UFC en noviembre: eventos, peleadores latinos y dónde ver en vivo

Amanda Nunes, Kevin Vallejos y Waldo Cortes-Acosta destacan en agenda de UFC de noviembre. Conoce cuándo y dónde pelean

Ciryl Gane defiende el título de peso pesado | NATHAN POSNER / ANADOLU VIA AFP

La UFC tiene tres eventos en su calendario de noviembre de 2026, con funciones en Las Vegas, Nueva York y Doha. La agenda incluye dos UFC Fight Night y una cartelera numerada, UFC 334, que concentra las dos peleas de campeonato del mes. El programa oficial no contempla una función para el sábado 28 de noviembre.

La participación latina tendrá presencia en las tres citas. El dominicano Waldo Cortes-Acosta y el brasileño Johnny Walker encabezan el primer evento, Amanda Nunes disputará el cinturón gallo ante Kayla Harrison en Nueva York y el argentino Kevin Vallejos enfrentará a Aljamain Sterling en Qatar. También aparecen representantes de México, Perú y Brasil.

El calendario ya presenta un cambio importante. La salida de Sean Brady por una infección obligó a modificar la pelea principal del 7 de noviembre, que originalmente contemplaba su combate contra Gabriel Bonfim. Cortes-Acosta y Walker ocupan ahora ese lugar. Estas son las fechas, las sedes y la distribución de las carteleras según ha informado UFC.

¿Qué eventos de UFC habrá en noviembre de 2026 y dónde serán?

Noviembre abre con una función en el Meta APEX y después traslada la actividad al Madison Square Garden. La tercera parada será Doha, con una cartelera que tendrá un horario más temprano para el público de Estados Unidos.

UFC Fight Night Cortes-Acosta vs. Walker | Sábado 7 de noviembre | Meta APEX, Las Vegas, Nevada

| Sábado 7 de noviembre | Meta APEX, Las Vegas, Nevada UFC 334 Gane vs. Hokit | Sábado 14 de noviembre | Madison Square Garden, Nueva York

| Sábado 14 de noviembre | Madison Square Garden, Nueva York UFC Fight Night Procházka vs. Stirling | Sábado 21 de noviembre | ABHA Arena, Doha, Qatar

La programación oficial reúne esas tres funciones. UFC 334 será el único evento numerado del mes y el único con cinturones en disputa. Los otros dos eventos tendrán combates principales de peso pesado y semipesado, respectivamente.

¿Qué latinos pelean en UFC Fight Night Cortes-Acosta vs. Walker el 7 de noviembre?

Waldo Cortes-Acosta, de República Dominicana, enfrentará al brasileño Johnny Walker en la pelea principal del Meta APEX. El combate pertenece al peso pesado y no tendrá un título en juego. La función conserva varios cruces con presencia brasileña, tanto en el main card como en las preliminares.

Tatiana Suarez, estadounidense de ascendencia mexicana, protagonizará otro de los duelos centrales ante la brasileña Virna Jandiroba en peso paja. Su combate forma parte del main card, igual que las presentaciones de Wellington Turman y Lucas Fernando.

La distribución más reciente de la función presenta los siguientes enfrentamientos.

Main card

Waldo Cortes-Acosta vs. Johnny Walker, peso pesado.

Tatiana Suarez vs. Virna Jandiroba, peso paja femenino.

Davey Grant vs. Elijah Smith, peso gallo.

Seokhyeon Ko vs. Wellington Turman, peso wélter.

Mantas Kondratavičius vs. Andre Petroski, peso medio.

Billy Elekana vs. Lucas Fernando, peso semipesado.

Preliminares

Gabriel Lorenço vs. Thomas Petersen, peso pesado.

Karine Silva vs. Gabriella Fernandes, peso mosca femenino.

Mitch Raposo vs. Marcos Degli, peso mosca.

José Delano vs. Murtazali Magomedov, peso pluma.

Keiichiro Nakamura vs. Ollie Schmid, peso pluma.

Austin Bashi vs. Lucas Brennan, peso pluma.

Priscila Cachoeira vs. Nina Milosevic, peso gallo femenino.

Jonny Parsons vs. José Henrique Souza, peso wélter.

El cruce entre Karine Silva y Gabriella Fernandes garantiza un enfrentamiento entre brasileñas en las preliminares. También figuran en ese bloque sus compatriotas Lorenço, Degli, Delano, Cachoeira y Souza. El horario oficial marca el inicio de las preliminares a las 5 p. m. y del main card a las 8 p. m., hora del Este de Estados Unidos.

¿Qué títulos estarán en juego en UFC 334 y qué latinos participarán?

UFC 334 llegará al Madison Square Garden el sábado 14 de noviembre con dos campeonatos en disputa. Ciryl Gane defenderá el cinturón pesado ante Josh Hokit, mientras que Kayla Harrison expondrá el título gallo femenino contra Amanda Nunes. Ambas peleas forman parte del main card.

Nunes concentra buena parte del interés latinoamericano por su oportunidad de conquistar el campeonato. El brasileño Caio Borralho también tendrá un lugar en la cartelera principal, con un combate de peso medio frente a Yousri Belgaroui.

Main card

Ciryl Gane vs. Josh Hokit, campeonato de peso pesado.

Kayla Harrison vs. Amanda Nunes, campeonato gallo femenino.

Caio Borralho vs. Yousri Belgaroui, peso medio.

Uroš Medić vs. Kevin Holland, peso wélter.

Bilal Hasan vs. Luis Gurule, peso mosca.

Preliminares

Stephen Thompson vs. Charles Radtke, peso wélter.

Drew Dober vs. Chris Duncan, peso ligero.

Jim Miller vs. Terrance McKinney, peso ligero.

Donte Johnson vs. Cesar Almeida, peso medio.

Preliminares tempranas

Macy Chiasson vs. Bia Mesquita, peso gallo femenino.

Rival por definir vs. Juan Diaz, peso gallo.

Nazim Sadykhov vs. Jefferson Nascimento, peso ligero.

El peruano Juan Diaz tenía previsto enfrentar a Adrian Yanez, estadounidense de ascendencia mexicana, en las preliminares tempranas. Sin embargo, una lesión obligó a Yanez a bajarse de la cartelera. En ese mismo bloque participarán los brasileños Bia Mesquita y Jefferson Nascimento. Su compatriota Cesar Almeida aparece un tramo después, en las preliminares.

La jornada comenzará a las 5:00 p. m. del Este con las preliminares tempranas. Las preliminares arrancarán a las 7:00 p. m. y el main card tendrá su inicio a las 9:00 p. m.

¿Cuándo pelean Kevin Vallejos y Santiago Luna en UFC Qatar?

Kevin Vallejos y Santiago Luna competirán el sábado 21 de noviembre en UFC Fight Night Procházka vs. Stirling, en el ABHA Arena de Doha. El argentino Vallejos enfrentará a Aljamain Sterling en el main card de peso pluma. El mexicano Luna tendrá un combate de peso gallo ante Aleksandre Topuria dentro de las preliminares.

La función también incluye al mexicanoestadounidense Brian Ortega, quien enfrentará a Dan Hooker en peso ligero. El brasileño Tallison Teixeira completa la presencia latinoamericana del main card con su duelo pesado ante Shamil Gaziev. Ninguno de estos enfrentamientos tendrá un cinturón en disputa.

Main card

Jiří Procházka vs. Navajo Stirling, peso semipesado.

Aljamain Sterling vs. Kevin Vallejos, peso pluma.

Dan Hooker vs. Brian Ortega, peso ligero.

Jared Cannonier vs. Ikram Aliskerov, peso medio.

Shamil Gaziev vs. Tallison Teixeira, peso pesado.

Preliminares

Jake Matthews vs. Tahir Abdullayev, peso wélter.

Aleksandre Topuria vs. Santiago Luna, peso gallo.

Asu Almabayev vs. Kyoji Horiguchi, peso mosca.

Amir Albazi vs. Alessandro Costa, peso mosca.

El brasileño Alessandro Costa también participará en las preliminares, frente a Amir Albazi. Para los aficionados en Estados Unidos, esta fecha exige ajustar el horario habitual del sábado. Las preliminares comenzarán a las 10 a. m. del Este y la cartelera principal arrancará a la 1 p. m. La programación estadounidense de los tres eventos contempla transmisión por Paramount+.

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