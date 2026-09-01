La venta más cara de un equipo de MLB: los Angels son comprados por el dueño de Rams, Nuggets y Arsenal

Arte Moreno llega a un acuerdo con Stan Kroenke por el equipo californiano, superando el precio que pagaron hace unos meses por los San Diego Padres

Stan Kroenke compra a los Angels de MLB | Sam Navarro-Imagn Images

La etapa de Arte Moreno como dueño de Grandes Ligas llegará a su fin en 2027. El primer propietario latino de una franquicia de Grandes Ligas llegó a un acuerdo con Stan Kroenke para adquirir a los Angels, sujeto a la aprobación de la liga en el primer trimestre del próximo año.

Según información de ESPN, la venta fue por una cifra mayor a los $3,900 millones de dólares de valuación que tenían los Angels y que podría ser un récord para MLB. Previo a 2026, el récord de venta de una franquicia de Grandes Ligas era los 2,400 millones de dólares que Steve Cohen pagó por los Mets en 2020, pero la venta de San Diego y ahora de Los Angeles superaría ambas.

“La organización de los Angels se complace en anunciar esta transacción con Kroenke Sports & Entertainment. La familia Moreno ha tenido el honor de dirigir a los Angels durante 23 años y creemos que, gracias a la experiencia y el éxito de KSE, son el mejor propietario para la franquicia. La organización de los Angels espera seguir comprometida con los aficionados, nuestros empleados, los jugadores y nuestros socios comerciales”, declaró Arte Moreno en un comunicado.

MÁS INFORMACIÓN: El regreso de Aaron Judge está cerca

“Los Angels son una franquicia histórica, con una gran presencia en un mercado importante. Esperamos un futuro prometedor junto a la organización”, declaró E. Stanley Kroenke, propietario y Presidente de Kroenke Sports & Entertainment, la empresa que gestiona los equipos.

Stan Kroenke compra a los Angels | Gary A. Vasquez-Imagn Images

Moreno compró a los Angels en 2003 a The Walt Disney Company, después del primer y único título de la Serie Mundial del equipo del sur de California. La franquicia tuvo éxito en los siguientes años, ya que ganaron el título de la División Oeste de la Liga Americana en cinco de las primeras siete campañas tras la venta, incluyendo dos viajes a la Serie de Campeonato y ganando seguidores en la región en una época de vacas flacas de los Dodgers y la llegada de peloteros como Vladimir Guerrero y Bartolo Colón. En los últimos años, han caído al fondo de la MLB.

Pese a la presencia de Mike Trout y Shohei Ohtani, los Angels solo tienen un viaje a los Playoffs desde 2010, siendo barridos en 2014. En 2026, los Angels tienen marca de 53-85, la peor marca de la Liga Americana y asegurando su undécima campaña perdedora de manera consecutiva.

Stan Kroenke aumenta su cartera de equipos deportivos, con propiedades en todas las principales ligas. En la NFL, adquirió a los Rams y los mudó a Los Angeles, construyendo el SoFi Stadium con sus fondos. En la NBA tienen a los Denver Nuggets, a Colorado Rapids en la MLS, en la NHL al Colorado Avalanche, el Arsenal de la Premier League del fútbol de Inglaterra y ahora llega a MLB con los Angels. MÁS INFORMACIÓN: Alek Thomas debuta con Dodgers

Para 2026, los Angels comenzaron una reestructuración en todos los ámbitos. El presidente John Carpino se retiró y fue reemplazado por Molly Jolly. El gerente general Perry Minasian fue despedido en junio, tras lo cual nombraron a John Mozeliak como interino. El roster es distinto al del Opening Day, ya que cambiaron a múltiples veteranos como Jo Adell, Kirby Yates, Ryan Zeferjahn, Logan O’Hoppe, Tyler Heineman y Austin Wynns.

Lo que sí hay es estabilidad en la sede. Tras años de dudas sobre dónde jugarían. en febrero del 2025 los Angels renovaron su acuerdo con la ciudad de Anaheim para seguir jugando en el Angel Stadium, el cuarto recinto más antiguo de Grandes Ligas tras el Fenway Park, Wrigley Field y Dodger Stadium. El nuevo acuerdo termina en 2032, pero con opciones de tres años más hasta 2038.

Las ventas más caras en la historia de MLB

Los Angeles Angels (2026): más de 3,900 millones de dólares San Diego Padres (2026): 3,900 MDD New York Mets (2020): 2,400 MDD Los Angeles Dodgers (2012): 2,150 MDD Baltimore Orioles (2024): 1,725 MDD

Te puede interesar: