Karl-Anthony Towns y Jordyn Woods se casan en una lujosa boda en Malibú

La ceremonia reunió a figuras de la NBA y Hollywood, tuvo un estricto código de vestimenta y un guiño al histórico campeonato de los Knicks

La pareja lleva seis años de relación/ Dimitrios Kambouris / Getty Images via AFP

Karl-Anthony Towns y Jordyn Woods finalmente llegaron al altar. La estrella de los New York Knicks y la empresaria se casaron este fin de semana en Malibú, California, frente al océano Pacífico, en una ceremonia que reunió a familiares, amigos y numerosas celebridades del deporte y el entretenimiento.

El escenario fue tan espectacular como reservado: una celebración al aire libre, con abundantes flores y el Pacífico como telón de fondo. Jordyn Woods lució un vestido blanco strapless con detalles de encaje y un largo velo, mientras Towns, el jugador latino mejor pagado de la NBA, eligió un clásico esmoquin negro. La novia no pudo contener la emoción y, en varios momentos, se le vio secándose las lágrimas.

El inesperado código de vestimenta de la boda

Uno de los detalles que más llamó la atención fue el dress code en blanco y negro. La mayoría de los invitados acudió de negro, una elección que hizo que el vestido de Woods destacara todavía más durante la ceremonia y las fotografías posteriores.

Jordyn Woods, Karl-Anthony Towns Marry at Star-Studded Malibu Wedding 🤍✨



🎥 Backgrid pic.twitter.com/zlDTFWvNIw — TMZ (@TMZ) August 16, 2026

La lista de invitados mezcló los dos universos de la pareja. Por el lado de los Knicks estuvieron Jalen Brunson, Josh Hart, OG Anunoby, Miles McBride y Jose Alvarado, mientras que el mundo del entretenimiento estuvo representado por nombres como Kylie Jenner, Timothée Chalamet, Justin Bieber, Hailey Bieber, Michael B. Jordan, Ben Stiller y Christine Taylor.

La presencia de Kylie Jenner tuvo un significado especial por su antigua amistad con Woods. Ambas fueron muy cercanas durante años, hasta que la empresaria quedó involucrada en la polémica relacionada con Tristan Thompson en 2019, situación que provocó su alejamiento del círculo Kardashian-Jenner. Con el paso del tiempo, volvieron a aparecer juntas públicamente.

Una boda marcada por la historia de los Knicks

La celebración también tuvo un guiño al reciente momento histórico de Towns con Nueva York. Al salir del recinto, los invitados recibieron sudaderas personalizadas con la frase “Casados en 5”, una referencia al quinto partido y al campeonato de los Knicks.

Woods también ha sido parte de esa historia. Durante los playoffs se hizo conocida entre los aficionados por llevar un bolso naranja de su firma Woods by Jordyn, que terminó convertido en una especie de amuleto durante la carrera del equipo. Tras el campeonato, decidió retirar el modelo de la venta después de que se agotara.

La boda llegó después de seis años de relación. Towns le propuso matrimonio a Woods en diciembre de 2025, durante una romántica escena en Nueva York con vistas a los puentes de Brooklyn y Manhattan. La pareja hizo público su compromiso el día de Navidad y, meses después, convirtió aquella promesa en una celebración frente al Pacífico.

Así, Malibú fue el escenario del nuevo capítulo para una pareja que ha vivido su relación entre el deporte profesional, los negocios y la cultura pop. Esta vez no hubo una cancha de básquetbol ni un trofeo en juego: solo familiares, amigos, estrellas invitadas y una promesa de vida juntos frente al mar.

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