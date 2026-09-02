Las futuras estrellas de Estados Unidos ya brillan en la MLS y Pochettino los sigue de cerca

Julian Hall, Cavan Sullivan, Neil Pierre y Adri Mehmeti encabezan una generación que apunta al USMNT rumbo a 2030

Cavan Sullivan futura estrella del Team USA | S. Wachter | Getty Images vía AFP

La selección de Estados Unidos quedó eliminada del Mundial 2026 tras perder 4-1 ante Bélgica en los octavos de final, comienza a mirar hacia una nueva generación de futbolistas que ya está dejando huella en la MLS.

Con Mauricio Pochettino al frente del USMNT hasta 2030, nombres como Julian Hall, Cavan Sullivan, Neil Pierre y Adri Mehmeti aparecen como candidatos naturales para formar parte del próximo ciclo mundialista, mientras otros jóvenes como Diego Luna y Sergi Solans también levantan la mano con actuaciones regulares.

El cambio generacional no es una apuesta a futuro lejano. Varios de estos jugadores ya tienen minutos importantes, responsabilidades dentro de sus equipos y estadísticas que llaman la atención.

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La MLS, además, se ha convertido en un escenario donde los futbolistas adolescentes encuentran oportunidades competitivas mucho antes de lo que ocurría en generaciones anteriores.

Para Pochettino, esa realidad representa una ventaja enorme. El entrenador argentino tendrá tiempo para observar, probar y decidir qué piezas pueden acompañar al seleccionado estadounidense en los próximos años.

Julian Hall y Cavan Sullivan, dos nombres que ya generan conversación

Julian Hall es probablemente el nombre que más ruido está haciendo entre los jóvenes atacantes. Con apenas 18 años, el futbolista de New York Red Bulls acumula 12 goles y tres asistencias en todas las competiciones de 2026, incluyendo nueve tantos en la MLS según las estadísticas de la liga.

Su momento más destacado llegó el 13 de mayo, cuando marcó un triplete frente a Columbus Crew y se convirtió en el jugador más joven en conseguirlo en la historia de la liga.

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Hall no solamente destaca por su capacidad para definir. También participa activamente en la presión tras pérdida y encaja en una de las características que Pochettino suele exigir a sus delanteros: intensidad cuando el equipo no tiene el balón.

Cavan Sullivan representa otro caso especial. El mediocampista ofensivo del Philadelphia Union tiene apenas 16 años y ya dejó atrás, desde 2024, el récord de precocidad de Freddy Adu al convertirse en el jugador más joven en debutar profesionalmente. Durante 2026 ha dado un paso adelante en su madurez táctica, con tres goles y cuatro asistencias en la temporada regular, además de otro pase de gol en la Leagues Cup.

Su evolución también resulta interesante por el papel que desempeña. Ya no es solamente un adolescente encargado de desequilibrar con su regate: comenzó a ocupar zonas interiores, recibir entre líneas y encontrar espacios para asociarse o rematar.

Una generación con respuestas para distintas posiciones

Si Hall y Sullivan representan creatividad y desequilibrio, Neil Pierre ofrece algo completamente distinto. El central de Philadelphia Union, de 18 años, mide oficialmente 2.01 metros y marcó cuatro goles en sus primeras siete apariciones de MLS después de regresar de una cesión en Dinamarca. Además, registra un 80% de efectividad en duelos aéreos.

Adri Mehmeti, de 17 años, aporta equilibrio desde el mediocampo. Con 1,776 minutos disputados en 21 partidos y una efectividad de 86% en sus pases, su perfil posicional podría ser especialmente útil para un equipo que necesita controlar partidos desde la base.

El crecimiento tampoco termina ahí. Diego Luna, con 22 años, suma cinco goles y seis asistencias con Real Salt Lake y ya tiene 18 partidos internacionales con el Team USA. A su lado, Sergi Solans, de 23 años, ha marcado 13 goles en todas las competiciones y estableció un récord goleador para su franquicia.

El próximo examen podría llegar pronto. Los amistosos ante Perú, Chile, México y Canadá servirán para comenzar a medir cuánto pueden aportar estas nuevas caras al seleccionado absoluto. Después vendrán los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, una plataforma ideal para consolidar buena parte de esta generación antes de pensar en el Mundial de 2030.

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