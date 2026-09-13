¡Ryan Garcia responde a las críticas con un brutal nocaut sobre Conor Benn!

Ryan Garcia defendió el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo tras un nocaut técnico en el segundo round en su pelea ante Conor Benn en Las Vegas

Ryan Garcia noquea a Conor Benn | Getty Images vía AFP: Marcus



¡Ryan Garcia noqueó a Conor Benn en sólo dos rounds! El campeón del Consejo Mundial de Boxeo de las 147 libras defendió la corona en el T-Mobile Arena de Las Vegas este 12 de septiembre con una victoria que tuvo un significado más allá de lo deportivo, debido a que el mexicoamericano llegó a la Ciudad del Pecado con la intención de silenciar las críticas que pesan sobre su carrera.

La pelea avisó desde el primer episodio que habría una guerra en el ring; sin embargo, Conor Benn no logró soportar el intercambio de golpes después de sentir el poder del campeón de peso welter, quien encendió a los casi 20 mil fanáticos que acudieron al recinto.

El hijo de la leyenda del boxeo británico, Nigel Benn, cayó a la lona en dos ocasiones durante el segundo round. La primera caída llegó tras recibir un cruzado de derecha directo a la mandíbula. Pese a que Conor Benn logró levantarse, Ryan Garcia olió la sangre y, como tiburón, se lanzó sobre el retador al título de peso welter para buscar el nocaut.

El campeón del organismo verde y oro atacó con una serie de volados, cruzados y derechazos que sacudieron a Conor Benn, quien tuvo dificultades defensivas desde los primeros golpes de la velada. La presión de Ryan Garcia aumentó hasta que el réferi decidió detener las acciones y decretar la victoria del campeón.

Ryan Garcia y Conor Benn llegaron a la Ciudad del Pecado con realidades distintas, pero con un mismo objetivo: recuperar credibilidad y relanzar sus respectivas carreras. Ambos boxeadores enfrentaban la necesidad de conseguir una victoria de peso dentro de la élite, después de las críticas de los aficionados por no cumplir con las expectativas que generaron al inicio de sus trayectorias y por los casos polémicos de dopaje que protagonizaron hace algunos años.

Conor Benn llegó a las 147 libras con dificultades, una categoría que no probaba desde hace cuatro años y en la que, aunque dio el peso y al parecer habría subido alrededor de 30 libras en el rebote, parece que sufrió algunos estragos para cumplir con la báscula. Ryan Garcia advirtió sobre el riesgo de pelear con un boxeador mucho más pesado; sin embargo, el tonelaje extra no fue factor para impedirle conseguir una victoria por la vía del nocaut, algo que no sucedía desde su triunfo ante Oscar Duarte en diciembre de 2023.

El triunfo del cliente de Golden Boy Promotions vuelve a colocarlo dentro de la conversación. El mexicoamericano defendió por primera vez el cinturón del CMB, después de vencer a Mario Barrios en febrero de este 2026, también en Las Vegas. Sin embargo, todavía necesita una victoria ante alguna de las grandes estrellas del boxeo para dejar atrás el estigma que arrastra por sus derrotas ante Gervonta Davis y Rolando Romero. A eso se suma la polémica por su victoria anulada ante Devin Haney, luego de un doble doping positivo, así como las críticas que ha recibido por darle prioridad a las redes sociales por encima de su carrera como boxeador.

Teófimo López dejó la última escena de la velada tras encender la tensión en el T-Mobile Arena al intentar subir al ring para retar a Ryan Garcia, pero el equipo de seguridad del mexicoamericano le impidió el acceso y provocó un conato de bronca que estuvo a punto de salirse de control. El campeón de la Asociación Mundial de Boxeo dejó así una primera muestra de la rivalidad que podría tomar fuerza en el futuro, pues aparece entre los principales candidatos para convertirse en el próximo rival de Garcia, en un pleito que pondría sobre la mesa una posible unificación de cinturones en el peso welter.

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