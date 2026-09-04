Por qué AB Quintanilla demandó a su hermana Suzette: explicado

AB Quintanilla se pronunció en redes sociales para anunciar la demanda, pero su hermana Suzette aclara que no ha sido notificada

AB Quintanilla formó parte de ‘Selena y Los Dinos’ Foto: JC Olivera / AFP

La familia de la recordada Selena Quintanilla, fallecida en 1995, atraviesa una disputa legal que involucra a sus dos hermanos: AB Quintanilla demandó a Suzette, presuntamente por el mal uso de asuntos vinculados con el patrimonio de la cantante.

Sin embargo, los documentos judiciales no han sido difundidos públicamente, por lo que hasta el momento existe un extraño cruce de declaraciones. Según reseña la revista Rolling Stone, el músico afirma que sí inició acciones legales y que su hermana y sus abogados fueron informados.

Pero Suzette y su madre, Marcella Quintanilla, sostienen lo contrario y aseguran que no han recibido una demanda. También aclaran que no han podido localizar un expediente público que corresponda con las acusaciones de AB.

¿Por qué AB Quintanilla dice que demandó a Suzette?

La explicación disponible hasta ahora, de acuerdo con lo que ha soltado el artista, apunta a una disputa sobre documentos financieros y asuntos relacionados con el patrimonio de Selena, que en 2025 protagonizó un documental familiar llamado ‘Selena y Los Dinos’.

El 2 de septiembre, AB Quintanilla hizo de sus redes sociales para expresar que Suzette y sus abogados fueron notificados mediante correo certificado y electrónico de una acción relacionada con sus “deberes fiduciarios”.

“Es decir, las obligaciones legales de actuar con lealtad, transparencia y en beneficio de los intereses que tenía bajo su responsabilidad”, escribió.

Según señala el Instituto de Información Legal de la Cornell Law School, ubicada en Nueva York, los deberes fiduciarios “son obligaciones legales que exigen a una persona administrar los bienes, el dinero o los intereses de otra poniendo el beneficio ajeno por encima del propio”.

AB Quintanilla también aseguró que su equipo solicitó a Suzette los contratos, documentos e información financiera, pero que esos requerimientos no habrían sido atendidos como él esperaba.

En su primera publicación, un día antes, el cantante se refirió a años de situaciones, decisiones y circunstancias familiares. Según su versión, finalmente lo llevaron a tomar acciones legales.

También vinculó el asunto con su padre, Abraham Quintanilla Jr., quien murió en diciembre de 2025 y durante décadas tuvo un papel central en la administración de los asuntos relacionados con el legado de Selena.

¿Qué respondió Suzette Quintanilla?

Con el respaldo de su madre, Suzette reaccionó el 2 de septiembre con un comunicado conjunto publicado en redes oficiales de la propia Selena Quintanilla.

Las dos aclararon que Suzette no había recibido una demanda, citación, petición ni otro documento judicial relacionado con las acusaciones de AB. De allí que el músico saltar con su mensaje de “Yo no miento”.

En el comunicado, también citado por Los Ángeles Times, niegan que Suzette hubiera robado o malversado dinero o propiedades pertenecientes a AB, Abraham, Selena o empresas familiares.

La disputa resulta especialmente delicada porque Suzette ha tenido durante años responsabilidades relacionadas con Q-Productions y la administración comercial del legado de Selena, mientras que AB fue una figura fundamental en la carrera musical de su hermana.

AB Quintanilla tocó el bajo y participó como compositor y productor en ‘Selena y Los Dinos’. Suzette, por su parte, fue la baterista del grupo. Tras el asesinato de Selena, la familia continuó involucrada en la protección y explotación legal comercial de su nombre, imagen y legado.

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