Maratón de Nueva York: qué calles estarán cerradas y cómo será el tráfico de la ciudad

Los cortes empezarán desde el sábado y afectarán conexiones entre distritos, avenidas principales y accesos a Central Park

El Maratón de NY será el 1 de noviembre |WILLIAM VOLCOV /BRAZIL PHOTO PRESS VIA AFP

El Maratón de Nueva York 2026 provocará cierres de calles y puentes el domingo 1 de noviembre en los cinco distritos de la ciudad. Como cada año, las autoridades restringirán el tránsito para dar paso a los corredores, con cortes en avenidas de Brooklyn, conexiones de Queens y el Bronx, y calles de Manhattan próximas a Central Park.

Las primeras restricciones importantes comenzarán la noche del sábado 31 de octubre. El puente Verrazzano-Narrows cerrará su nivel superior a las 11:00 p. m. y suspenderá el paso por ambos niveles desde las 7:00 a. m. del domingo hasta las 4:00 p. m., salvo para vehículos de emergencia.

El operativo también cambiará rutas de autobuses y limitará los cruces de este a oeste en Manhattan. Quienes tengan trabajo, citas o viajes ese domingo deberán revisar sus trayectos con anticipación. Algunos cortes continuarán hasta las 10.30 p. m., varias horas después de la reapertura del Verrazzano.

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¿Cuándo empiezan y terminan los cierres por el Maratón de Nueva York?

Los cierres comenzarán desde el sábado 31 de octubre y continuarán durante el domingo 1 de noviembre, con horarios distintos para cada vía. Todas las horas de esta guía corresponden a la hora local de Nueva York.

Además del cierre nocturno del nivel superior del Verrazzano, Manhattan tendrá restricciones desde la medianoche. Central Park West cerrará entre Columbus Circle y West 81st Street hasta las 10:30 p. m. del domingo. Los pasos transversales de las calles 65 y 79 tampoco admitirán vehículos desde la medianoche hasta las 9:30 p. m.

La reapertura será gradual. El Departamento de Policía de Nueva York podrá ajustar los horarios según las necesidades del operativo, por lo que el final de un cierre no garantiza acceso inmediato a todas las calles cercanas.

Puentes con cierres y restricciones durante la carrera

El Verrazzano-Narrows, el Queensboro, el Willis Avenue y el Madison Avenue tendrán restricciones que afectarán las conexiones entre distritos. Antes de cruzar la ciudad en auto, conviene revisar qué nivel o sentido del puente admite vehículos.

Puente Verrazzano-Narrows: El nivel superior cerrará en ambos sentidos desde las 11:00 p. m. del sábado 31 de octubre hasta las 4:00 p. m. del domingo 1 de noviembre. El nivel inferior cerrará el domingo de 7:00 a. m. a 4:00 p. m.

El nivel superior cerrará en ambos sentidos desde las 11:00 p. m. del sábado 31 de octubre hasta las 4:00 p. m. del domingo 1 de noviembre. El nivel inferior cerrará el domingo de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. Puente Ed Koch Queensboro: El nivel inferior cerrará en ambos sentidos el domingo de 6:30 a. m. a 5:30 p. m. Durante ese mismo horario, el nivel superior permitirá el paso de autos particulares, pero prohibirá el acceso a camiones.

El nivel inferior cerrará en ambos sentidos el domingo de 6:30 a. m. a 5:30 p. m. Durante ese mismo horario, el nivel superior permitirá el paso de autos particulares, pero prohibirá el acceso a camiones. Puente Willis Avenue: Cerrará al tránsito el domingo de 7:30 a. m. a 6:30 p. m.

Cerrará al tránsito el domingo de 7:30 a. m. a 6:30 p. m. Puente Madison Avenue: Cerrará al tránsito el domingo de 7:30 a. m. a 6:30 p. m.

El calendario municipal y el aviso de transporte detallan estas restricciones para el día de la carrera.

El puente Pulaski también cerrará hasta las 6:30 p. m. El documento municipal presenta dos horas de inicio, las 6:30 a. m. en el apartado de Queens y las 7:00 a. m. en el de Brooklyn. Para organizar un traslado, conviene tomar como referencia la primera.

Calles que cerrarán en Manhattan, Brooklyn, Queens, el Bronx y Staten Island

Los cortes abarcarán avenidas del recorrido y calles de acceso. Estos son los principales tramos que afectarán los desplazamientos en cada distrito.

Manhattan

First Avenue, entre East 59th Street y el puente Willis Avenue, de 7:00 a. m. a 10:30 p. m.

Fifth Avenue, entre las calles 138 y 124, y entre las calles 120 y 90, de 9:00 a. m. a 7.30 p. m.

Central Park West, entre Columbus Circle y West 81st Street, desde la medianoche hasta las 10:30 p. m.

Columbus Avenue y Broadway, entre las calles 59 y 77, de 6:00 a. m. a 9:30 p. m.

Paso transversal de la calle 96, de 9:00 a. m. a 9:30 p. m.

Brooklyn

Fourth Avenue cerrará entre 94th Street y Flatbush Avenue de 6:30 a. m. a 6:30 p. m. Los siguientes tramos tendrán cortes de 7:00 a. m. a 6:30 p. m.

Flatbush Avenue, entre Fourth Avenue y Lafayette Avenue.

Lafayette Avenue, entre Flatbush Avenue y Bedford Avenue.

Bedford Avenue, entre Lafayette Avenue y Nassau Avenue.

Nassau Avenue, desde Bedford Avenue y Lorimer Street hasta Manhattan Avenue.

Manhattan Avenue, entre Nassau Avenue y Greenpoint Avenue.

Greenpoint Avenue, entre Manhattan Avenue y McGuinness Boulevard.

McGuinness Boulevard, entre Greenpoint Avenue y 48th Avenue.

Queens

Long Island City tendrá restricciones de 6:30 a. m. a 6:00 p. m. en segmentos de 48th Avenue, Vernon Boulevard, 10th Street, 44th Drive, Hunter Street, Crescent Street, Queens Plaza South y 23rd Street. Los cortes afectarán la conexión del recorrido con el puente Queensboro.

El Bronx

Los cierres durarán de 7:00 a. m. a 8:30 p. m. en los siguientes tramos.

East 135th Street, entre Willis Avenue y Alexander Avenue.

Alexander Avenue, entre las calles 135 y 141.

East 141st Street, entre Alexander Avenue y Third Avenue.

Third Avenue, entre las calles 141 y 138.

East 138th Street, entre Alexander Avenue y el puente Madison Avenue.

Staten Island

School Road cerrará entre Bay Street y Staten Island Expressway desde la 1:30 a. m. hasta las 2:00 p. m. Otros cortes, de 5:00 a. m. a 2:00 p. m., abarcarán Bay Street entre Richmond Terrace y Victory Boulevard, Richmond Terrace entre Slosson Terrace y la terminal del ferry, y Narrows Road South entre Fingerboard Road y Lily Pond Avenue.

¿Cómo cambiarán el tráfico y las rutas de autobuses?

Los cierres reducirán las opciones para cruzar entre distritos y atravesar Manhattan. El tránsito también tendrá restricciones fuera de las calles por donde pasarán los corredores, en particular en accesos a autopistas y zonas próximas a la meta.

FDR Drive tendrá cierres intermitentes en accesos a la altura de las calles 63, 71, 79, 96, 106, 116 y 125. Las limitaciones dependerán del sentido de circulación, dentro de una franja prevista de 8:45 a. m. a 7:30 p. m.

Los autobuses tendrán desvíos y no podrán cruzar Fifth Avenue durante la carrera. La Autoridad Metropolitana de Transporte, conocida como MTA, recomienda consultar los avisos de servicio antes de salir. Metro-North ofrecerá trenes adicionales en las líneas Hudson, Harlem y New Haven.

Para un traslado con hora fija, revise tanto el recorrido de ida como el de regreso y deje margen adicional. Los puentes recuperarán el paso en horarios distintos y algunas calles de Manhattan mantendrán sus restricciones hasta la noche.

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