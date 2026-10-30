Milwaukee celebra su campeonato de Serie Mundial con un desfile histórico de los Brewers

La fiesta de los Cerveceros ocupa el centro de Milwaukee. Mira las calles cerradas y prepara una ruta para tu recorrido

Milwaukee celebra junto a su afición | GEOFF STELLFOX /GETTY IMAGES VIA AFP

Milwaukee vive un viernes histórico. Los Cerveceros conquistaron la primera Serie Mundial en la historia de la franquicia y la ciudad les prepara una fiesta a la altura, con un desfile por el centro que culminará en el Henry Maier Festival Park, a orillas del lago Michigan.

El llamado Desfile de Campeones inició a las 10 a.m. en la esquina de la calle North 4th y la avenida Wisconsin. La caravana avanzará hacia el este por Wisconsin, subirá por Jefferson, seguirá por Mason, bajará por Jackson y tomará la calle Chicago hasta el recinto del Summerfest, donde el mitin oficial se desarrollará.

A special day in Milwaukee as the Brewers celebrate their first-ever World Series title 🍾 pic.twitter.com/gHZq9bc4Tj — Sportsnet (@Sportsnet) October 30, 2026

La entrada al desfile y al festival es gratuita. Las autoridades calculan una asistencia de cientos de miles de aficionados, por lo que habrá cierres de calles desde las 7 a.m., autos remolcados y desvíos en el transporte público. Esto es lo que conviene saber para moverse por Milwaukee sin contratiempos.

¿A qué hora empieza el desfile de los Cerveceros y qué ruta seguirá?

El desfile arranca a las 10 a.m. de este viernes 30 de octubre. El punto de partida es la intersección de North 4th Street y West Wisconsin Avenue, en pleno centro. De ahí, el equipo cruzará el downtown rumbo al este y cerrará la jornada en el Henry Maier Festival Park, el mismo recinto que cada verano aloja el Summerfest.

El parque abrirá sus puertas a las 8 a.m. y la fiesta incluirá música en vivo, comida y pantallas gigantes con la transmisión del desfile hasta las 3 p.m. Los primeros 50,000 asistentes al desfile recibirán una toalla conmemorativa del campeonato. El manager Pat Murphy, junto con jugadores actuales y de otras épocas, ofrecerá discursos en el American Family Insurance Amphitheater.

¿Qué calles permanecerán cerradas en Milwaukee?

El Departamento de Obras Públicas confirmó que los cierres empezarán a las 7 a.m., aunque podrían adelantarse si la multitud llega antes de esa hora. La avenida Wisconsin, entre la calle 4th y Jefferson, concentrará el grueso del operativo, con restricciones previstas entre las 7 y las 10 a.m. El puente de East Wisconsin Avenue sobre el río Milwaukee quedará cerrado a todo el público, peatones incluidos.

La lista oficial de calles cerradas es larga. Sobre la ruta estarán Wisconsin Avenue de 4th a Jefferson, Jefferson de Wisconsin a Mason, Mason de Jefferson a Jackson, Jackson de Mason a Chicago y Chicago de Jackson al parque. También cierran las rampas de la I-794 hacia el este en las calles Clybourn y St. Paul.

El cordón secundario abarca las calles 4th, 3rd, 2nd y la avenida Plankinton entre Michigan y Wells, además de Water, Broadway, Milwaukee y Jefferson entre Mason y Michigan. El cierre más amplio cubre Wisconsin, Michigan, Clybourn, St. Paul, Buffalo y Chicago entre Jefferson y Van Buren. Quien deje su auto sobre la ruta después de las 7 a.m. lo verá remolcado por la grúa.

¿Hasta qué hora estarán cerradas las calles del centro?

La respuesta depende de la zona. La Policía calcula que la avenida Wisconsin recuperará el tránsito normal alrededor de las 10 a.m. Los desvíos del sistema de autobuses MCTS empezaron a las 6 a.m. y se mantendrán hasta cerca de la 1 p.m. en el downtown y la zona del lago.

Para el resto de las calles del centro y el Third Ward no hay hora oficial de reapertura. Lo sensato es calcular que permanecerán cerradas al menos hasta media tarde, una vez que el mitin y el festival concluyan a las 3 p.m. La Policía anticipa tráfico pesado de autos y peatones en el Third Ward y el área del Summerfest durante toda la mañana y el mediodía.

¿Qué rutas alternativas conviene usar para circular por Milwaukee?

Si su plan del viernes no incluye el desfile, lo más práctico es rodear el centro por la I-43 o la I-94 y evitar por completo la I-794, que conecta con el área del lago. Pensar en rutas alternativas no es una exageración, es la única forma de cruzar la ciudad sin perder horas.

Otra opción es dejar el auto en casa. MCTS agregó servicio extra, aunque sus rutas del centro y el lago operan con desvíos temporales. Los servicios de viaje compartido también funcionan, pero conviene pedir el coche lejos del perímetro de cierres y salir con tiempo extra de margen.

Vale apuntar un último dato. Las Escuelas Públicas de Milwaukee suspendieron clases y cerraron oficinas este viernes por los impactos operativos y de seguridad del evento, así que el centro será territorio exclusivo de la fiesta cervecera.

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