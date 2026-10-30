Dónde comprar pan de muerto en EE.UU.: las tres panaderías que no te puedes perder

El pan de muerto se coloca en las ofrendas familiares como alimento simbólico para recibir y recordar a los seres queridos fallecidos en el Día de Muertos

Las recetas del pan de muerto han evolucionado en sabores. Foto: Shutterstock

El pan de muerto se ha convertido en uno de los protagonistas de las celebraciones del Día de Muertos (1 y 2 de noviembre), razón por la que las panaderías mexicanas en Estados Unidos preparan distintas versiones del tradicional alimento.

Pero existen al menos tres establecimientos, ubicados en distintas ciudades del país, que no solo ofrecen el pan de muerto, sino que han incorporado recetas artesanales con masa madre para elevar la calidad del producto final.

Entre las opciones que vale la pena conocer se encuentran ‘Gusto Bread’ y ‘La Monarca Bakery’, en el área de Los Ángeles, California, y ‘La Panadería’, en San Antonio, Texas. Si lo quieres preparar tú mismo desde casa, también te guiamos con una receta fácil.

Las 3 panaderías que ofrecen un pan de muerto imperdible

Gusto Bread: una receta artesanal con fermentación de tres días

Ubicada en 2710 E. 4th St. Long Beach, California, ‘Gusto Bread’ es una de las panaderías que más atención ha recibido por su interpretación del pan de muerto. Su propietario, Arturo Enciso, ha desarrollado una receta artesanal que combina técnicas de panificación con ingredientes vinculados a su herencia mexicana.

De acuerdo con una publicación de LA Taco de 2023, la preparación requiere un proceso de tres días. La masa se elabora y fermenta con una cultura de masa madre creada a partir de levaduras de uvas del Valle de Guadalupe, en Baja California, México. La cobertura también tiene un sello particular: una mezcla crujiente de azúcar aromatizada con vainilla y cáscaras de maíz tostadas.

En lugar de recurrir a la canela, la receta incorpora ralladura de naranja e hinojo, dos ingredientes que aportan un perfil aromático distinto. La publicación también señaló que el pan se agotaba diariamente en aquel entonces.

La trayectoria de ‘Gusto Bread respalda’ su reputación dentro del mundo de la panadería estadounidense. La Fundación James Beard incluyó al establecimiento entre los semifinalistas de ‘Outstanding Bakery’ en 2024 y 2026, y lo nombró finalista en 2025.

La Monarca Bakery: una apuesta por los ingredientes

Otra parada recomendable en Los Ángeles es ‘La Monarca Bakery’, una cadena de panaderías fundada en 2006 por los mexicanos Alfredo y Ricardo. Su propuesta está inspirada en los panes y pasteles que ambos disfrutaban durante su infancia en México, cuenta la historia publicada en su página oficial.

La diferencia que destaca en su pan de muerto está relacionada con la selección de ingredientes. Otra reseña de LA Taco señala que la cadena evita utilizar manteca vegetal y margarina, además de prescindir de conservadores, colorantes y sabores artificiales. La propia empresa también afirma que prepara sus productos con ingredientes frescos y sin conservadores ni sabores artificiales.

La ventaja adicional es que cuenta con varios establecimientos en Los Ángeles, entre ellos los de Boyle Heights, Lincoln Heights, Highland Park y Hollywood. Antes de trasladarse, te conviene consultar las sucursales y confirmar la disponibilidad del pan de muerto.

La Panadería: pan de muerto durante todo el año en San Antonio

En Texas, ‘La Panadería Bakery Café’, en San Antonio, vende pan de muerto durante todo el año y también permite realizar pedidos grandes, una opción práctica para reuniones familiares, celebraciones y eventos.

Según la guía turística Visit San Antonio, el establecimiento fue fundado en 2014 por los hermanos José y David Cáceres, quienes llevaron a Texas su experiencia y sus raíces panaderas mexicanas. Su propuesta combina productos tradicionales con creaciones propias, entre ellas las conchas de Ferrero Rocher y la torta Mexican Cubano.

En marzo de 2026, Tasting Table incluyó a ‘La Panadería’ en su selección de las 20 mejores panaderías mexicanas de Estados Unidos, sin embargo, cabe aclarar que no es una distinción que apunta exclusivamente a su pan de muerto.

La empresa tiene varias sucursales en San Antonio y permite consultar sus productos y pedidos en su sitio web oficial. Si buscas pan de muerto fuera de la temporada de Día de Muertos o necesitas una cantidad considerable, esta puede ser una de las opciones más convenientes.

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