Travis Kelce compró una mansión de 5.3 millones de dólares, meses antes de su boda con Taylor Swift

La propiedad se encuentra en Ohio; tiene ocho habitaciones, once baños y más de 21,000 pies cuadrados, además de una conexión especial con las raíces del jugador de los Chiefs

/ Gregory Shaums / Getty Images via AFP

Travis Kelce hizo una millonaria apuesta inmobiliaria pocos meses antes de dar uno de los pasos más importantes de su vida junto a Taylor Swift. El ala cerrada de los Kansas City Chiefs compró una espectacular mansión frente al lago Erie por 5.35 millones de dólares, una operación que llamó la atención por su cercanía con la boda de la pareja.

De acuerdo con registros de propiedad citados por The Wall Street Journal y reportes de TMZ, Kelce cerró la compra de dicha propiedad el pasado 2 de marzo de 2026 y fue el único comprador. La residencia está ubicada en Bratenahl, Ohio, a poca distancia de Cleveland, una zona especialmente significativa para el jugador de la NFL.

Una mansión de lujo cerca de las raíces de Kelce

Kelce nació en Westlake y creció en Cleveland Heights junto a su hermano Jason Kelce. Por ello, más que una simple inversión inmobiliaria, la adquisición representa un regreso a sus raíces y le proporciona una enorme propiedad privada cerca de la ciudad donde pasó buena parte de su infancia.

La mansión tiene dimensiones poco habituales incluso para una estrella de la NFL: se extiende sobre 3.5 acres a orillas del lago Erie y cuenta con más de 21,000 pies cuadrados de espacio habitable. El inmueble, construido hace 131 años, fue sometido a una renovación de aproximadamente un año antes de que Kelce concretara la compra.

En el interior hay ocho habitaciones y once baños, además de una antigua sala de baile que fue transformada en una combinación de sala de juegos y cine privado. La propiedad también dispone de una sala de billar, un espacio para jugar póker, un bar, una bodega climatizada y una sala para degustación de vinos.

El lujo continúa en otras áreas de la residencia, que incluye un gimnasio y un sauna. En el exterior, uno de los grandes atractivos es una piscina climatizada con vista al lago Erie, un detalle que convierte al inmueble en un auténtico refugio para la pareja Kelce-Swift.

La compra ocurrió meses antes de su boda con Taylor Swift

El momento de la compra es lo que ha despertado mayor curiosidad. Kelce adquirió la casa apenas cuatro meses antes de su boda con Swift, celebrada el 3 de julio en Madison Square Garden, en Nueva York. Sin embargo, no existe confirmación pública de que la propiedad haya sido comprada específicamente para el matrimonio o para convertirse en el hogar principal de la pareja.

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Pero esta adquisición sí amplía considerablemente el patrimonio inmobiliario que comparten indirectamente Kelce y Swift. La cantante posee varias propiedades en EE.UU., mientras que el jugador ya tenía una lujosa mansión en Kansas City que compró en 2023 por cerca de 6 millones.

Por ahora, tampoco está claro qué ocurrirá con la residencia de Kelce en Kansas City si el jugador decide cambiar de base después de su carrera en la NFL. La nueva mansión de Ohio, en cambio, le ofrece privacidad, espacio y una conexión directa con su ciudad de origen.

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