Cuándo se estrena la serie de Harry Potter en Estados Unidos: análisis del nuevo tráiler

HBO lanzó un nuevo tráiler de la serie de Harry Potter, confirma la fecha de estreno y ofrece un vistazo más profundo sobre Hogwarts

La serie se basa en los libros de J.K. Rowling. Foto: Tada Images / Shutterstock

Confirmada la fecha de estreno de la serie de Harry Potter. Este 2 de septiembre HBO lanzó un nuevo tráiler que, a diferencia del anterior, se adentra mucho más en Hogwarts.

Aunque el video 2 minutos y 37 segundos no expone una fecha exacta, deja claro al final que será en Navidad, es decir, el 25 de diciembre. La primera temporada contará con ocho episodios de una hora, aproximadamente, y se basará en ‘La Piedra Filosofal’, el primero de los siete libros de la saga escrita por la británica J.K. Rowling.

Es cierto que los fans de las películas siguen enganchados con el enorme trabajo que hicieron Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson y Alan Rickman, entre otros actores. Sin embargo, la serie de HBO y Warner Bros pretender ofrecer una historia mucho más extensa y apegada a los libros originales.

De hecho, al tener cada capítulo una duración de una hora, significa que solo la primera temporada dudaría casi lo mismo que las tres primeras películas, estrenadas en 2001, 2002 y 2004. Además, podría convertirse en la serie más vista en la historia del streaming.

¿Qué se ve en el nuevo tráiler de Harry Potter?

El primer tráiler de Harry Potter, estrenado en marzo, mostraba la vida del mago antes de Hogwarts: la hostil convivencia con sus tíos y el bullying del que era víctima en una escuela convencional. Dominic McLaughlin, joven actor que interpreta a Harry, llegó a dividir opiniones de los fans en el primer vistazo a la serie.

También enseña las primeras apariciones de Hagrid y el arribo de Harry al Expreso de Hogwarts, donde además conoce a Ron y Hermione. Esencialmente, es una presentación de los nuevos rostros, incluyendo a la profesora McGonagall, el profesor Snape y el director Dumbledore, acompañado de una melodía inquietante.

Pero el nuevo tráiler ya es oro puro. Arranca directamente en Hogwarts y describe la trama de una manera profunda. Comienza en el ‘Gran Comedor’ y la selección de los magos para sus casas escolares.

La primera en ser mencionada es Hermione Granger, entre su timidez y vasto conocimiento teórico. Seguidamente, Ronald Weasley, que aparece siendo molestado por sus hermanos, los gemelos Fred y George. Y finalmente, Harry Potter, que deja un rostro perplejo en Dumbledore al escuchar su nombre.

Aunque ya se habían filtrado fotos del actor John Lithgow como Dumbledore, por primera vez se escucha la voz y entonación del director, que en las películas fue interpretado por dos actores: primero Richard Harris y después Michael Gambon (a partir del ‘Prisionero de Azkaban’).

Las primeras palabras de Severus Snape

El nuevo tráiler también ofrece las primeras apariciones de los estudiantes Seamus Finnigan y Dean Thomas, en el dormitorio de Gryffindor y luego en la clase de herbología.

Además, se aprecian las dudas que siente Harry sobre convertirse en el famoso mago del que todos hablan. En una escena intenta realizar el encantamiento ‘Avifors’, que convierte un objeto inanimado en un ave, pero no tiene éxito.

Pero uno de los momentos más esperados es la presentación, oficial si se quiere, de Severus Snape. Ahora con un actor de raza negra, de origen ghanés y estilo de cabello rasta, el personaje adopta un aspecto totalmente diferente al de Alan Rickman, lo que francamente le convierte en una apuesta interesante.

“Esperemos que demuestre algún talento en el campo de Quidditch, Potter. Porque no ha demostrado nada de eso aquí”, expresa Snape en una de sus primeras interacciones con el protagonista.

En la parte final del tráiler se produce una rápida secuencia de escenas donde puede verse:

Harry Potter en un juego de Quidditch, persiguiendo la snitch dorada

Acariciando a su lechoza Hedwig

Hermione realizando un encantamiento

El ajedrez mágico

El susto de Harry, Ron y Hermione tras encontrar a Fluffy, el perro de tres cabezas

La capa de invisibilidad, una de las tres reliquias de la muerte, además del Espejo de Oesed

Argus Filch vigilando los pasillos

El troll gigante que aparece en el baño de chicas

Una mirada de Draco Malfoy

Ron Weasly en el ajedrez gigante

Harry Potter apuntando con su varita

De momento, la serie se reserva cualquier imagen alusiva a Voldemort. Sin embargo, es de recordar que en la primera película solo aparece en la cabeza del profesor Quirrell.

Por ahora, tampoco se muestran escenas de Peeves, el poltergeist bromista que será interpretado por el actor Peter Serafinowicz y que nunca apareció en las películas.

¿Cuál es el elenco de Harry Potter, la serie de HBO?

El elenco principal estará encabezado por Dominic McLaughlin como Harry Potter, acompañado por Alastair Stout en el papel de Ron Weasley y Arabella Stanton como Hermione Granger. La producción también contará con actores de trayectoria como John Lithgow (Dumbledore), Janet McTeer (McGonagall) y Paapa Essiedu (Snape).

Dominic McLaughlin como Harry Potter

como Harry Potter Arabella Stanton como Hermione Granger

como Hermione Granger Alastair Stout como Ron Weasley

como Ron Weasley Rory Wilmot como Neville Longbottom

como Neville Longbottom Amos Kitson como Dudley Dursley

como Dudley Dursley Louise Brealey como Madam Rolanda Hooch

como Madam Rolanda Hooch Anton Lesser como Garrick Ollivander

como Garrick Ollivander John Lithgow como Albus Dumbledore

como Albus Dumbledore Janet McTeer como Minerva McGonagall

como Minerva McGonagall Paapa Essiedu como Severus Snape

como Severus Snape Nick Frost como Rubeus Hagrid

como Rubeus Hagrid Katherine Parkinson como Molly Weasley

como Molly Weasley Lox Pratt como Draco Malfoy

como Draco Malfoy Johnny Flynn como Lucius Malfoy

como Lucius Malfoy Leo Earley como Seamus Finnigan

como Seamus Finnigan Alessia Leoni como Parvati Patil

como Parvati Patil Sienna Moosah como Lavender Brown

como Lavender Brown Bertie Carvel como Cornelius Fudge

como Cornelius Fudge Bel Powley como Petunia Dursley

como Petunia Dursley Daniel Rigby como Vernon Dursley

Te puede interesar: