WNBA Finals 2026: un Juego 7 histórico por el campeonato

Con la serie empatada 3-3, Golden State Valkyries y Atlanta Dream buscarán su primer campeonato

Angel Reese | Adam Pantozzi / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP

La temporada de la WNBA llegará hasta su último partido. Golden State Valkyries y Atlanta Dream se enfrentarán este sábado 31 de octubre en un Juego 7 que definirá al campeón de 2026 y que ya tiene un lugar especial en la historia de la liga: será el primero en las Finales desde que se estableció el formato a siete encuentros.

La serie está empatada 3-3 después de que Atlanta evitara la eliminación con una victoria por 80-69 en el sexto partido. Las Dream recuperaron su mejor versión ofensiva cuando más lo necesitaban y obligaron a Golden State a regresar a casa sin el campeonato que pudo haber asegurado en Atlanta.

Ahora, el Chase Center de San Francisco será el escenario de una definición sin margen de error. No solamente está en juego el título: ninguna de las dos franquicias ha ganado un campeonato de la WNBA, por lo que el ganador conseguirá el primero de su historia. La cita también coincide con Halloween, una noche que puede convertirse en una celebración histórica para la afición de cualquiera de las dos organizaciones.

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¿Cuándo y a qué hora es el Juego 7 de las Finales WNBA 2026?

El partido entre Golden State Valkyries y Atlanta Dream se disputará este sábado 31 de octubre en el Chase Center, en San Francisco, California.

Estos son los horarios para Estados Unidos:

Este (ET): 8:00 p.m.

8:00 p.m. Centro (CT): 7:00 p.m.

7:00 p.m. Montaña (MT): 6:00 p.m.

6:00 p.m. Pacífico (PT): 5:00 p.m.

El encuentro corresponde al séptimo y definitivo partido de las Finales. El ganador levantará el trofeo de campeón de la WNBA 2026.

¿Dónde ver Valkyries vs. Dream en Estados Unidos?

La transmisión del Juego 7 estará disponible en USA Network, CNBC y Peacock.

La cobertura permitirá seguir la definición del campeonato tanto por televisión como mediante streaming. Los aficionados pueden consultar la disponibilidad de los canales y del servicio de Peacock de acuerdo con su proveedor y suscripción.

¿Por qué el Juego 7 de la WNBA será histórico?

La WNBA estableció el formato de Finales a siete partidos a partir de 2025, después de utilizar durante años una serie al mejor de cinco. Sin embargo, aquella temporada terminó con un barrido de Las Vegas Aces sobre Phoenix Mercury. Por eso, la definición de 2026 será la primera en llegar a un séptimo encuentro bajo este sistema.

El partido también tendrá un desenlace inédito para las dos franquicias. Golden State Valkyries y Atlanta Dream nunca han conquistado el campeonato de la WNBA, de modo que el equipo que gane este sábado conseguirá el primer título de su historia.

Para Golden State, la posibilidad de ganar el campeonato llega apenas en su segunda temporada dentro de la liga. La franquicia debutó en 2025 y logró clasificarse a los playoffs en su primer año. En 2026 dio otro salto competitivo hasta convertirse en una de las protagonistas de la temporada.

Atlanta, por su parte, busca convertir su regreso a las Finales en el primer campeonato de su historia. Las Dream ya habían disputado la serie por el título en 2010, 2011 y 2013, pero no consiguieron coronarse. Su aparición de 2026 representa una nueva oportunidad para una organización que lleva años intentando alcanzar la cima.

Atlanta Dream evitó la eliminación y llevó la serie al límite

El sexto partido cambió el escenario de las Finales. Golden State llegó a Atlanta con ventaja de 3-2 y la posibilidad de cerrar la serie como visitante, pero las Dream respondieron con una de sus mejores actuaciones ofensivas de la eliminatoria.

Atlanta ganó 80-69 y construyó buena parte de su ventaja desde el primer cuarto, cuando consiguió un parcial de 32-15. La diferencia llegó a ser de 25 puntos y las Valkyries tuvieron que remar durante el resto del encuentro para intentar regresar al partido.

Allisha Gray terminó con 23 puntos, mientras que Rhyne Howard aportó 21. Angel Reese también fue determinante con un doble-doble de 15 puntos y 14 rebotes, además de seis asistencias.

Por Golden State, Gabby Williams encabezó la reacción con 26 puntos, 21 de ellos durante la segunda mitad. Sin embargo, el esfuerzo no fue suficiente para completar la remontada.

La victoria permitió a Atlanta recuperar la confianza ofensiva después de dos derrotas consecutivas en las que había tenido dificultades para encontrar el aro. También dejó una advertencia para Golden State: las Dream pueden castigar desde el perímetro cuando encuentran espacios y ritmo.

Angel Reese y Gabby Williams, protagonistas de una final que no admite errores

El Juego 7 también pondrá frente a frente a dos de las figuras que han marcado el desarrollo de la serie.

Angel Reese llega después de una actuación de 15 puntos y 14 rebotes en el sexto partido. Su capacidad para dominar los tableros y generar segundas oportunidades será una de las herramientas que Atlanta buscará aprovechar en San Francisco.

Del otro lado, Gabby Williams se ha convertido en una referencia ofensiva para las Valkyries. Sus 26 puntos en el último encuentro demostraron que puede asumir la responsabilidad anotadora cuando su equipo necesita una reacción. Su producción será importante para que Golden State recupere el control de una serie en la que llegó a tener ventaja de 3-2.

También será fundamental el trabajo colectivo. Atlanta necesita sostener la efectividad de Allisha Gray y Rhyne Howard, mientras que Golden State tendrá que recuperar la solidez defensiva que le permitió ganar los partidos cuarto y quinto.

Golden State busca cerrar en casa; Atlanta quiere completar la remontada

Las Valkyries tendrán el respaldo de su público en el Chase Center, donde disputarán el encuentro definitivo después de haber perdido la oportunidad de coronarse en Atlanta. La localía puede representar un impulso, pero no garantiza el resultado: el séptimo partido exigirá controlar la presión desde el primer minuto.

Atlanta, en cambio, llega después de sobrevivir a la eliminación. Su triunfo en el sexto encuentro le permitió recuperar el impulso y trasladar toda la presión a un solo partido.

La serie ya dejó claro que ninguno de los dos equipos ha conseguido imponer una superioridad definitiva. Golden State ganó los encuentros cuarto y quinto para colocarse a un triunfo del campeonato; Atlanta respondió en casa para forzar la última cita.

Este sábado, la WNBA tendrá una campeona inédita. Las Valkyries pueden convertir su rápido crecimiento en un título durante sus primeros dos años de existencia. Las Dream pueden transformar su regreso a las Finales en el primer campeonato de una historia que comenzó en 2008.

El Juego 7 decidirá quién levanta el trofeo y consigue el primer campeonato de su franquicia.

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