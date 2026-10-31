Don Omar detiene su gira en EE.UU.: las fechas afectadas

Su equipo trabaja en la reprogramación de los espectáculos en Ontario, Las Vegas y Salt Lake City

Don Omar | Ivan Apfel / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Don Omar tuvo que detener temporalmente parte de su recorrido por Estados Unidos. El cantante puertorriqueño anunció que una infección respiratoria le impedirá cumplir con tres presentaciones de The Last King World Tour, programadas entre el 29 de octubre y el 1 de noviembre.

La primera fecha afectada fue la del jueves 29 de octubre en Ontario, California. Un día después, el artista confirmó que tampoco podría presentarse en Las Vegas y que debía posponer el espectáculo previsto para el domingo 1 de noviembre en Salt Lake City, debido a que su estado de salud no había mejorado como esperaba.

La decisión impacta a seguidores que compraron entradas y, en algunos casos, organizaron viajes para asistir a los conciertos. Don Omar ofreció disculpas al público y explicó que su equipo ya trabaja para establecer nuevas fechas, aunque todavía no hay un calendario confirmado para las tres presentaciones.

¿Qué conciertos de Don Omar fueron pospuestos?

Las tres presentaciones afectadas pertenecen a The Last King World Tour y estaban programadas en el oeste de Estados Unidos:

29 de octubre: Toyota Arena, Ontario, California.

Toyota Arena, Ontario, California. 30 de octubre: Michelob ULTRA Arena, Las Vegas, Nevada.

Michelob ULTRA Arena, Las Vegas, Nevada. 1 de noviembre: Delta Center, Salt Lake City, Utah.

Los espectáculos fueron anunciados como pospuestos, no como cancelaciones definitivas. El equipo del cantante trabaja para reprogramarlos y comunicará las nuevas fechas cuando estén confirmadas.

¿Por qué Don Omar pospuso sus conciertos?

El artista explicó que atraviesa una fuerte infección respiratoria y que, por recomendación médica, debe continuar en reposo y mantener reposo vocal absoluto.

La primera comunicación, difundida antes del concierto de Ontario, informó que el espectáculo debía aplazarse por una infección respiratoria severa. El viernes 30 de octubre, Don Omar explicó que esperaba recuperarse a tiempo para actuar en Las Vegas, pero que su salud no había evolucionado como esperaba.

En el mensaje dirigido a sus seguidores también reconoció el esfuerzo de quienes habían comprado boletos, organizado sus actividades o viajado para acompañarlo durante la gira.

El cantante aseguró que su equipo ya trabaja para reprogramar las tres presentaciones y pidió disculpas a quienes lo esperaban en las ciudades afectadas. No se han anunciado todavía las fechas de reposición.

¿Qué pasará con los boletos de Don Omar?

La información sobre las entradas debe revisarse de acuerdo con cada presentación, ya que no se han comunicado las mismas condiciones para las tres ciudades.

Para el concierto de Ontario, la información publicada tras el aplazamiento señala que los boletos adquiridos conservarán su validez para la nueva fecha.

En Salt Lake City, el Delta Center confirmó que todos los boletos previamente comprados seguirán siendo válidos para el concierto reprogramado. El recinto indicó que anunciará la nueva fecha cuando esté confirmada.

En el caso de Las Vegas, Ticketmaster identifica el evento como pospuesto, pero no ofrece en la información consultada una política específica sobre la validez de las entradas o posibles reembolsos. Los asistentes deben revisar las instrucciones de AXS y del Michelob ULTRA Arena, además de conservar sus comprobantes de compra.

Por ahora, no se debe asumir que las condiciones de una ciudad aplican automáticamente a las otras dos.

¿Don Omar pospondrá más conciertos de su gira en noviembre?

La pausa ocurre en una etapa en la que el artista tenía programadas otras presentaciones en Estados Unidos. En el calendario publicado en su página oficial todavía aparecen estas fechas:

5 de noviembre: SAP Center, San José, California.

SAP Center, San José, California. 6 de noviembre: Kia Forum, Inglewood, California.

Kia Forum, Inglewood, California. 8 de noviembre: Mortgage Matchup Center, Phoenix, Arizona.

Al cierre de esta revisión, esas tres presentaciones continúan anunciadas en el calendario oficial de Don Omar. Sin embargo, todavía no hay una confirmación independiente de que se realizarán sin cambios.

Los seguidores deberán estar atentos a los comunicados del cantante, los recintos y las boleterías. La evolución de su recuperación y las indicaciones médicas serán determinantes para conocer si puede retomar el recorrido en las fechas previstas.

The Last King World Tour tendrá que hacer una pausa en tres ciudades, pero el equipo del artista todavía no ha anunciado cambios adicionales en el calendario de noviembre. La prioridad inmediata es su recuperación y la definición de nuevas fechas para los conciertos afectados.

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