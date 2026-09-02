Semana 1 de College Football: cuatro duelos que pueden sacudir el inicio de la temporada

Clemson-LSU, Oregon-Boise State y otros grandes cruces ponen a prueba a varios aspirantes desde el primer fin de semana completo de acción

Clemson es liderado por Swinney y Vizzina / Jacob Kuoferman / Getty Images via AFP

Después de una pretemporada de altas y bajas, así como una Semana 0 con actividad limitada, el College Football 2026 entra de lleno en acción durante el fin de semana del Labor Day. De jueves a lunes habrá partidos, pero algunos enfrentamientos concentran buena parte de la atención por el peso de sus programas, el talento que milita en el fútbol colegial y lo que está en juego desde el comienzo.

Para los aficionados hispanos en EE.UU., será también la oportunidad de seguir de cerca a varias de las grandes universidades del fútbol americano colegial, así como algunos jugadores de raíces latinas. Entre los encuentros más atractivos aparece un choque entre dos históricos programas de la misma familia de colores, además de duelos capaces de alterar desde temprano las aspiraciones de playoffs.

Clemson vs. LSU, el gran estreno en Baton Rouge

El plato fuerte llegará el sábado 5 de septiembre a las 6:30 p.m. CT, cuando Clemson visite a LSU en el Tiger Stadium. El enfrentamiento tendrá un ingrediente adicional: será el debut de Lane Kiffin como entrenador de LSU, por lo que todas las miradas estarán puestas sobre el nuevo proyecto de los Tigers.

Clemson, dirigido por Dabo Swinney, también inicia una etapa de expectativas renovadas con Christopher Vizzina como quarterback titular. Del otro lado, LSU contará con el transferido Sam Leavitt para comandar su ofensiva. El antecedente inmediato añade tensión: LSU ganó 17-10 el duelo disputado en Clemson en 2025.

Oregon recibe a Boise State

Antes de ese choque, el sábado tendrá otro partido de alto interés: Boise State visitará a Oregon a las 2:30 p.m. CT. Los Ducks parten entre los aspirantes al título nacional y cuentan nuevamente con el quarterback Dante Moore, mientras que los Broncos llegan con Maddux Madsen y el entrenador Spencer Danielson.

Boise State tiene una oportunidad enorme para ponerse en medio de los reflectores. Un triunfo en Eugene pondría a los Broncos en una posición privilegiada dentro de la carrera por el College Football Playoff, mientras Oregon afrontará desde la primera semana una prueba acorde con sus ambiciones.

Baylor y Auburn vuelven a encontrarse

También el sábado, Baylor y Auburn se enfrentarán a las 2:30 p.m. CT en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, dentro del Aflac Kickoff. El partido tendrá un componente especial después de que Auburn se impusiera a Baylor para abrir la temporada 2025.

Baylor intentará devolver el golpe con DJ Lagway, quien llegó al programa como transferido, mientras Auburn estrenará al entrenador Alex Golesh y al quarterback Byrum Brown. Para ambos equipos, el encuentro representa una oportunidad de conseguir una victoria de peso antes de adentrarse en sus respectivos calendarios de conferencia.

Ole Miss y Louisville cierran el fin de semana

El domingo 6 de septiembre llegará otro choque que merece atención: Louisville y Ole Miss se medirán a las 6:30 p.m. CT en el Nissan Stadium de Nashville, dentro del Music City Kickoff.

Louisville busca posicionarse como una amenaza en la ACC con Jeff Brohm y Lincoln Kienholz, mientras Ole Miss afronta una campaña de grandes expectativas después de su participación en el College Football Playoff de la temporada anterior. Trinidad Chambliss liderará a los Rebels en una nueva etapa bajo Pete Golding.

Con estos enfrentamientos, la Semana 1 de College Football 2026 promete mucho más que el regreso del deporte después de una larga espera. Hay nuevos entrenadores, quarterbacks que debutan con sus equipos y programas que necesitan empezar con el pie derecho. Y apenas será el comienzo.

Te puede interesar: