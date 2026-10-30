Dos modelos de Victoria’s Secret en disputa: ¿con quién está saliendo Tom Brady?

Un supuesto romance con el exmariscal de la NFL Tom Brady habría roto la amistad entre dos modelos de Victoria’s Secret

Tom Brady habría tenido un vínculo romántico con ambas modelos. Foto: Shutterstock

Dos reconocidas modelos vinculadas a Victoria’s Secret, Candice Swanepoel y Joan Smalls, supuestamente atraviesan por una ruptura en su amistad por el presunto romance que una de ellas sostiene con Tom Brady, exmariscal de campo de la NFL.

La controversia inició después de que trascendiera por distintos medios, entre ellos Page Six, que Brady y Swanepoel llevan varios meses saliendo. Al parecer, Joan Smalls habría tenido anteriormente un vínculo sentimental con Brady, que este año debutó en el desfile de la moda en Nueva York, por lo se estaría sintiendo traicionada con la nueva relación.

Citando fuentes cercanas, el medio aseguró que la tensión entre ambas modelos desató una ruptura de más de 15 años de amistad. Incluso, sus amigos en común ahora tendrían que decidir de qué lado están.

¿Qué pasó entre Candice Swanepoel, Joan Smalls y Tom Brady?

El origen del conflicto estaría en una relación que Joan Smalls habría mantenido con Tom Brady antes de que el deportista de 49 años comenzara a salir con Swanepoel.

De acuerdo con Us Weekly, Smalls y el exjugador habrían tenido citas románticas entre 2023 y 2024. “Estuvieron viéndose de forma intermitente durante cerca de un año. Nunca fue nada muy serio, pero estuvieron saliendo juntos durante un tiempo y, después, siguieron manteniendo el contacto”, contó la fuente a la revista estadounidense.

La misma publicación indicó que Swanepoel y Smalls coincidieron en el mundo del modelaje y compartieron distintas experiencias profesionales, especialmente en Victoria’s Secret.

Las especulaciones sobre una posible ruptura de la amistad entre las modelos aumentaron después del ‘Victoria’s Secret Fashion Show’ de octubre. Ambas participaron en el desfile, pero no fueron fotografiadas juntas ni se les vio interactuando durante el evento.

Los curiosos de las redes sociales también detectaron que habían dejado de seguirse en Instagram.

Candice Swanepoel respondió a los rumores

Después de que la controversia estallara ante medios y redes sociales, la representante de Candice Swanepoel ofreció una declaración a Us Weekly el pasado miércoles.

“Candice siempre ha sido sumamente reservada en cuanto a su vida personal, centrada sobre todo en la crianza de sus hijos”, señaló la portavoz. Y añadió: “Ella y Joan comparten una larga historia y una amistad que Candice siempre respetará”, agregó.

Aunque la declaración no confirmó el supuesto romance de Swanepoel con Tom Brady, considerado uno de los GOATS del deporte, y tampoco aclara que si efectivamente hubo una ruptura entre ambas modelos, la postura de Candice quedó reflejada en las palabras de su representante. Haya amistad o no, es algo que ella respetará.

Una fuente citada por People también situó el comienzo del romance a principios del verano de 2026. Según ese reporte, se conocieron a través de amigos en común en Miami, ciudad en la que ambos residen.

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