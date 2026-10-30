Luis Puente ante Chivas: la noche para cobrar revancha deportiva

El delantero del Atlante regresa al estadio donde comenzó su formación futbolística para demostrar su crecimiento en Liga MX

Luis Puente vuelve a la casa de Chivas defendiendo al Atlante | Claro Sports

En el duelo Chivas vs Atlante de este fin de semana en la Liga MX, Luis Puente volverá a encontrarse con el Rebaño, el club donde pasó buena parte de su formación, pero esta vez lo hará como delantero del Atlante y con una historia distinta a la que imaginó cuando era una de las grandes promesas de Verde Valle.

El partido de la jornada 15 que comienza a dar cierre al Apertura 2026, programado para este sábado 31 de octubre en el Estadio Akron, representa una oportunidad especial para el atacante: demostrar que encontró en los Potros de Hierro la continuidad que no consiguió con el Guadalajara ni durante su etapa en Pachuca.

El contexto le da un ingrediente adicional al encuentro. Chivas, dirigido por Gabriel Milito, ocupa el tercer puesto con 26 puntos y pelea por mantenerse cerca del liderato con América y Cruz Azul.

MÁS INFORMACIÓN: Gabriel Milito y su confianza en la cantera rojiblanca

Atlante, bajo el mando de Miguel Herrera, llega con 14 unidades y necesita sumar para mejorar su posición. En medio de esa diferencia deportiva, Puente tendrá un incentivo personal: hacerse notar ante la institución que alguna vez lo proyectó como uno de sus futuros goleadores.

De la cantera rojiblanca al debut soñado: la ruta de Luis Puente en Primera

La relación de Puente con Chivas comenzó mucho antes de su llegada al fútbol profesional. Los visores rojiblancos lo detectaron en 2014 y, desde 2016, formó parte de las fuerzas básicas de Verde Valle. Su estatura, potencia en carrera y capacidad para rematar con ambos perfiles alimentaron las expectativas sobre su futuro.

En 2019 también llamó la atención con la Selección Mexicana Sub-17, que alcanzó la final del Mundial de Brasil. Un año después, el diario británico The Guardian lo incluyó entre los 60 jóvenes talentos más destacados del fútbol internacional en su lista Next Generation. En Guadalajara lo veían como un posible sucesor de José Juan Macías.

Pero el camino se complicó. Dos roturas del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha lo alejaron de las canchas durante casi dos años. Después de recuperarse, volvió a competir con el Tapatío, equipo con el que conquistó la Liga de Expansión y el Campeón de Campeones en 2023. Sin embargo, no encontró un lugar en el primer equipo rojiblanco y terminó en Pachuca a comienzos de 2024. Allí apenas disputó tres partidos de Liga MX en dos temporadas.

Goles para consolidarse: su rol en el ataque y la pelea por la titularidad

El Atlante le ofreció algo que necesitaba: confianza y oportunidades. Durante el Apertura 2026, Puente ha participado desde las primeras 14 jornadas, y acumula 1,028 minutos apareciendo como titular en diez ocasiones. Sus dos goles en Primera División también representan un avance importante después de tantos obstáculos.

El primero llegó ante Cruz Azul, en la jornada 3, durante la victoria azulgrana por 3-2 en el Estadio Banorte. El segundo tuvo un significado especial: marcó frente a Monterrey en el triunfo 4-2 de Atlante, el 26 de septiembre. Su anotación al minuto 73 encaminó aquella victoria y confirmó que podía responder ante rivales de mayor jerarquía.

Miguel Herrera lo ha utilizado dentro de un ataque con dos referencias. En lugar de permanecer siempre como único punta, Puente puede retrasarse para recibir de espaldas, proteger la pelota y permitir que sus compañeros lleguen desde segunda línea. Su función también consiste en fijar a los centrales y abrir espacios para las incorporaciones de Jhojan Julio.

Chivas, una prueba para medir cuánto ha crecido

El regreso al Akron tendrá un componente emocional inevitable. Enfrente estará un Guadalajara que busca mayor contundencia en el centro del ataque. La defensa rojiblanca, además, llega con números sólidos: ha recibido 12 goles en el torneo.

Puente conoce el entorno de Chivas y también a Raúl ‘Tala’ Rangel, con quien coincidió durante su formación en Verde Valle y el Tapatío. Ese conocimiento puede darle referencias útiles, aunque el reto será convertirlas en acciones concretas dentro del área.

Después de las lesiones, la falta de continuidad y los cambios de equipo, Luis Puente vuelve al lugar donde comenzó su camino con una oportunidad que antes parecía lejana: demostrar que puede hacerse un sitio en la Primera División.

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