Edwin Cerrillo, la joya que América encontró en la MLS

Procedente de LA Galaxy, el mediocampista mexicoamericano encontró en Coapa el escenario ideal para ser una pieza clave

Edwin Cerrillo ha mostrado su calidad con América | Claro Sports

En el cierre del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, el América encontró en Edwin Cerrillo una solución para una de las posiciones más delicadas de su plantilla. El mediocampista mexicoamericano llegó desde LA Galaxy de la MLS para reforzar la contención y terminó convirtiéndose en una pieza importante del esquema de Guillermo Almada.

Sin el protagonismo mediático de otros refuerzos, el futbolista de 26 años aporta recuperación, orden y una salida limpia desde el fondo, tres características que ayudan a explicar por qué su incorporación puede ser una de las apuestas más acertadas de la directiva azulcrema y que pudo mostrar con mayor claridad en el duelo pendiente de la jornada 7 ante Xolos de Tijuana donde salió como titular del cuadro de Guillermo Almada.

Su llegada se concretó el 8 de agosto, cuando el conjunto angelino anunció la transferencia definitiva al América. Cerrillo recibió el dorsal número 6 y encontró un equipo que necesitaba recuperar estabilidad en el centro del campo.

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Su adaptación ha sido especialmente valiosa porque no se limita a destruir los ataques rivales: también participa en la construcción y permite que los jugadores ofensivos se concentren en generar peligro.

Del radar de la MLS al Azteca: el ojo clínico de la directiva azulcrema

Antes de vestir la camiseta americanista, Cerrillo construyó su carrera en Estados Unidos. Se formó en las fuerzas básicas de FC Dallas, donde firmó como jugador Homegrown en 2019 y debutó ese mismo año con el primer equipo. Cuatro temporadas después, en agosto de 2023, pasó a LA Galaxy, club con el que disputó 117 partidos oficiales y conquistó la MLS Cup.

Ese recorrido le permitió desarrollar experiencia en una competencia que exige intensidad física y capacidad para cubrir grandes espacios. América encontró en él un mediocampista acostumbrado a trabajar por delante de los defensores y con la lectura necesaria para anticipar los movimientos del rival.

También existe un beneficio reglamentario: nacido en Waco, Texas, pero de ascendencia mexicana, Cerrillo cuenta con doble nacionalidad y no ocupa una plaza de extranjero en la Liga MX. Para la directiva, incorporar a un futbolista con recorrido internacional sin consumir uno de esos lugares representó una ventaja adicional en la planificación del plantel.

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Orden y corte limpio: las virtudes de Cerrillo que equilibran al América

El funcionamiento de Almada exige que sus equipos jueguen con las líneas adelantadas, presionen tras perder el balón y utilicen a los laterales para ganar profundidad. Esa propuesta genera oportunidades, pero también deja espacios que deben ser protegidos cuando el adversario consigue superar la primera presión.

Ahí aparece la principal responsabilidad de Cerrillo. Su lectura de las trayectorias de pase le permite anticipar y recuperar sin depender exclusivamente del choque físico. En lugar de recurrir a entradas desmedidas, busca interceptar el balón y resolver las jugadas con limpieza, una cualidad importante para evitar faltas cerca del área.

Su distribución también resulta significativa. Durante su etapa en la MLS registró promedios superiores a 65 pases por partido, con una precisión por encima del 88 por ciento, cifras que describen a un jugador cómodo con la pelota. En América puede funcionar como primera opción de descarga para Luis Ángel Malagón y los centrales Santiago Bueno y Santiago Ramos Mingo que tienen la misión de blindar la zaga, facilitando la salida hacia las bandas o el carril interior.

El trabajo que libera a los creativos de Coapa

La influencia de un contención no siempre se mide por asistencias o goles. En el caso de Cerrillo, buena parte de su importancia está en las coberturas que realiza cuando los laterales avanzan y en la protección de la zona frente a los centrales.

Esa tarea permite que futbolistas como el tridente ofensivo de Érick Sánchez, Carlos Álvarez y Brian Rodríguez tengan mayor libertad para buscar espacios y acercarse al área rival, sin asumir constantemente responsabilidades de repliegue. Además, Cerrillo puede compartir el mediocampo con perfiles distintos, como Alan Cervantes, Alexis Gutiérrez o el juvenil Derek Jiménez que mostró cualidades ante Xolos, según las necesidades del partido.

Su llegada también ayudó a reorganizar las piezas del equipo y facilitó que Israel Reyes pudiera regresar a funciones de equilibrio o a la zaga central. Así, el aporte del mexicoamericano va más allá de su propia posición: mejora las alternativas de Almada para construir el once.

En un América acostumbrado a buscar figuras ofensivas, Cerrillo representa otra clase de refuerzo. Su trabajo puede pasar inadvertido para quien solo mira el marcador, pero el orden que aporta en el mediocampo es una de las bases que sostienen las aspiraciones del equipo en el Apertura 2026.

América vs Toluca: Horarios y dónde ver desde EE.UU.

América y Toluca se enfrentan este sábado 31 de octubre en un duelo crucial correspondiente a la Jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El encuentro se disputará en el Estadio Ciudad de los Deportes y promete ser uno de los más atractivos del fin de semana debido a la disputa por los primeros puestos de la tabla general.

Si te encuentras en los Estados Unidos, aquí te compartimos todos los detalles sobre los horarios de transmisión y los canales de televisión para que no te pierdas las acciones en vivo.

Televisión: TUDN USA

Streaming oficial: ViX Premium

Horarios del partido en Estados Unidos

El pitazo inicial está programado para los siguientes horarios, según la zona en la que te encuentres:

11:10 PM (ET)

10:10 PM (CT)

8:10 PM (PT)

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