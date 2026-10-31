El Superclásico Boca vs River pone a prueba la temporada para ambos

Los Xeneizes buscan acercarse al liderato, mientras los Millonarios intentan asegurar su lugar en los playoffs

Marcos Acuña y Santiago Ascacibar en el Superclásico | JUAN MABROMATA / AFP

El fútbol argentino vuelve a detenerse por uno de sus partidos más importantes. Boca Juniors y River Plate se enfrentan este domingo 1 de noviembre en La Bombonera, en una nueva edición del Superclásico que encuentra a los dos equipos con objetivos deportivos que van más allá de la rivalidad histórica.

Boca llega con 27 puntos en el tercer puesto de la Zona A del Clausura. River ocupa la cuarta posición de la Zona B, con 23 unidades. En la tabla anual, que reúne los resultados de las fases regulares del Apertura y el Clausura, el Xeneize suma 57 puntos y está a dos del líder Rosario Central, que llegó a 59. Argentinos Juniors también tiene 57, mientras River acumula 52.

El antecedente más reciente añade tensión al partido. En abril, Boca se impuso 1-0 en el estadio Monumental con un penal convertido por Leandro Paredes. Ahora, el Xeneize buscará repetir el resultado frente a su rival en su propio estadio, mientras River intentará cambiar la historia en territorio visitante.

Boca busca acercarse al liderato de la tabla anual

Boca llega al Superclásico después de vencer 1-0 a Independiente, resultado que le permitió mantenerse en el tercer lugar de la Zona A con 27 puntos. Su balance en el Clausura es de siete victorias, seis empates y una derrota, una regularidad que lo mantiene entre los equipos mejor colocados del torneo.

El objetivo del Xeneize no se limita a la clasificación para los octavos de final. Boca también pelea por terminar en una posición privilegiada en la tabla anual, que suma los resultados de las fases regulares de los dos torneos y tiene consecuencias para la distribución de los lugares en las competiciones internacionales.

Con 57 puntos, Boca está a dos de Rosario Central, que encabeza la clasificación con 59, y comparte unidades con Argentinos Juniors. Una victoria ante River le permitiría acercarse al liderato y mantener la presión sobre los equipos que también buscan cerrar el año en los primeros puestos.

La Bombonera será un factor importante. Boca tendrá el respaldo de su afición en un partido en el que el resultado puede fortalecer su posición deportiva y alimentar la confianza de cara a la fase eliminatoria.

River necesita que el Superclásico impulse su cierre de torneo

River llega después de vencer 1-0 a Racing, resultado que le permitió mantenerse en el cuarto lugar de la Zona B con 23 puntos. El Millonario está dentro de los puestos de clasificación a octavos, pero todavía tiene margen para mejorar su ubicación antes del cierre de la fase regular.

En la tabla anual, River suma 52 unidades: cinco menos que Boca y siete por debajo de Rosario Central. Por eso, el Superclásico representa una oportunidad para recortar distancia frente a uno de sus principales rivales y mejorar su posición en la pelea por los cupos internacionales.

La victoria ante Racing le dio un impulso antes de visitar La Bombonera. Sin embargo, River necesita sostener esa respuesta en un escenario de máxima exigencia, ante un adversario que también llega con un resultado favorable.

El desafío será convertir el buen resultado de la jornada anterior en una actuación capaz de cambiar el rumbo de su temporada. En un partido de esta dimensión, ganar no solo representa tres puntos: también puede modificar la confianza y las expectativas con las que ambos equipos afronten las últimas fechas.

La Bombonera, escenario de una nueva disputa entre Boca y River

El último enfrentamiento entre ambos se disputó el 19 de abril de 2026 en el Monumental. Boca ganó 1-0 con un penal de Leandro Paredes, después de que el VAR interviniera en una jugada de mano de Lautaro Rivero dentro del área.

Aquel resultado tuvo un peso especial porque permitió al Xeneize imponerse como visitante en uno de los escenarios más difíciles del futbol argentino. Paredes fue el autor del único gol en un partido que River no consiguió igualar.

La edición de noviembre cambia el escenario. Boca será local y tendrá la oportunidad de repetir el triunfo, mientras River buscará evitar que su rival amplíe la ventaja en los enfrentamientos recientes.

Pero la historia del partido no se reduce al resultado de abril. Con la tabla anual y las posiciones de ambos grupos todavía en disputa, el Superclásico llega en un momento en el que cada punto puede tener consecuencias para el cierre de la temporada.

Boca vs. River: horario y dónde ver el Superclásico en Estados Unidos

El partido entre Boca Juniors y River Plate, correspondiente a la Jornada 15 del Clausura 2026, se disputará este domingo 1 de noviembre en el estadio Alberto J. Armando, conocido como La Bombonera, en Buenos Aires.

Horarios del partido:

Argentina: 3:00 p.m.

Este de Estados Unidos (ET): 1:00 p.m.

Centro de Estados Unidos (CT): 12:00 p.m.

Montaña de Estados Unidos (MT): 11:00 a.m.

Pacífico de Estados Unidos (PT): 10:00 a.m.

Dónde ver Boca vs. River en Estados Unidos: ViX, Fanatiz, fuboTV y FOX Deportes, de acuerdo con los listados de programación disponibles.

El Superclásico enfrenta a dos equipos que llegan con victorias en la jornada anterior, pero con necesidades distintas en la clasificación. Boca quiere acercarse al liderato de la tabla anual y sostener su posición entre los mejores de su grupo; River busca reducir la distancia y ganar terreno antes de la fase decisiva. En La Bombonera, el orgullo estará en juego, pero también una parte importante del futuro deportivo de ambos clubes.

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