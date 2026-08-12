Venta histórica: los Lakers cambian de dueño por una cifra récord

Josh Kushner y Bob Iger alcanzaron un acuerdo con Mark Walter; la operación todavía deberá recibir el aval de la Junta de Gobernadores de la NBA

Lakers acuerdan histórica venta millonaria | Noah Graham/Getty Images vía AFP

Los Angeles Lakers están cerca de cambiar nuevamente de propietario. Mark Walter alcanzó un acuerdo para vender el control de la franquicia a los empresarios Josh Kushner y Bob Iger en una operación valuada entre 12 mil y 12 mil 500 millones de dólares, de acuerdo con reportes de medios estadounidenses.

La negociación ocurre menos de un año después de que Walter adquiriera la participación mayoritaria del equipo a la familia Buss. Aquella operación valoró a los Lakers en cerca de 10 mil millones de dólares, por lo que el nuevo acuerdo establecería otra cifra récord para la compraventa de una franquicia de la NBA.

La transacción todavía no está cerrada. La Junta de Gobernadores de la NBA deberá revisar y aprobar la venta, un procedimiento que podría extenderse durante varias semanas. La siguiente reunión del organismo está programada para septiembre en Nueva York.

Kushner e Iger señalaron que reciben la oportunidad con respeto por la historia construida por Jerry y Jeanie Buss. En un comunicado, ambos afirmaron que su proyecto buscará competir al máximo nivel y mantener la relación de los Lakers con sus aficionados y con la ciudad de Los Ángeles.

Los dos empresarios habían participado en el proceso relacionado con una posible franquicia de expansión de la NBA en Las Vegas. Sin embargo, modificaron su estrategia y presentaron una oferta directa a Walter para adquirir uno de los equipos con mayor reconocimiento dentro y fuera de Estados Unidos.

Josh Kushner, de 41 años, es fundador de la firma de capital de riesgo Thrive Capital y cofundador de Oscar Health. Bob Iger, de 75 años, encabezó Disney durante dos etapas y cuenta con experiencia en medios, entretenimiento y deporte. En 2024, Iger y su esposa, Willow Bay, adquirieron el control del Angel City FC.

Mark Walter se despide de los Lakers

Walter calificó su periodo como propietario mayoritario como uno de los principales honores de su trayectoria. También agradeció a Jeanie Buss, a la familia Buss, a los jugadores y al personal del equipo, además de destacar la relación de la franquicia con la comunidad de Los Ángeles.

“Ser propietario de Los Angeles Lakers ha sido uno de los grandes honores de mi vida; una inversión extraordinaria, pero lo que me llevo conmigo es la comunidad, los aficionados y una ciudad que trata a este equipo como a una familia. Agradezco a Jeanie Buss, a la familia Buss, a los jugadores y al personal que me hayan acogido en esta etapa. Los Lakers pertenecen a Los Ángeles y confío plenamente en que lo mejor está por llegar”, señaló Walter a través de un comunicado.

La historia de la familia Buss con los Lakers comenzó en 1979, cuando Jerry Buss compró al equipo por 67.5 millones de dólares dentro de un paquete que también incluía a Los Angeles Kings de la NHL y al antiguo Los Angeles Forum. Tras su muerte en 2013, la franquicia quedó bajo el control de sus hijos, con Jeanie Buss al frente.

Durante la etapa de la familia Buss, los Lakers conquistaron 11 de los 17 campeonatos de la NBA que forman parte de su historia. Walter ya poseía el 21 por ciento de la organización desde 2021 y contaba con derecho preferente para igualar cualquier oferta por la participación mayoritaria.

El nuevo acuerdo representa otro incremento en el valor de una de las marcas con mayor alcance del deporte internacional. Mientras la NBA analiza la operación, Walter continuará como propietario mayoritario y no se han anunciado cambios en la dirección deportiva, el cuerpo técnico o la plantilla. La nueva etapa comenzará oficialmente cuando la liga autorice la transferencia.

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