Así está compuesto el vasto imperio deportivo de Stan Kroenke: de la NFL a la Premier League

La compra de los Angels suma MLB al imperio deportivo de Stan Kroenke, dueño de equipos en seis ligas y dos continentes.

Kroenke ha creado un imperio deportivo | PATRICK MCDERMOTT / GETTY IMAGES VIA AFP

Stan Kroenke ha pasado años construyendo, pieza por pieza, uno de los imperios deportivos más grandes y variados del mundo. Su estrategia no se limita a comprar equipos reconocidos. También incluye estadios, desarrollos inmobiliarios, derechos comerciales y marcas con presencia en distintos mercados.

El anuncio de la compra de los Los Angeles Angels representa el capítulo más reciente de una historia que comenzó mucho antes de que su nombre quedara asociado con la NFL, la NBA, la NHL o la Premier League.

OFFICIAL: Kroenke Sports & Entertainment ("KSE") announced that it has entered into a definitive agreement to acquire a controlling interest in the Los Angeles Angels Baseball Club from the Moreno Family.



The transaction is expected to close in the first quarter of 2027, subject… pic.twitter.com/sy60AAz5Bp — Los Angeles Angels (@Angels) September 1, 2026

A través de Kroenke Sports & Entertainment, el empresario estadounidense fue reuniendo franquicias en diferentes ligas y países. Primero consolidó su presencia en Colorado con los Denver Nuggets, los Colorado Avalanche, los Colorado Rapids y los Colorado Mammoth. Después fortaleció su posición en la NFL con los Los Angeles Rams y amplió su alcance internacional con Arsenal FC y Arsenal Women en Inglaterra. Ahora, los Angels le permiten sumar el béisbol de las Grandes Ligas a una colección deportiva prácticamente imposible de ignorar.

El imperio deportivo de Kroenke

La cabeza de todo es Kroenke Sports & Entertainment, conocida como KSE, una compañía que Stan Kroenke ha utilizado para organizar sus inversiones en el deporte y el entretenimiento. El grupo no se limita a administrar plantillas. Su modelo combina franquicias, grandes escenarios, experiencias para aficionados, patrocinios, producción de contenidos y desarrollos inmobiliarios.

Los Los Angeles Rams son uno de los centros más importantes de esa estructura. Kroenke adquirió una participación inicial de la franquicia en 1995 y obtuvo el control total en 2010. Años después, promovió el regreso del equipo a Los Ángeles y lideró la construcción de SoFi Stadium, en Inglewood, junto con el desarrollo de Hollywood Park.

Ese proyecto mostró con claridad cómo funciona su visión. SoFi Stadium no es únicamente la casa de los Rams. El complejo forma parte de una zona con oficinas, comercios, viviendas y espacios para conciertos y grandes eventos. De esta manera, el equipo se convierte en la puerta de entrada a un negocio mucho más amplio, con ingresos durante todo el año y no solo durante la temporada de la NFL.

En Colorado, la presencia de KSE comenzó con la adquisición de los Denver Nuggets y los Colorado Avalanche en el año 2000. Los Nuggets conquistaron en 2023 el primer campeonato de NBA de su historia, mientras que Avalanche ganó la Stanley Cup en 2022. A ese núcleo se suman los Colorado Rapids de la MLS y los Colorado Mammoth de la National Lacrosse League.

Por las reglas de multipropiedad de la NFL, la titularidad formal de Nuggets y Avalanche quedó en manos de Ann Walton Kroenke, esposa de Stan Kroenke. Josh Kroenke, uno de sus hijos, participa en la conducción ejecutiva de varias organizaciones. En la práctica, ambas franquicias forman parte del mismo ecosistema familiar y empresarial de KSE.

Arsenal lleva la marca Kroenke a la Premier League

La gran expansión internacional de Kroenke llegó con Arsenal FC, uno de los clubes más reconocidos de Inglaterra. KSE comenzó a comprar acciones en 2007, alcanzó la mayoría accionaria en 2011 y completó la adquisición de Arsenal Holdings en 2018. Desde entonces, la compañía controla las operaciones del equipo masculino y del Arsenal Women.

Arsenal le abrió a Kroenke las puertas de un mercado global. La Premier League tiene seguidores en todos los continentes y genera ingresos por derechos audiovisuales, patrocinios, venta de mercancía, hospitalidad y giras internacionales. La propiedad del club también incluye la gestión de Emirates Stadium, un recinto que funciona como activo deportivo, comercial y turístico.

La presencia en Londres complementa el modelo estadounidense. Mientras Rams, Nuggets, Avalanche, Rapids y Mammoth fortalecen la operación doméstica, Arsenal expone la marca Kroenke ante una audiencia internacional. La compañía puede intercambiar conocimientos de mercadeo, análisis de rendimiento, producción audiovisual y desarrollo de talento entre sus distintas propiedades.

Los Angels completan el mapa deportivo de Kroenke

Con la compra de los Los Angeles Angels, Kroenke suma la MLB a una cartera que ya tenía NFL, NBA, NHL y MLS. El acuerdo convierte a KSE en un grupo con presencia en las cuatro grandes ligas profesionales de Estados Unidos y refuerza su posición como uno de los conglomerados deportivos más importantes del planeta.

La transacción todavía está pendiente de aprobación por parte de MLB y tendría un cierre previsto para el primer trimestre de 2027. Aunque no se han divulgado todos los términos, los reportes disponibles sitúan la valoración del equipo alrededor de los $4,000 millones de dólares, una cifra récord para una venta de MLB.

La tarea deportiva no será sencilla. Los Angels no disputan la postemporada desde 2014 y llegan después de una etapa marcada por decisiones polémicas, grandes contratos que no dieron el resultado esperado y una dificultad constante para construir un proyecto competitivo alrededor de sus principales figuras.

Kroenke, sin embargo, llega con experiencia y recursos. Su grupo sabe operar instalaciones, atraer patrocinadores, crear productos premium, desarrollar contenido y convertir a una franquicia en una marca que va mucho más allá del calendario. La gran pregunta será si esa capacidad empresarial puede traducirse en una estructura deportiva capaz de devolver a los Angels a los playoffs.

El béisbol también ofrece nuevas oportunidades comerciales. Una franquicia de MLB puede generar ingresos por derechos de televisión, boletos, suites, mercancía, acuerdos corporativos y eventos en el estadio. Si KSE logra conectar a los Angels con su red de propiedades deportivas y de entretenimiento, Anaheim podría convertirse en otra pieza central de su estrategia.

El catálogo de Kroenke tuvo además una etapa en los esports con Los Angeles Gladiators de Overwatch League y Los Angeles Guerrillas de Call of Duty League. Los Guerrillas fueron vendidos a Gentle Mates en 2024 y los Gladiators dejaron de competir tras el cierre de Overwatch League, por lo que ya no forman parte de las propiedades del grupo.

Stan Kroenke no ha comprado equipos aislados, sino que ha creado una plataforma deportiva global con franquicias, estadios, contenido y negocios conectados. Los Angels son la incorporación más reciente a un imperio que ha crecido durante décadas y que ahora cubre seis ligas, dos continentes y prácticamente todo el mapa del deporte profesional de alto nivel.

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