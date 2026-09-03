Huracán Marie en California: qué se espera para los próximos días

Algunos modelos meteorológicos muestran diferencias sobre la trayectoria del huracán Marie, a partir del fin de semana, y sus efectos sobre California

Vista satelital del huracán Marie sobre el Pacífico. Foto: Handout / NOAA / AFP

El huracán Marie, que se fortaleció a categoría 1 el miércoles, mantiene la atención de los meteorólogos mientras avanza por el Pacífico Oriental. Los pronósticos más recientes apuntan a que la tormenta permanecerá mar adentro, a cientos de kilómetros de distancia, aunque sus efectos podrían sentirse en California, durante el fin de semana de Labor Day.

Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC), Marie registra vientos de 92 mph y su desplazamiento es en dirección oeste-noroeste, a unas 9 mph.

Por el momento, el escenario más probable es que continúe alejándose de la costa estadounidense. Sin embargo, algunos modelos meteorológicos muestran diferencias sobre su trayectoria a partir del fin de semana, por lo existe plena vigilancia sobre su evolución.

¿Qué se espera para los próximos días?

El pronóstico de The Weather Channel señala que durante el fin de semana y los primeros días de la próxima semana, permanecerá lejos de tierra firme.

Sin embargo, existe un escenario alternativo en algunos modelos que hace que Marie gire más hacia el norte. Si eso ocurriera, los remanentes del sistema podrían acercarse al sur de California a comienzos de la próxima semana.

A rare trio of powerful storms, featuring Category 5 Hurricane Lowell alongside Karina and Marie, is currently churning simultaneously across the Pacific Ocean due to unusually warm waters. While they are mostly over open water, officials are closely monitoring Lowell for… pic.twitter.com/NKYCDnZ18k — The Weather Channel (@weatherchannel) September 3, 2026

Aun así, Heather Waldman, meteoróloga de KCRA 3, estación de televisión en Sacramento, considera más probable el escenario en el que Marie permanece alejada de la costa.

Por su parte, The Weather Channel señala que incluso si la tormenta se desplazara más hacia el norte, el aire más seco y estable y las aguas más frías frente a California favorecerían un debilitamiento considerable.

El principal peligro estará en las playas

Que Marie no llegue directamente al estado no significa que California quede completamente al margen. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) de Los Ángeles/Oxnard mantiene un aviso por oleaje elevado y fuertes corrientes de resaca.

Según la agencia federal, los oleajes provenientes del sur y sureste asociados con el sistema tropical Marie llegarán a la costa durante el fin de semana del Labor Day, especialmente en las playas orientadas hacia el sur. Este podría convertirse en el riesgo más importante para las personas que planean acudir a las playas.

Las olas de largo periodo, generadas por los sistemas tropicales, pueden recorrer grandes distancias y aumentar el peligro de corrientes de resaca y de las llamadas ‘sneaker waves’, que pueden avanzar repentinamente sobre la playa.

Asimismo, el NWS contempla chubascos y algunas tormentas eléctricas en partes de California desde finales de esta semana hasta comienzos de la próxima. El patrón atmosférico podría favorecer la entrada de humedad tropical hacia el oeste de Estados Unidos.

Esto significa que algunas zonas podrían experimentar lluvias localizadas aunque el centro de Marie permanezca muy lejos de la costa.

Aunque descartan inundaciones generalizadas en el sur de California provocadas directamente por Marie, los meteorólogos advierten que las tormentas localizadas pueden generar problemas en terrenos montañosos, zonas urbanas y áreas desérticas si producen lluvias intensas en poco tiempo (humedad monzónica).

Las próximas horas serán importantes, insisten los expertos, principalmente para comprobar si la trayectoria comienza a desviarse hacia el norte o mantiene el rumbo que la mayoría de los modelos pronostican.

Si se mantiene el escenario dominante, Marie seguirá lejos de California y se debilitará posteriormente al avanzar hacia condiciones menos favorables.

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