Día de Muertos en Miami 2026: calendario de eventos, desfiles y celebraciones gratuitas

Altares mexicanos, música, gastronomía y procesiones llenarán Miami-Dade y Fort Lauderdale con actividades para familias y la comunidad latina

Habrá varios eventos a lo largo de la semana en Miami / Shutterstock

Las celebraciones del Día de Muertos en Miami 2026 ofrecerán distintas maneras de honrar a quienes ya no están, desde recorridos por ofrendas tradicionales hasta procesiones con enormes figuras de esqueletos. La agenda se extenderá del 30 de octubre al 8 de noviembre, con actividades en Coral Gables, Doral, Wynwood, Brickell y otras zonas del sur de Florida.

Al igual que en Nueva York, para la comunidad mexicana y latina que vive en Miami, estas fechas representan una oportunidad para mantener vivas las tradiciones, compartir la cultura con las nuevas generaciones y disfrutar de una de las festividades más emblemáticas de México. Algunas actividades tendrán entrada gratuita y otras combinarán arte, música y propuestas gastronómicas.

Eventos de Día de Muertos en Miami-Dade

Uno de los encuentros principales será Mictlán: Día de Muertos, organizado con la participación del Consulado General de México en Miami. La celebración tendrá lugar el sábado 31 de octubre, de 4:00 a 9:00 p.m. (ET), en Ponce Circle Park, ubicado en 2810 Ponce de Leon Blvd., Coral Gables. El programa contempla ofrendas, danza, música, arte y gastronomía mexicana. Para llegar, habrá servicio del Coral Gables Trolley y Freebee.

Si lo que buscas es un desfile de Día de Muertos en Miami-Dade, CityPlace Doral tendrá una de las propuestas más atractivas para acudir en familia. El domingo 1 de noviembre, de 4:00 a 7:00 p.m. (ET), Fountain Plaza (8300 NW 36th St.) recibirá una procesión con bailarines folclóricos, mariachis, zancudos y grandes figuras de calaveras y catrinas. La entrada será gratuita y también habrá actividades infantiles, mercado de vendedores y opciones de comida. La decoración temática permanecerá hasta el 3 de noviembre.

Otra alternativa será la ruta de ofrendas de Wynwood, disponible del 30 de octubre al 8 de noviembre. Se trata de un recorrido autoguiado por 14 negocios y espacios creativos del barrio, entre restaurantes, galerías y tiendas que tendrán sus propias interpretaciones de los altares mexicanos. La iniciativa, impulsada por el Wynwood Business Improvement District con el Consulado de México como socio cultural, permitirá descubrir la tradición mientras se explora uno de los distritos artísticos más conocidos de Miami.

Más celebraciones: Coconut Grove y Brickell

Quienes prefieran una celebración junto al agua podrán visitar Regatta Grove, en Coconut Grove. El domingo 1 de noviembre, desde el mediodía, el establecimiento ubicado en 3415 Pan American Drive ofrecerá un encuentro gastronómico y social al aire libre. No habrá costo de acceso y se admitirán visitantes sin reserva, aunque también será posible reservar mesas. Los menores acompañados por un adulto y los perros con correa podrán ingresar antes del atardecer; posteriormente, el acceso será exclusivo para mayores de 21 años.

La agenda continuará el sábado 7 de noviembre con MIAltar: Día de los Muertos Celebration, en The Underline, Brickell. De 5:00 a 9:00 p.m. (ET), el River Room (601 SW 1st Court) recibirá una ofrenda comunitaria, música en vivo, arte y vendedores de comida. Una de las propuestas más originales será CajuelAltar, que consiste en crear altares dentro de las cajuelas de automóviles. También habrá un espacio de micrófono abierto para compartir poemas, canciones y recuerdos.

Fort Lauderdale tendrá una procesión de esqueletos gigantes

Aunque no está dentro de Miami-Dade, Fort Lauderdale tendrá una de las procesiones más llamativas del sur de Florida. Downtown Day of the Dead se celebrará el sábado 7 de noviembre en el centro de la ciudad. El festival comenzará a las 3:00 p.m. en Esplanade Park y se extenderá hasta las 8:00 p.m. (ET)

El momento central será el Costume Stroll, a las 6:00 p.m., con marionetas gigantes de esqueletos, músicos, bailarines folclóricos, disfraces y agrupaciones comunitarias. La entrada al festival será gratuita y habrá una fiesta posterior, cuya programación se extenderá hasta las 11:00 p.m.

¿Qué celebración del Día de Muertos elegir en Miami? Dependerá del tipo de experiencia que busques: Mictlán es una buena opción para acercarse a las expresiones culturales mexicanas; CityPlace Doral destaca por su procesión y actividades familiares; Wynwood permite explorar altares a tu propio ritmo, mientras que MIAltar propone una experiencia comunitaria. Para quienes quieran disfrutar de una procesión de esqueletos gigantes, Fort Lauderdale será una alternativa a considerar.

Antes de organizar el recorrido, conviene revisar las páginas oficiales de cada evento para confirmar horarios, actividades, requisitos de registro y condiciones de acceso. También es importante considerar que entrada gratuita no significa que la comida, las bebidas o el estacionamiento estén incluidos. Miami y sus alrededores tendrán opciones para celebrar el Día de Muertos durante más de una semana.

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