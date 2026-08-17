Johnny Depp en conversaciones para hacer ‘Piratas del Caribe 6’

Disney avanza con el guion de la nueva película, mientras que el productor Jerry Bruckheimer revela detalles sobre las negociaciones con el actor y el futuro de la franquicia

Depp como el mítico ‘Jack Sparrow’ / 7E art/Disney Enterprises / Photo12 via AFP

El regreso de Johnny Depp a ‘Piratas del Caribe 6’ vuelve a tomar fuerza. El actor se encuentra en conversaciones para retomar el papel del capitán Jack Sparrow, uno de los personajes más reconocidos de su carrera, mientras Disney trabaja en el desarrollo de la sexta película de la franquicia.

La información fue confirmada por Jerry Bruckheimer, productor histórico de la saga, durante el evento D23. Al ser consultado sobre el futuro de la producción, explicó que el estudio está trabajando en el guion y que mantiene conversaciones con Depp. “Estamos hablando con Johnny, estamos trabajando en un guion y con suerte podremos sacar esto adelante”, señaló.

Aunque las conversaciones representan un avance importante, el regreso de Johnny Depp, del cual se viene hablando desde hace ya varios años, todavía no está confirmado. El acuerdo definitivo aún no se ha cerrado y el proyecto permanece en una etapa de desarrollo, por lo que todavía no existe una fecha oficial de estreno ni detalles completos sobre la historia.

La posible vuelta de Depp también estaría acompañada por un cambio de enfoque. La sexta película no tendría a ‘Jack Sparrow’ como único protagonista. La historia daría mayor peso a un nuevo personaje interpretado por Margot Robbie, mientras el pirata de Depp podría aparecer en un papel secundario.

Disney busca renovar una franquicia millonaria

La estrategia permitiría a Disney recuperar una de sus franquicias más rentables y, al mismo tiempo, abrirle espacio a una nueva generación de personajes. Las cinco películas anteriores recaudaron más de 4,500 millones de dólares en la taquilla mundial, de acuerdo con Forbes.

La última entrega, ‘Piratas del Caribe: La venganza de Salazar’, llegó a los cines en 2017 y consiguió cerca de 795.9 millones de dólares a nivel mundial. Desde entonces, distintos proyectos relacionados con la saga han sido considerados, aunque ninguno consiguió concretarse.

Jack Sparrow, el personaje que los fans quieren de vuelta

Johnny Depp interpretó por primera vez a Jack Sparrow en 2003, con ‘Piratas del Caribe: La maldición del Perla Negra’. Su actuación recibió una nominación al Oscar como mejor actor y convirtió al peculiar capitán en el rostro indiscutible de la franquicia.

Ahora, casi una década después de la última película, Disney vuelve a explorar la posibilidad de reunir al actor con uno de sus personajes más populares. Si las negociaciones llegan a buen puerto, ‘Piratas del Caribe 6’ podría marcar el regreso de Depp a una saga que, en gran parte por su trabajo, se convirtió en un fenómeno mundial.

Por ahora, la palabra clave es negociación: Johnny Depp podría volver como Jack Sparrow, pero el acuerdo todavía no está firmado. Mientras Disney afina el guion y define el nuevo rumbo de la historia, los fanáticos tendrán que esperar para saber si el capitán vuelve finalmente a zarpar.

Te puede interesar: