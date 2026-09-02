Karl-Anthony Towns reveló ser el comprador de una exclusiva tarjeta autografiada de Aaron Judge por $900,000 dólares

Karl-Anthony Towns invierte $900.000 en un coleccionable de Aaron Judge con parches de sus dos temporadas como MVP de la Americana.

Towns pagó $900,000 dólares por la tarjeta | ROY ROCHLIN / GETTY IMAGES VIA AFP



Karl-Anthony Towns confirmó que él fue el comprador anónimo que adquirió por $900.000 dólares una tarjeta coleccionable única de Aaron Judge en una subasta realizada a finales de agosto.

La pieza es un 1-1, lo que significa que solo existe una unidad en el mundo, e incluye la firma autógrafa del capitán de los New York Yankees junto a dos parches Gold Logoman que Judge utilizó en sus temporadas de MVP consecutivas en 2024 y 2025. Con esta transacción, la tarjeta se posiciona como la cuarta venta más cara de Judge en el mercado público de coleccionables.

El pívot de los New York Knicks anunció la compra a través de sus redes sociales con un mensaje breve que confirmó su identidad como el comprador que había permanecido en el anonimato durante la subasta. La operación se cerró a través de Fanatics Collect y la tarjeta será entregada una vez que Towns canjee el código correspondiente en la plataforma.

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Características que hacen única la tarjeta de Aaron Judge

La singularidad de esta tarjeta va más allá de su condición de 1-1. La pieza incorpora dos parches Gold Logoman que corresponden a las temporadas en las que Judge fue reconocido como MVP de la Liga Americana, un detalle que solo los jugadores galardonados con este premio llevan en el uniforme al año siguiente.

Sobre el parche correspondiente a 2025 se encuentra la firma autógrafa de Judge, acompañada de la inscripción “Back 2 Back MVP”, que hace referencia a sus dos títulos consecutivos. La tarjeta forma parte de un pack de 2026 Topps Chrome, una línea de productos de coleccionables de béisbol de mayor valor en el mercado actual.

Si bien el precio de $900,000 dólares puede ser considerado como una fortuna para el fanático o el coleccionista promedio, no es la más costosa que se ha subastado en tiempos recientes. Dicho precio ubica a esta tarjeta por debajo del récord de $5.2 millones de dólares que alcanzó su tarjeta Bowman Chrome Draft Superfractor 1-1 de 2013 en una operación privada.

El mercado de tarjetas 1-1 y los precios millonarios en coleccionables

Las tarjetas 1-1 representan el nivel máximo de rareza en el coleccionismo deportivo. Al existir una sola unidad en el mundo, su valor está determinado por factores como el jugador, el momento de su carrera, los materiales incluidos en la tarjeta y el contexto histórico del deporte. No es inusual que piezas de esta categoría alcancen precios millonarios cuando combinan autógrafo, parches de juego y relevancia deportiva.

Ejemplos recientes incluyen la tarjeta dual de Judge y Shohei Ohtani que se vendió por más de $2 millones de dólares en 2026, o la ya mencionada Superfractor de Judge que estableció el récord en marzo. El mercado de coleccionables deportivos opera con dinámicas similares al mercado del arte, donde los nombres más reconocidos del deporte son los que generan los precios más altos.

En el caso de Towns, esta compra refleja su interés por el béisbol y por la figura de Judge, además de conectar con la cultura deportiva de Nueva York, donde los Knicks y los Yankees comparten el mismo ecosistema de aficionados y coleccionistas.

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El mercado de tarjetas coleccionables va más allá de la MLB

El coleccionismo de tarjetas deportivas no se limita al béisbol. La NBA domina el mercado de ventas históricas con la tarjeta más cara de todos los tiempos: una pieza dual de Michael Jordan y Kobe Bryant con parches Logoman y autógrafo que se vendió por $12.93 millones de dólares en agosto de 2025 a través de Heritage Auctions. Esta tarjeta 1-1 de la colección Upper Deck Exquisite de 2007-08 combina a dos de los jugadores más icónicos de la historia del baloncesto y mantiene el récord absoluto en el mercado de coleccionables deportivos.

Victor Wembanyama estableció un nuevo estándar para las tarjetas de novatos en la NBA cuando una Prizm Black 1-1 PSA 10 se vendió por $5.11 millones de dólares en mayo de 2026 en una transacción privada brokerada por Fanatics Collect. LeBron James también tiene múltiples tarjetas que superan el millón de dólares, incluyendo una rookie patch autograph de 2003-04 que alcanzó $5.2 millones y una Exquisite Collection que llegó a $2.93

En el fútbol americano, Patrick Mahomes posee la tarjeta más cara de la NFL: una Panini National Treasures 1-1 con escudo NFL y autógrafo que se vendió por $4.3 millones de dólares en julio de 2021. En el fútbol soccer, Lionel Messi lidera con una Panini Mega Cracks de 2004 PSA 10 que alcanzó $1.5 millones de dólares en septiembre de 2025 a través de Fanatics Collect, seguida de cerca por Cristiano Ronaldo con ventas que superan el millón.

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