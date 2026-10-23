Floyd Mayweather vs Ryan Garcia: ¿Está confirmada la pelea por el título welter del CMB?

Ryan García asegura que existe un acuerdo verbal con Mayweather, aunque el combate todavía no tiene confirmación oficial

Ryan García asegura que acordó pelear con Mayweather. Claro Sports

El mundo del boxeo volvió a sacudirse con una posibilidad que parecía difícil de imaginar: Floyd Mayweather podría regresar al boxeo profesional para enfrentar a Ryan García por el campeonato mundial wélter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). La noticia surgió después de que García asegurara en sus redes sociales que ambos acordaron enfrentarse en las 147 libras.

Sin embargo, existe una precisión fundamental: la pelea todavía no está confirmada oficialmente. García sostiene que alcanzó un acuerdo verbal con Mayweather, pero no se han anunciado un contrato firmado, fecha, sede, promotora, plataforma de transmisión ni las condiciones definitivas del combate. Además, Mayweather no ha confirmado públicamente y de manera directa que el enfrentamiento esté pactado.

De concretarse bajo las condiciones planteadas por García, sería un enfrentamiento de enorme impacto: el actual campeón mundial wélter del CMB contra Mayweather, quien mantiene un récord profesional de 50-0 y no disputa una pelea profesional desde 2017. García, de 28 años, busca que el estadounidense arriesgue su invicto en un combate oficial y no en una exhibición.

¿Qué dijo Ryan García sobre la pelea contra Floyd Mayweather? Estos son los detalles

Ryan García fue quien hizo público el supuesto acuerdo. El campeón wélter aseguró que había hablado directamente con Mayweather y que ambos habían acordado enfrentarse a 147 libras por el campeonato mundial wélter del CMB, además de dejar claro que no pretende que el combate sea una exhibición.

“Acabo de colgar el teléfono con Floyd Mayweather. Estuvimos hablando sobre pelear; es algo serio y él quiere llevar a cabo un combate real en las 147 libras. ¡Ambos acordamos publicar esto! ¡Vamos a pelear!“, escribió en su cuenta de Instagram Ryan Garcia.

Una videollamada encendió el boxeo. Foto Instagram: @kingryan



De confirmarse, ¿cuál es el título que disputarían Floyd Mayweather vs. Ryan García?

El campeonato que García asegura que estaría en juego es el título mundial wélter del Consejo Mundial de Boxeo, con límite de 147 libras. El CMB reconoce oficialmente a García como campeón de la división desde el 22 de febrero de 2026.

García conquistó el cinturón al derrotar por decisión unánime a Mario Barrios y posteriormente realizó su primera defensa frente a Conor Benn, a quien venció por nocaut en el segundo asalto el 12 de septiembre. El CMB confirmó que ese resultado elevó el récord profesional de García a 26-2 con 21 nocauts.

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El hecho de que Mayweather lleve años retirado del boxeo profesional representa uno de los principales obstáculos para que el combate pueda recibir el aval correspondiente. Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, señaló que el organismo estaría dispuesto a respaldar la pelea si Mayweather supera los exámenes médicos y obtiene la licencia de la comisión encargada del evento.

Por ello, aunque García ya estableció públicamente que quiere disputar el campeonato ante Mayweather, el CMB todavía no ha sancionado oficialmente el combate. La aprobación dependerá de que se cumplan los requisitos médicos, regulatorios y de licenciamiento correspondientes.

¿Cuál es el récord de Ryan García y Floyd Mayweather con el que llegarían a su pelea?

Ryan García llegaría como campeón mundial wélter del CMB y con un récord de 26 victorias, dos derrotas y 21 nocauts. El estadounidense consiguió el título frente a Mario Barrios y lo defendió con éxito ante Conor Benn, por lo que permanece activo dentro de la división de las 147 libras.

Floyd Mayweather, por su parte, mantiene el récord profesional perfecto de 50 victorias y ninguna derrota, con 27 triunfos por nocaut. Su última pelea profesional fue en 2017, cuando derrotó por nocaut técnico a Conor McGregor. Desde entonces ha participado en distintos combates de exhibición, pero estos no han modificado su marca profesional.

La diferencia entre ambos perfiles sería uno de los grandes atractivos del posible enfrentamiento. García tiene 28 años y llega como campeón activo, mientras Mayweather tiene 49 años y lleva casi una década alejado de los combates profesionales. Si la pelea finalmente se concreta bajo las condiciones anunciadas por García, el histórico 50-0 estaría en juego.

Por ahora, Ryan García dice que la pelea está acordada, pero Floyd Mayweather vs. Ryan García todavía no puede considerarse un combate oficial. Falta que ese supuesto acuerdo verbal se transforme en un contrato, que se definan fecha y sede, y que se completen los procedimientos necesarios para que el CMB pueda sancionar la pelea.

La expectativa, sin embargo, ya está instalada: el campeón wélter quiere enfrentar al dueño del 50-0 en una pelea profesional por el cinturón del CMB. El siguiente paso ya no depende solamente de las redes sociales, sino de que todas las partes conviertan esa intención en un acuerdo formal y aprobado.