminatorias ni torneos. Cada atleta tiene una sola oportunidad para mostrar su nivel en un combate de tres asaltos.

Ganar ayuda, pero no asegura el contrato. La decisión final depende del rendimiento, la actitud y el potencial que vea el equipo de la UFC. En ocasiones, incluso un peleador que pierde puede recibir un contrato si ofrece un espectáculo de alto nivel. Eso ocurrió en esta jornada: Connor cayó en las tarjetas, pero también firmó con la organización tras una batalla memorable.

El programa se ha convertido en la vía más rápida para llegar a la UFC. Muchos de los nombres que hoy brillan en la promoción pasaron por este escenario. Para los atletas, representa una vitrina global con exposición inmediata ante los tomadores de decisiones.

Guaylupo dominó los tres rounds ante Callum Connor

El primer asalto marcó el tono. Guaylupo encontró la distancia con la mano derecha y conectó un volado que mandó a Connor a la lona. El inglés se recuperó, pero el peruano no bajó la presión y siguió haciendo daño con su boxeo.

En el segundo round, Connor conectó un golpe duro, pero Guaylupo respondió con una patada a la cabeza y una combinación de upper, izquierda y codo giratorio que volvió a lastimar al británico. La presión del peruano no dio respiro y controló el ritmo del combate.

El tercer asalto cerró con más intercambio. Guaylupo llevó a Connor contra la reja, conectó un gancho potente y una izquierda que hicieron mella. El inglés resistió, pero el peruano se llevó todas las tarjetas: 30-27, 30-27 y 30-27. Una noche perfecta para ‘El Lobo’ y un boleto directo a la UFC.

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Otros resultados de la Semana 7 del DWCS

La jornada también dejó victorias destacadas en el resto de la cartelera. Norbert Novenyi venció a Theo Haig por decisión unánime en un duelo de ida y vuelta. Alvi Dasuyev superó a Jaden Ortega también por decisión unánime y mostró un boxeo sólido durante los tres asaltos.

Marcos Degli cerró su combate con una sumisión en el segundo round ante Paris Moran y aseguró su lugar en la conversación por un contrato. Damian Piwowarczyk no dio opciones a Emilio Quissua y lo despachó por TKO en el primer asalto con una racha de golpes que obligó al árbitro a detener la pelea.

Con este contrato, la UFC suma otro nombre latino a su roster y refuerza la presencia de atletas de la región en la promoción. Guaylupo se une a una lista creciente de peleadores de habla hispana que ya han dejado huella en la organización. Ahora el reto cambia de escenario: tocará ver si puede repetir este nivel de actuación cuando haga su debut oficial en la UFC y enfrente a rivales de mayor experiencia.

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