Cuánto gana y cómo vive Karl-Anthony Towns, el latino mejor pagado de la NBA

Aunque nació en Nueva Jersey, Karl-Anthony Towns es de madre dominicana y está orgulloso de sus raíces latinas

Karl-Anthony Towns en el Fanatics Fest NYC 2026. Foto: John Nacion / AFP

Karl-Anthony Towns no es un debutante de la NBA ni una figura en ascenso, sino una estrella consolidada. Tiene 30 años, acaba de ganar su primer anillo de campeón con los Knicks de Nueva York y ostenta otro récord personal: es el latino mejor pagado en el baloncesto de los Estados Unidos.

Aunque nació en Nueva Jersey, Towns está orgulloso de las raíces dominicanas que heredó de su madre, la señora Jacqueline Cruz-Towns, fallecida durante la pandemia del COVID-19. “Creo que fuera de perder un hijo, no hay nada peor que puedas vivir. Eso te construye, te fortalece más allá de lo imaginable”, le dedicó en las Finales de la NBA.

¿Cuánto dinero gana Karl-Anthony Towns?

El salario del ala pívot guarda una curiosidad: el contrato lo firmó con los Timberwolves de Minnesota, pero lo terminaron pagando los Knicks. ¿Por qué?

En 2022, Towns acordó (y firmó) una extensión de contrato por 4 años. Según precisa Spotrac, sitio web enfocado en datos deportivos, el salario completo es de 220.4 millones de dólares, lo que equivale a poco más de 57 millones por temporada.

Sin embargo, en la temporada 2024-2025 Timberwolves lo traspasó a Knicks, justo antes de que ese millonario contrato entrara en vigencia.

Cuando Karl-Anthony Towns lo firmó en 2022, el contrato anterior aún estaba vigente. El 23 de septiembre de 2018, había acordado una extensión de contrato por 5 años y 190 millones de dólares.

Al concretarse su traspaso a Knicks, la franquicia de Nueva York aceptó asumir ese contrato automáticamente, tal y como estaba escrito. En este sentido, Minnesota quedó totalmente libre de esa carga económica.

En la temporada 2025-2026, el pívot ocupó el sexto puesto entre los jugadores de la NBA con los salarios más altos en una temporada. Stephen Curry, base de los Warriors, lideró la estadística con 59 millones 606 mil dólares.

¿Cómo vive Karl-Anthony Towns?

Para establecerse por completo en Nueva York, tras su traspaso desde Minnesota, Towns vendió una lujosa mansión por 4.75 millones de dólares.

Según detalla Realtor, portal inmobiliario de EE.UU., en 2024 adquirió una enorme megamansión de 14 millones de dólares, justo enfrente de la casa de Kylie Jenner. Sin embargo, la vivienda que compró junto a su pareja, la presentadora Jordyn Woods, se encuentra en Los Ángeles.

Su hogar en Manhattan, al menos durante la pasada campaña con los Knicks, fue una propiedad residencial rentada en el corazón de la ciudad de Nueva York. De hecho, muchos jugadores de la franquicia optan por residir en estos condominios privados para permanecer cerca de las instalaciones de entrenamiento del equipo, ubicadas en Westchester.

En una entrevista concedida al diario New York Times, Karl-Anthony Towns comentó que es cliente frecuente de ‘The Polo Bar’, en Midtown, y ‘Altro Paradiso’, en el SoHo.

Asimismo, la reseña destalla que el deportista disfruta de noches de entretenimiento en el icónico club de comedia ‘Comedy Cellar’.

Con un campeonato de la NBA en su palmarés y el reconocimiento como el latino mejor pagado, el dominicano Karl-Anthony Towns continúa escribiendo una carrera que lo mantiene entre las figuras más influyentes para la comunidad latina en Estados Unidos.

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