¿Messi elige a los DT de Inter Miami? La coincidencia que se repite en cada cambio de entrenador

Martino, Mascherano, Hoyos y ahora Kily González tienen algo en común: todos mantienen un vínculo previo con Lionel Messi

Messi influye en la elección del DT en Miami | C. Mandato | Getty Images vía AFP

La relación entre Lionel Messi y los entrenadores de Inter Miami ha dejado de parecer una simple coincidencia. Desde la llegada del argentino al club en 2023, la franquicia ha apostado por técnicos que ya conocían al capitán.

Dicha tendencia volvió a quedar expuesta con la incorporación de Cristian ‘Kily’ González como entrenador del Inter Miami. La directiva conserva la autoridad formal para contratar al entrenador, pero distintas declaraciones como las de Guillermo Hoyos al dejar el cargo, demuestran que la opinión de Messi funciona como un elemento de peso dentro del proceso.

No significa que Lionel Messi Jugador de la Jornada 23 de la MLS, tenga la facultad de nombrar por sí solo a quien ocupa el banquillo. El escenario es diferente: existe una especie de consulta entre la dirigencia y su principal figura deportiva.

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Inter Miami busca perfiles que, además de tener capacidad futbolística, puedan trabajar dentro de un entorno de confianza con Messi quien en días recientes anunció su retiro de la selección de Argentina.

Y esa estrategia tiene lógica. Cuando una institución construye buena parte de su proyecto deportivo y comercial alrededor de una figura de semejante dimensión, mantenerlo cómodo y competitivo se convierte también en una prioridad administrativa.

Cuatro entrenadores y una historia compartida con Messi

La secuencia resulta difícil de ignorar. Gerardo ‘Tata’ Martino fue el primer entrenador durante la era Messi en Inter Miami y llegaba con una relación profesional de varios años con el argentino. Ambos coincidieron en el FC Barcelona y en la Selección Argentina, además de compartir raíces futbolísticas en Rosario.

El resultado deportivo fue contundente. Bajo Martino, Inter Miami ganó la Leagues Cup 2023 y posteriormente conquistó el Supporters’ Shield 2024 con 74 puntos, récord histórico de la MLS en temporada regular.

Después apareció Javier Mascherano. En este caso, el vínculo era todavía más cercano: fueron compañeros en Barcelona y en la Selección Argentina, además de mantener una amistad personal. Mascherano condujo al equipo al título de la MLS Cup 2025 antes de dejar el puesto por motivos personales en abril de 2026.

Guillermo Hoyos representó otro tipo de conexión. El entrenador había trabajado con Messi durante su etapa formativa en el Juvenil B del Barcelona, en la temporada 2003-04. Su interinato comenzó con buenos resultados, aunque posteriormente el equipo atravesó dificultades que terminaron provocando un cambio de rumbo. Ahora, la historia continúa con Kily González.

¿Por qué Inter Miami apuesta por entrenadores cercanos a Messi?

El nuevo técnico también tiene un pasado compartido con el astro argentino. Kily González coincidió con Messi durante los primeros pasos de Leo con la Selección Argentina entre 2005 y 2006 y fue uno de los referentes veteranos que ayudaron a integrarlo al vestuario. Además, ambos comparten origen rosarino.

La explicación más interesante está en lo que Inter Miami pretende evitar. Un entrenador que conoce a Messi puede comprender mejor sus características, sus tiempos dentro del partido y la manera en que necesita organizarse el equipo para aprovechar su talento. Al mismo tiempo, la familiaridad puede reducir el periodo de adaptación y facilitar la convivencia dentro del vestuario.

Pero el modelo también tiene riesgos. Si el plantel percibe que el técnico llega con el respaldo del capitán, la autoridad del entrenador podría quedar condicionada al momento de tomar decisiones incómodas. Además, apostar repetidamente por perfiles ligados a Messi podría limitar la diversidad táctica que necesita un equipo de la MLS.

Por eso, más que preguntarse si Messi “elige” a los entrenadores, la cuestión de fondo es cuánto pesa su opinión. Por lo que muestra la sucesión de banquillos y las declaraciones recogidas, en Inter Miami esa voz parece tener un lugar mucho más importante que el de un futbolista convencional.

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